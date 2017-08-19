 Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Личность нападавшего установлена. Им является 18-летний гражданин Марокко.
В результате нападения погибли два гражданина Финляндии, среди восьми пострадавших гражданин Италии и два гражданина Швеции. Среди пострадавших - один несовершеннолетний.
Центральная университетская больница в Турку сообщает, что один раненый был отпущен домой, четверых выпишут сегодня, а трое до сих пор находятся в реанимации.
Пока неизвестно допросила ли полиция нападавшего, действовал ли он в одиночку, а также общее количество задержанных по делу неизвестно.
Следствие ведётся в сотрудничестве с Полицией безопасности Supo, Погранохраной и Европолом.
Полиция и Погранохрана повысили готовность по всей стране. Полиция с вечера пятницы увеличила количество патрулей, в частности, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, на железнодорожных вокзалах и в портах.
Город Турку предоставляет кризисную помощь всем нуждающимся. Кризисный центр при дежурном отделении Центральной университетской больницы Турку открылся прошлой ночью и продолжает свою работу в выходные.
Премьер Юха Сипиля (Центр) созвал правительство на экстренное совещание.
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Есть инфа, что от ран умер еще один. 100% подтверждения пока нет. Парень родом с Никополя. Если инфа не подтвердится - это сообщение удалю сам.
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кроме того огнестрел не поможет если кто то в толпе решит пощупать тебя ножичком. а вот при наличии собачки даже не служебной "алахакбар" к тебе не подойдет. Почему не видел собачек? Потому что пользе собак против террористов мало кто знает, это не афишируется, израильтяне не очень любят любят животных, да и в центре города с собачкой не очень погуляешь
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