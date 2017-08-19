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 Политика Украины
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Все про:Крым (20491) МЧС РФ (133) непогода (264) электроэнергия (68)

 Электроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено

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Свет в Крыму пропал после непогоды и шквального ветра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в оккупированном Крыму, электроснабжение уже восстановлено.

"Энергоснабжение населенных пунктов полностью восстановлено. В работах по восстановлению электроэнергии принимало участие 16 бригад- 37 сотрудников ГУП РК "Крымэнерго", задействовано 14 единиц спецтехники. Водоснабжение и работа канализационных коллекторов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в 6 населенных пунктах из-за непогоды.
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а Саакашвілі таки гарні "будки" побудував для людей. рошен що не старається зробити- зефірки получаються.....
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Мне всегда интересно, а те, кто постит и лайкает такие картинки, реально в них верят?
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Это точно. Тем более не факт, а то что они сами сказали. И вообще много чести говорить про этих типа вернувшихся в родную гавань
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Это заслуженный предателями позор : воды нет (её много , но она солёная ) , электричества нет , отдыхающих нет , родины тоже нет .
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Смерть предателям от уринотерапии в кромешной темноте .
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Молодцы редакторы : "в 6 пунктов".... Советские корректоры интенсивно закрутились в своих гробах....
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Мы очень рады!!! Зачем нам такие новости????? На по хер что там в Крыму обесточено!
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В Симферополе начнут сносить пристройки к домам

Электроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено - Цензор.НЕТ 235
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В Форосе сгорел лагерь



Электроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено - Цензор.НЕТ 9253http://news.allcrimea.net/news/2017/8/9/v-forose-sgorel-lager-85922/
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Вот реально пофик, что там на крысме замироточило .
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У нас тоже не мешало бы начать сносить всякие незаконные пристройки !!!
Понастраивали клоповников, и на комфорт других людей начать 😈
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Не інакше як Хвео Пронт мобілізував команду безробітних ватників і посадив їх крутити педалі велогенераторів. Через 4 години роботи ватник дохне, замість нього садять наступного.
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Ну что все готовы к новому подорожанию электричества. Или все думают что ахметов им из своего кармана поставлять электричество будет? Видь крымчани то за него не платят если кто забыл
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено
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