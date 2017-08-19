 Лутковская просит Луценко расследовать факты карательной психиатрии во времена СССР в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.
"Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова", - говорится в обращении омбудсмена.
Лутковская отметила, что в настоящее время Министерство здравоохранения Украины осуществляет выемку архива, охватывающего многолетнюю историю деятельности государственного учреждения "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины" в Днепре. Известно, что за годы существования больницы здесь находилось большое количество людей, в том числе тех, кого преследовала карательная система СССР, указывает омбудсмен.
"Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени, с особым вниманием подойти к изучению этих документов с учетом их значимости для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием", - сказано в обращении.
"Анализ документов, хранившихся в этом госучреждении, должен проводиться не психиатрами системы здравоохранения, а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность данных документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных. Считаю, что этот анализ должен привести к оценке и криминальной составляющей этой части нашего прошлого", - добавила омбудсмен.
Психиатрическая больница в Днепре - единственная в Украине психбольница со строгим наблюдением, здесь лечатся люди, совершившие тяжкие преступления.
В конце июля текущего года и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больнице обнаружили архивные материалы, которые свидетельствуют о карательной психиатрии времен СССР. По ее данным, с 1968 по 1991 год эта больница была орудием репрессивных органов, психиатрия использовалась здесь как инструмент политических преследований.
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Ему дают понять.. что в архивах ещё много чего.. есть..
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і не буде ніякого наша влада нас береже, аплодую чоколаду і т.д.?
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http://en.prothom-alo.com/lifestyle/news/98867/Blondes-are-just-as-smart-as-others
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И как она все эти годы работала в очистке?(с)
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,Анализ документов, хранившихся в этом госучреждении, должен проводиться не психиатрами9 а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность данных документов для национальной памяти (С) Такие спецы есть в прокуратуре?
Оставьте историю историкам!
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