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 Политика Украины
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Все про:Крым (20491) Порошенко (13567) Донбасс (15782) Полторак (925) Тука (506) Мэттис Джеймс (29)

 Визит Мэттиса может повлиять на санкции против РФ и ситуацию на Донбассе и в Крыму, - Тука

тука

Встреча президента Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака с главой Пентагона Джеймса Мэттиса может положительным образом сказаться на будущем антироссийских санкций, а также ситуации в зоне конфликта на Донбассе и в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замминистра во вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии "112 Украина".

По словам Туки, визит Мэттиса в Украину имеет политический характер, однако по ее итогам можно ожидать подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

"Думаю, что да. Исходя из того, что это не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер. Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам", - заявил он.

Он отметил, что принятия скорых решений по украинскому вопросу после встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.

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"Я не думаю, что этот визит приведет завтра к конкретным действиям. Будут достигнуты определенные договоренности, возможно они будут воплощены в жизнь со временем. Я думаю, будет обсуждаться общее видение будущего вектора развития", - отметил Тука.
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"может повлиять, а может и не повлиять..." - эксперт в международных делах, контрабандист Тука
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От чого його у зовнішню політику несе? Він усю свою роботу вже виконав як чиновник?
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Ай молодца Тука! Всё разложил по полочкам и решил за Мэттиса, что он будет делать. Но скорые решения по Украине не предвидятся, подстраховался Тука. Онолитег!
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Тука имеет полное право анализировать любое событие в нашей стране и за её пределами , точно также , как и любой участник этого форума !
Подобно тому как атлет ( к примеру)! гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так АНАЛИТИК радуется любой ВОЗМОЖНОСТИ что-то прояснить или распутать и это нормально !
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Пусть реагирует, как хочет! Но писать, что дважды два = четыре - это признак тупости. Вряд ли Тука, что-то прояснил или распутал, скорее сотряс воздух.
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Недавно слушала международную аналитику от Тетерука. Тот же уровень.
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А здесь каждый день читают от тебя- эксперда тысячного лэвела
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Настоящая истерика с разрывами пуканов начнётся у ваты во время парада НАТО на Хрещатике
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оно чиновник или шоумен? Что оно таскается по экранам как шлюха?
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ну,оно еще в эфире стриптиз не устраивало.. Вот когда запоет или начнет с себя портки стягивать - тогда уже будет полный аллес.
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После этой встречи американцы окончательно решат шо Петра надо экстрадировать в ростовский отстойник.
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Куда бы тебя , кацапчёнок , экстрадировать , чтобы не засорял , своими тупыми опусами ,
мозги нормальным людям ! Похоже , что ваяешь из того самого ростовского отстойника !
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Все возят и возят из-за океана черную метку нерукопожатому Пете, с которым никто не хочет встречаться. 9 июля глава Госдепа Тиллерсон, 12 июля спецпредставитель Волкер, 24 августа министр обороны Мэттис. И все это за народные американские деньги!
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Стопяцотый нож в псину. На этот раз от Израиля
Визит Мэттиса может повлиять на санкции против РФ и ситуацию на Донбассе и в Крыму, - Тука - Цензор.НЕТ 9827August 19th, 11:39
Захарова истерит о предательстве Израиля и новом полит-шоу в США
Позиция Израиля, который не возражал против недопуска России к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор в Польше, граничит с историческим предательством!

Как передает пропагандистский канал "Россия 1", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что отказывается понимать позицию этой страны. Она назвала ее граничившей с историческим предательством.


В концентрационном лагере Собибор (где были уничтожены 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы) 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти.

Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия выступили инициаторами строительства нового мемориала на территории бывшего концлагеря, располагающегося в Польше. В 2013 году для участия в проекте напросилась Россию. Однако в июле 2017 года в Варшаве заявили, что принято решение продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы.

Захарова также прокомментировала ситуацию вокруг русскоязычной версии американского интернет-издания The Daily Stormer.

Представитель МИД РФ отметила, что в США из этого было сделано политическое шоу, подчеркнув, что информация о вовлеченности России в эту историю полностью сфабрикована средствами массовой информации.

Она также обратила внимание на то, что из США в адрес России поступали обвинения о вмешательстве Москвы в ситуацию в американском Шарлотсвилле, где происходили столкновения левых демонстрантов с представителями ультраправых организаций.

Ранее интернет-домен Go Daddy, на котором располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям сутки на удаление ресурса - после того, как издание опубликовало статью, высмеивающую Хизер Хейер, которую убил 12 августа неонацист.

После этого сайт зарегистрировали на домене, принадлежащем корпорации Google, которая отозвала его регистрацию. Затем нацистский ресурс был зарегистрирован на России.
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Тука,ты пропил последнюю извилину в своём моСКе,у Мэттиса будет очень тяжёлый для Пеци разговор ,там Чалый что то радостно скулил,так вот,Мэттис ещё раз подтвердит требование Трампа об увольнении того же Чалого,Чугункина,Грицака и ещё ряда *красавцев*,а Пеце без Грицака сразу кырдык,а то что вы в истерике несёте бред для внутреннего потребления,так несите,всё равно с вас больше толку никакого
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Як би згоден на рахунок важкої розмови, а от чому Грицак такий важливий не розумію .
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Причем, с психушки для патологически безграмотных. Его видать и банят, шоб таким прыхыльныком не бросать тень на светлый образ однотурового спойсителя страны
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Такова политика сайта.

Понимаете, на рекламе много не заработаешь. А зарплату людям платить необходимо.

Поэтому приходится работать на разные партиии. А кто платит музыкантам- тот и музыку заказывает.
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за сутки 6 банів !!!!!!! добрі журналісти ! скрізь одна гниль вони мені ще тут про порошенка розповідати будуть ! хоча їм байдуже порошенко путін хто більше платить той миліший
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Ты давай собирай народ и иди к Бутусову или объяви голодовку!
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я не знаю как приезд Мэттиса повлияет на санкции (санкции ввели на 10-20 лет), но Пете с Полтараком я бы посоветовал запастись вазелином - потому что всю политику США ведут Мэттис и Пенс , а Трампу просто разрешили немного посидеть в Белом доме и не вякать лишнего.
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Матиос,Матиос и Матиос.А Уважаемый Матиос ты пронес хоть один бронежилет контробандой подполой как проносили наши женщины и даже дети для наших солдатиков?А теперь вот какой зарозумелый что даже учит жить.
Примазаники хреновы.
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ЦИТАТА:*к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам", -Источник: https://censor.net.ua/n452286*________В Германии и Италии таких бизнес партнёров росии на много больше. Особенно позиция Италии интересна- им наплевать на всё . что происходит в Украине. Ни каких высказываний, ни какпих инициатив по поддержанию международных законов о целостности границ и территорий. Италия - только бизнес!!! правда и германия то же самое. Канцлера Германии не зря в 2014-2015 году называли 6 фрау Риббентроп.Но Италия!!!! Это ,вообще ,БОЛОТО!!!!!!!!!!там слияние с российским капиталом полное и , как говорится, деньги любят тишину.
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Бумажные мишени привезет для Украинской Армии.
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очередной америкосовский ** ПО3.14здеть**
ни одна страна гарант Украинской безопасности не выполнила своих обязательств.
НИ ЕДИНОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По этому единственное решение вопроса территориальной целостности Украины и её суверенитета это наличие ядерного оружия, слава Богу для донесения его до врага , Фашистской россии , у нас есть средства.
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Послушать Туку, так глава Пентагона просто заедет в Киев чайку попить, поулыбаться, вектор, так сказать, обозначить. Ну да! Рядом живем. А ему, Мэттису, явно нечем больше заняться. Заскучал, в гости напросился. Тука это серьезно? Он нас за идиотов держит или сам...? Визит Мэттиса накануне начала учений в Белоруссии, заявлений о размещении ПВО России на границе с Украиной,регулярных провокаций против балтов вкупе с показательным участием войск НАТО в нашем параде, постоянных совместных учениях, интенсивных тренингах наших военных американскими спецами - это явное демонстрация не намериний с озабоченностью, а позиция Штатов. О чем будут говорить, договариваться, договорятся мы узнаем, когда придет время. Только видится мне, что процесс ( бесшумный ) уже идет полным ходом. Просто, скорее всего, Туке об этом сообщить забыли.
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пытаюсь сравнить: Мэттис - тука
нихрена не получается...
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Гос декпартамент сша объявил тендир на закупку учебных пистолетов для Украины с пульками с краской (как для страйкбола).
А также объявил тендир на закупку палаток для армии Украины.

По программе стратегической помощи Украине в войне с Россией.

Видно уже закупилиенти пистолеты с палатками и Ментис как раз 24 августа енти пистолеты и палатки привезет и будет их вручать.

Да здравствует сотрудничество Украины и США

а также
другое сотрудничество.

Ура!!!!!!!!!!
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Смотри Тука чтобы и ты под санкции не попал. С рашистскими окупантами много наших политиков сотрудничали.
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Да, в связи с этим визитом снова подорожает поп-корн, а у лаптеголовых мокшей будут рваться пердаки на серп и молот, потому что они будут изходить на гавно и злобно выть как шакальё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Мэттиса может повлиять на санкции против РФ и ситуацию на Донбассе и в Крыму, - Тука
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