 Наличие доказательств вывоза угля с ОРДЛО может стать поводом для исков в международные суды, - Тука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если такие события происходят, то это противоречит международным нормам. Есть у нас возможность получить фотоснимки и с высоким разрешением, в том числе фото пересечения госграницы, и если такие факты будут зафиксированы, то это как минимум повод для подачи исков.... Фактов у нас нет, есть только заявления в прессе", - сказал он журналистам в субботу в Киеве.
По его словам, каждое месторождение, в частности угольное, имеет определенную специфику. "Невозможно выдать уголь, добытый на Донбассе, за добытый, например, в Кемерово", - добавил Г.Тука.
Он также уточнил, что любые внешнеэкономические операции по всем международным нормам должны совершаться при наличии определенных разрешительных документов. "Соответственно, если у товара нет документа, то речь идет о контрабанде. А если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", - разъяснил замминистра.
Г.Тука отметил, что такими фактами должны заниматься правоохранительные органы.
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Трохи він мене дістав своїм "заднім розумом"...
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Замінити рашистське вугілля на українське у зовнішньо-економічній діяльності- раз плюнути. У Сінгапур(наприклад)піде українське, а до нас- рашистське. І він не може цього не знати.
Источник: https://censor.net.ua/n452287
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А что толку. Исков десятки и только траты на них а пользы никакой, ни копейки от паРашки
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