EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  1799  81
Все про:Луценко (7075) СССР (732) психиатрия (62) Лутковская (330)

 Лутковская просит Луценко расследовать факты карательной психиатрии во времена СССР в Днепре

лутковская

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обращается к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений, которые могли совершаться во времена СССР на базе психиатрической больницы со строгим наблюдением в г.Днепр с использованием методов психиатрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.

Также читайте: Оккупанты возрождают карательную медицину в Крыму, - Умеров

"Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова", - говорится в обращении омбудсмена.

Лутковская отметила, что в настоящее время Министерство здравоохранения Украины осуществляет выемку архива, охватывающего многолетнюю историю деятельности государственного учреждения "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины" в Днепре. Известно, что за годы существования больницы здесь находилось большое количество людей, в том числе тех, кого преследовала карательная система СССР, указывает омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отправили на принудительную психиатрическую экспертизу еще двоих крымских татар: "карательную психиатрию" применили уже к девятерым политзаключенным

"Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени, с особым вниманием подойти к изучению этих документов с учетом их значимости для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием", - сказано в обращении.

"Анализ документов, хранившихся в этом госучреждении, должен проводиться не психиатрами системы здравоохранения, а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность данных документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных. Считаю, что этот анализ должен привести к оценке и криминальной составляющей этой части нашего прошлого", - добавила омбудсмен.

Психиатрическая больница в Днепре - единственная в Украине психбольница со строгим наблюдением, здесь лечатся люди, совершившие тяжкие преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир должен знать правду о коммунистическом режиме, которым вдохновляется современная Россия, - Климпуш-Цинцадзе

В конце июля текущего года и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больнице обнаружили архивные материалы, которые свидетельствуют о карательной психиатрии времен СССР. По ее данным, с 1968 по 1991 год эта больница была орудием репрессивных органов, психиатрия использовалась здесь как инструмент политических преследований.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть лучше Юга расследует деятельность нардепа В.Константиновского - наемного убицы из банды покойного Алика Магадана!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорше привід із інфи від Супрун. От би замість піару і проінспектувала стан речей у сучасних псих-лікарнях. Та це ж треба свою дупу із відпустки висмикнути...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с политзаключенными в рашке, Крыму и на Донбассе все уже сделано? Все заложники освобождены? Дурдом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tatyana Pomolova - поручат комиссии будет выяснять..Может в вашей поликлинике главврач бывший садист, который поломал жизни многих людей? Почему вы против?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не против. Не время. Да и толку от очередной имитации имитации? Результаты работы где?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ні вона, ні хто інший нічого не зробить- тільки хУЙЛО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть более важные задачи. Освобождение заложников, например, которые 4 года уже в плену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tatyana Pomolova - все задачи важны и нужно все их делать одновременно.... - у нас население 40 млн.., есть кому..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно, Кот. Мы три года никак не могли запретить георгиевскую ленту, у нас московские поповские крестные ходы по Киеву под охраной полиции расхаживают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tatyana Pomolova - из той песни, что и вопрос мовы сейчас не ко времени (уже 25 лет)...,- зачем мол напрягать общество...? Нужно бить по всем направлениям..., а не ждать годами... И по мове, и по лентам, и по врачам-садистам, и по коррупции, и по московским попам... Не ко времени...,это когда мы 2 метра под землей будем, или в печке... Все ко времени...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто бить будет? Можно поименно тех, кто сможет это довести качественно до суда? Какой суд будет судить? Где примеры хоть чего-то доведенного до ума?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tatyana Pomolova - это правда, кто же спорит.., но и что? Тогда вообще ничего не надо делать...И ваше "нашли время", тогда тоже не имеет никакого смысла... Получается время бесконечно много или его уже нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это очень важный процесс должен быть. Югик на нем только пропиарится и загубит. Можно все процессы по ссср начать, их бездна. И все загубить непрофессионализмом на начальном этапе. Кто так делает? Про суды я вообще молчу. Рыги скупят всех оптом за кацапские деньги. В итоге будет 0! Это также, как делать якобы реформы при олигархической системе в стране. Такой же будет результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю, что не мешало бы определиться с приоритетами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нет, на Кравчука зуб точит. Он в КПУ идеологией заведовал. Ещё можно Днепровских комсомольцев Тимошенко и Турчинова притянуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Своих родителей притянуть не хочешь? А Порошенко? Или они не были комсомольцами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мои родители просто работали от зарплаты до зарплаты. А Порошенко и школьником барыжничал, что его притягивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это ответ.. или мазок на историческую справедливость, о которой ляпнул Путин...
Ему дают понять.. что в архивах ещё много чего.. есть..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба, звичайно. А Лутковська вважає, що для ГПУ це зараз нагальна справа? Усе інше в царині прав людини нормально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо?
і не буде ніякого наша влада нас береже, аплодую чоколаду і т.д.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо бы Югику и убийство Кеннеди подкинуть, пусть побалуется!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не перегинай. Злочини часів СРСР теж треба розслідувати- та зараз ГПУ і сучасності вистачить. Можна з будь-якого СІЗО почати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен, но сейчас есть другие дела, поважнее. Ты же выше запостил ту же мысль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит побалуется? )))) Расследует на раз, два. Матиос с тепловизором помогут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правда, в результате расследования окажется , что как всегда преступник скрывается в россии . Ну то таке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А куда старым садистам-врачам деваться? Скорее всего эта сволочь свалила в Крым, не в Анадырь же ехать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо там расследовать,сталин и берия,юрок уже дело завел
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а эти доктора, которые из здоровых шизофренников делали еще там работают? Ведь наверное остались профессора ... - может в академии наук заседают... Вот откуда весь этот кипишь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вполне возможно, волна на Супрун, дескать у её епархии Менгеле работают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Bob2- так это же ее ведомство забирает дела, и причем она? Она вообще приезжая ..Просто на этой почве поднялся толстый слой дерьма в виде заслуженных врачей палачей...ГПУ еще можно купить, а эта американка..., раз и все имена выложит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мы и посмотрим, когда всплывёт всё это совковое говно! И что Югик будет делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bob2 - как обычно...- обогатится Югиг.., и лечить его семью до 7-го колена будут бесплатно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будет всё проще - Югик положит эту писульку в далёкий сейф и про неё все забудут. Вот по поводу лечения Югика до 7 колена я сомневаюсь. Югик не знает где он будет завтра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bob2 - такие одолжения не забываются..., а компромат у внуков Югика будет..., хотя сам он может и быть уже долече...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Женщина красава,но тупая как блондина.И зачем здирать женщин из шеста во владу?Вот такие пргститутки своими третесгртными предложениями и морочат головы ВР которые этому гчень и рады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подстилка Яныка тявкает из за угла вместо того что бы требовать наших хлопцев из полону . Гнида ванючая мразь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пани Лутковскую на Игрени обидели? КАждая психушка в каждом городе при СССР занималась тем же. Пошто с Днепра начинать? Или Днепр чем-то не угодил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
sibd sibd - а чем Днепр лучше или хуже? Давно пора назвать имена врачей садистов... - многие наверное до сих пор при должностях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Днепр и не хуже и не лучше, но столица - Киев. В киевских психушках было меньше диссидентов? Нет. Но с Днепром надо свести счеты? А в Киеве сидят свои люди? Так что изменилось? Или у всех сразу или забыли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
sibd sibd - странный аргумент... - пускай хоть откуда то начнут.., пускай это будет Днепр...
 показать весь комментарий
Ответить
 
При таком подходе где начнут там и закончат. А рыба гниет с головы. Что Днепр делал что то без согласия Киева? Вот с Киева и надо начинать, а там куда ниточки потянутся
 показать весь комментарий
Ответить
 
И.. нет. Не каждая. Там проводили опыты над политзаключёнными.. ОПЫТЫ.. весьма жестокие.. кто хоть немножко знаком с этой историей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лутковская, Охындовский, Ельченко, Матиос... Хорошо, что злочынный режим Януковича уже в прошлом
 показать весь комментарий
Ответить
 
уже все расследовали, больше заняться прокуратуре нечем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лутковская просит Луценко расследовать факты ЕГО психиатрии :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени..." Хорошая мысль, особенно, если учесть, что расстрел людей на Майдане, дебальцевские события, гибель Шеремета и стрельба в Княжичах успешно расскрыты....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сейчас разве не так,аферисты родственники и гниды врачи делают липовые справки о невменяемости человека,в суде присутствие больного необязательно,судья выносит вердикт недееспособного и прощай жилье
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы занялась проблемой похищения людей. Полно уже в Киеве похищенных. Сегодня ночью опять мужика похитили. Прямо из машины вытащили и увезли в неизвестном направлении. И если полиция ищет, значит это был не арест, а именно похищение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лутковская, а что же ты Янучару ничем не озадачивала, а только шубы выгуливала пока он по пеньками прыгал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да к стати а почему эта рыговская посипака лутковская еще не люстрирована шоколадными ?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лутковская походу действительно засиделась на этой должности ....
И как она все эти годы работала в очистке?(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прокуратура тут причем? Судить или иски кому предъявлять? а преступления Золотой орды расследовать не надо?
,Анализ документов, хранившихся в этом госучреждении, должен проводиться не психиатрами9 а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность данных документов для национальной памяти (С) Такие спецы есть в прокуратуре?

Оставьте историю историкам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое животрепещущее и требующее немедленного вмешательства дело в нынешней коррумпированно-криминальной отсталой Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слуги Янучар , обслуживающие временщиков нынешней власти изо всех сил выдумывают всякие псевдоновости чтобы одурачить народ и отвлечь его от непосильных тарифов и цен.Все "засобы" хороши:будь то борьба "черни" с гейпарадами,безлюдными пляжами Крыма,убийством Столыпина и особенно сладкой клубники о "пидозре"неприкасаемых,которые слушают да едят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не-е. Он им нужен как раз только со справкой и со своим "красноречием" в придачу - "посмотрите на украинца во власти - дебил дебилом!, не то что мы - яценюки и пашинские..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть встречное предложения - расследовать преступления монголо-татарского ига на территории Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
йопаный Парашенко, какого фига сидит это гавно на месте уполномоченного? почему Охендовские, Гонтаревы, Ахметовы, Медведчуки и пр. срань рулят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё тема для Лутковской : За что Брежневу столько "Героев" накидали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совсем без Работы сидят ,- Пора Уходить ,- Реальный Мир не для таких Людей и куда ИМ понять чувства Граждан Украины с Их чаяниями и проблемами . Прошлое необходимо Знать , а Будущее Менять Сегодня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не на том делаете акцент.. Речь об "исторической справедливости".. То что ещё может выплыть наружу.. явно не с руки кремлю
 показать весь комментарий
Ответить
 
навряд, в архівах в Україні щось залишилося, кацапєздали вивозили майже все на помийку, або знищували, хоча є очевидці і потерпілі, каральна психіатрія використовувалася до 90-х , точно знаю, мого сусіда там замучили за інакомисліє, не знаю, чи й живий зараз
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская просит Луценко расследовать факты карательной психиатрии во времена СССР в Днепре
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти