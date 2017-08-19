 Визит Мэттиса может повлиять на санкции против РФ и ситуацию на Донбассе и в Крыму, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замминистра во вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии "112 Украина".
По словам Туки, визит Мэттиса в Украину имеет политический характер, однако по ее итогам можно ожидать подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.
"Думаю, что да. Исходя из того, что это не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер. Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам", - заявил он.
Он отметил, что принятия скорых решений по украинскому вопросу после встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.
"Я не думаю, что этот визит приведет завтра к конкретным действиям. Будут достигнуты определенные договоренности, возможно они будут воплощены в жизнь со временем. Я думаю, будет обсуждаться общее видение будущего вектора развития", - отметил Тука.
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Подобно тому как атлет ( к примеру)! гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так АНАЛИТИК радуется любой ВОЗМОЖНОСТИ что-то прояснить или распутать и это нормально !
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мозги нормальным людям ! Похоже , что ваяешь из того самого ростовского отстойника !
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August 19th, 11:39
Захарова истерит о предательстве Израиля и новом полит-шоу в США
Позиция Израиля, который не возражал против недопуска России к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор в Польше, граничит с историческим предательством!
Как передает пропагандистский канал "Россия 1", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что отказывается понимать позицию этой страны. Она назвала ее граничившей с историческим предательством.
В концентрационном лагере Собибор (где были уничтожены 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы) 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти.
Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия выступили инициаторами строительства нового мемориала на территории бывшего концлагеря, располагающегося в Польше. В 2013 году для участия в проекте напросилась Россию. Однако в июле 2017 года в Варшаве заявили, что принято решение продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы.
Захарова также прокомментировала ситуацию вокруг русскоязычной версии американского интернет-издания The Daily Stormer.
Представитель МИД РФ отметила, что в США из этого было сделано политическое шоу, подчеркнув, что информация о вовлеченности России в эту историю полностью сфабрикована средствами массовой информации.
Она также обратила внимание на то, что из США в адрес России поступали обвинения о вмешательстве Москвы в ситуацию в американском Шарлотсвилле, где происходили столкновения левых демонстрантов с представителями ультраправых организаций.
Ранее интернет-домен Go Daddy, на котором располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям сутки на удаление ресурса - после того, как издание опубликовало статью, высмеивающую Хизер Хейер, которую убил 12 августа неонацист.
После этого сайт зарегистрировали на домене, принадлежащем корпорации Google, которая отозвала его регистрацию. Затем нацистский ресурс был зарегистрирован на России.
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Понимаете, на рекламе много не заработаешь. А зарплату людям платить необходимо.
Поэтому приходится работать на разные партиии. А кто платит музыкантам- тот и музыку заказывает.
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Примазаники хреновы.
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ни одна страна гарант Украинской безопасности не выполнила своих обязательств.
НИ ЕДИНОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По этому единственное решение вопроса территориальной целостности Украины и её суверенитета это наличие ядерного оружия, слава Богу для донесения его до врага , Фашистской россии , у нас есть средства.
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нихрена не получается...
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А также объявил тендир на закупку палаток для армии Украины.
По программе стратегической помощи Украине в войне с Россией.
Видно уже закупилиенти пистолеты с палатками и Ментис как раз 24 августа енти пистолеты и палатки привезет и будет их вручать.
Да здравствует сотрудничество Украины и США
а также
другое сотрудничество.
Ура!!!!!!!!!!
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