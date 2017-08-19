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 Политика Украины
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 Наличие доказательств вывоза угля с ОРДЛО может стать поводом для исков в международные суды, - Тука

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что в случае наличия доказательств вывоза угля с месторождений на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Россию это может стать поводом для подачи исков в международные суды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если такие события происходят, то это противоречит международным нормам. Есть у нас возможность получить фотоснимки и с высоким разрешением, в том числе фото пересечения госграницы, и если такие факты будут зафиксированы, то это как минимум повод для подачи исков.... Фактов у нас нет, есть только заявления в прессе", - сказал он журналистам в субботу в Киеве.

По его словам, каждое месторождение, в частности угольное, имеет определенную специфику. "Невозможно выдать уголь, добытый на Донбассе, за добытый, например, в Кемерово", - добавил Г.Тука.

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Он также уточнил, что любые внешнеэкономические операции по всем международным нормам должны совершаться при наличии определенных разрешительных документов. "Соответственно, если у товара нет документа, то речь идет о контрабанде. А если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", - разъяснил замминистра.

Г.Тука отметил, что такими фактами должны заниматься правоохранительные органы.
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Может???? Да давно надо было подать иск, но ведь тогда вскроется торговое партнерство.
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ім похєр, для ніх может стати, а може і не стати- підораси сер...
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а то что нам ввозили его по формуле Ротердам+ не повод для повешания барыжной власти?
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ЦИТАТА:*А если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", -Источник: https://censor.net.ua/n452287*___это понятно. нужно грамотных (т.е.дорогих) юристов пригласить для подачи в международные суды безапеляционных доказательств
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А может и не стать... Завод по производству лопаток для турбин в Рашу вывезли и не стало это поводом, вышки с шельфа Крыма сперли-тоже не стало... Какого хрена сотрясать воздух и никуя не делать?!
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А чого так пізно опам'яталися? З логікою не товаришуєте, пане Тука? Чи все, що було треба, вже вивезли?
Трохи він мене дістав своїм "заднім розумом"...
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Мені оце не сподобалося. "По его словам, каждое месторождение, в частности угольное, имеет определенную специфику. "Невозможно выдать уголь, добытый на Донбассе, за добытый, например, в Кемерово", - добавил Г.Тука."
Замінити рашистське вугілля на українське у зовнішньо-економічній діяльності- раз плюнути. У Сінгапур(наприклад)піде українське, а до нас- рашистське. І він не може цього не знати.

Источник: https://censor.net.ua/n452287
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Ну так у нас все дипломы куплены за гречку, наши юристы этого делать не умеют. Надо приглашать опять кого-то со стороны.
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Наличие доказательств вывоза угля с ОРДЛО может стать поводом для исков в международные суды???
А что толку. Исков десятки и только траты на них а пользы никакой, ни копейки от паРашки
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Цветы на дачной клумбе видно со спутника,а поезда с углём,следующие из Донбасса в пидорашу - НЕ видно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаличие доказательств вывоза угля с ОРДЛО может стать поводом для исков в международные суды, - Тука
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