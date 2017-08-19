 Электроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в оккупированном Крыму, электроснабжение уже восстановлено.
"Энергоснабжение населенных пунктов полностью восстановлено. В работах по восстановлению электроэнергии принимало участие 16 бригад- 37 сотрудников ГУП РК "Крымэнерго", задействовано 14 единиц спецтехники. Водоснабжение и работа канализационных коллекторов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в 6 населенных пунктах из-за непогоды.
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http://news.allcrimea.net/news/2017/8/9/v-forose-sgorel-lager-85922/
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Понастраивали клоповников, и на комфорт других людей начать 😈
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