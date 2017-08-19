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Все про:теракт (2191) Финляндия (281)

 Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

турку

Центральная криминальная полиция Финляндии KRP сообщила, что нападение в Турку расследуется по статье "Терроризм". Инцидент, после полученной прошлой ночью новой информации, расследуется как террористическое нападение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Также читайте: В финском городе Турку два человек убиты и восемь ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ (обновлено)

Личность нападавшего установлена. Им является 18-летний гражданин Марокко.

В результате нападения погибли два гражданина Финляндии, среди восьми пострадавших гражданин Италии и два гражданина Швеции. Среди пострадавших - один несовершеннолетний.

Центральная университетская больница в Турку сообщает, что один раненый был отпущен домой, четверых выпишут сегодня, а трое до сих пор находятся в реанимации.

Пока неизвестно допросила ли полиция нападавшего, действовал ли он в одиночку, а также общее количество задержанных по делу неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших в финском Турку нет, - посол

Следствие ведётся в сотрудничестве с Полицией безопасности Supo, Погранохраной и Европолом.

Полиция и Погранохрана повысили готовность по всей стране. Полиция с вечера пятницы увеличила количество патрулей, в частности, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, на железнодорожных вокзалах и в портах.

Город Турку предоставляет кризисную помощь всем нуждающимся. Кризисный центр при дежурном отделении Центральной университетской больницы Турку открылся прошлой ночью и продолжает свою работу в выходные.

Премьер Юха Сипиля (Центр) созвал правительство на экстренное совещание.
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ПедеРассия на санкции ответила терактами по всему миру.... как же это по-коммунистически и по-гебистски.... сволочи... - "мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мироыой пожар в крови - господи благослови".... просто скоты....
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4 теракта за сутки. Если это не война то я не знаю как это назвать
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"Сегодня, 04 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Источник: https://censor.net.ua/n450425
Есть инфа, что от ран умер еще один. 100% подтверждения пока нет. Парень родом с Никополя. Если инфа не подтвердится - это сообщение удалю сам.
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что-то в Техасе не слышно про теракты. Так свободное ношение оружия. Европе и нам тоже пора.
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ты завел, уже, Вова? У вас там каждому разрешено огнестрел, но собачек я служебных у граждан в Иерусалиме не видел.
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у нас далеко не каждому разрешено ношение огнестрела. Это чушь. Лицензию на ношение получить очень непросто.
кроме того огнестрел не поможет если кто то в толпе решит пощупать тебя ножичком. а вот при наличии собачки даже не служебной "алахакбар" к тебе не подойдет. Почему не видел собачек? Потому что пользе собак против террористов мало кто знает, это не афишируется, израильтяне не очень любят любят животных, да и в центре города с собачкой не очень погуляешь
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поможет огнестрел. одного пощупают - другой стрельнет. хотя акбарам всё равно, они подыхать идут намеренно.
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вот именно. они же гурий хотят. а после того как собачка хотя бы понюхает к гурий уже не дают. потому как осквернился. и вся затея оказывается бесполезной.
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..Magdalena, "не видел"? .. .или то опечатка? не ну впринцепе всё равно, какой ник, просто интересно, раньше вы писали как она
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