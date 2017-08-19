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 МИД просит украинцев в Испании быть максимально осторожными и брать с собой паспорт

мид

Министерство иностранных дел Украины в связи с террористическими актами в испанских Барселоне и Камбрильсе призывает украинцев соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест, а также иметь с собой оригиналы паспортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Каталонии (Королевство Испания) из-за террористических актов, которые были совершены в городах Барселона (17.08.2017) и Камбрильс (18.08.2017), рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию, прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест. Рекомендуем неуклонно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов", - говорится в сообщении.

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На территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (наивысший) уровень террористической угрозы, что будет предусматривать незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно сообщать об этом на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне по номеру телефона: +34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb@mfa.gov.ua, Посольства Украины в Королевстве Испания по номеру телефона: +34-620-641-324, адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua по номерам телефонов "горячей линии" полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по номеру телефона: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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чтобы опознали если что?
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Все верно он говорит. Любой кто бывал в Барселоне, знает, что документы с собой, нельзя брать ни в коем случае. Там столько ворья, что Украина отдыхает. И тут вдруг - берите с собой документы? Для чего еще как не для опознания тела? Более того, не будут знать кто, хоть лечить будут, а узнают что украинец, с дерьмовой страховкой, считай что каюк!
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неужели туристы не покупают страховку? А если так, то лечить будут всех, тем более по причине терактов.
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что бы когда тебя хлопнут сразу знать что ты это ты)
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Так шо пете теперь свою виллу продавать ? Я могу купить если шо гривен за двести.
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єдина країна яка стоїть за всіма терактами по всьому світу це ро SSія. а ви і надалі з нею цяцькайтесь.....
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не помиляйтесь - підорашка, козломордія чи мокшанія
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Не знаю як там в Іспанії, але судячи з новин на Цензорі і на ТБ, то і нам в Україні бажано ходити в бронижилеті і з автоматом. Стріляють у нас ніяк не менше, і я зараз не про донбас...
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Да были люди в наше Время стихи писали, а не виллы тайком от Народа строили!
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как вспомню как ее травили за противвсех)
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В Испании наших валом, да только укр. паспорта здесь в Украине остались, чтобы укр.пенсию в срок оформить)))). Они уже давно отоварились испанским гражданством. А туристы без документов и так не ходят.
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Наших кругом хватает,даже в Австралии учатся..!!!
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Да не валом. А испанское гражданство получить - нужно прожить лет 10 легально, выучить язык и сдать экзамен (история, география, культура и т.д.). Без украинского паспорта не получишь вид на жительство и не сможешь въехать в Украину и выехать из Украины. Кстати, украинцев больше в Италии и Португалии. Так что Татьяна не умничайте. И еще: между Испанией и Украиной подписано соглашение о взаимном зачтении трудового стажа для пенсии. Мне Испания доплачивает к моей украинской пенсии причитающуюся мне пенсию за 14 лет работы в Испании, а это в три раза больше моей украинской. (Мне 78 лет).
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валом. Моих соседей, родичей, однокашников полно. Дамы повыходили сразу замуж и получили гражданство. А вы работайте хоть до 90 лет.
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А МИД сделает заявление относительно высказываний некоторых ультраправых европейских политиков?
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Неделю назад TEZ TOUR предложил нам выгодную путёвку в Барселону . Не успели оформить биометрический паспорт . Выбрали Мармарис . Нам повезло .
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Рекомендации МИД для туристов впечатляют изысканным юмором и оригинальностью : туристам нужно избегать мест скоплений людей и посещения туристических мест Источник: https://censor.net.ua/n452293
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Убийство в Испании - трагедия . Согласен , это большая трагедия . Хотелось бы , чтобы Европа кроме "обеспокоенности" , увидела нашу трагедию в зоне АТО . Не все из них найдут Украину на карте .
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Это шоб работы меньше у консулов было на опознаниях.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД просит украинцев в Испании быть максимально осторожными и брать с собой паспорт
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