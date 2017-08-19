 МИД просит украинцев в Испании быть максимально осторожными и брать с собой паспорт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Каталонии (Королевство Испания) из-за террористических актов, которые были совершены в городах Барселона (17.08.2017) и Камбрильс (18.08.2017), рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию, прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест. Рекомендуем неуклонно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов", - говорится в сообщении.
На территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (наивысший) уровень террористической угрозы, что будет предусматривать незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев.
В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно сообщать об этом на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне по номеру телефона: +34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb@mfa.gov.ua, Посольства Украины в Королевстве Испания по номеру телефона: +34-620-641-324, адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua по номерам телефонов "горячей линии" полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по номеру телефона: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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