EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  3795  49
Все про:Горбулин (41) Россия (71902) санкции (6391) США (13244)

 Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться, - Горбулин

горбулин

Украина может рассчитывать на политическую поддержку Соединенных Штатов Америки при новом руководстве США, однако особых иллюзий питать не стоит.

Об этом в своей статье "Геополитическая реверсия: "новые 80-е", опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели", пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Госдеп США проводит тендер на поставку нелетального военного снаряжения для Украины

"Сможет ли "перезапустить" американскую политику на украинском направлении К.Волкер (специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер - Ред.)? Он производит сильное впечатление. То, что у него есть абсолютно четкое и реалистичное понимание происходящего в Украине, - очевидно. То, что он знает, какие шаги должны быть предприняты для решения ситуации, - тоже. Однако нынешняя политическая реальность в США больше напоминает песочницу греческой богини Эриды, чем нетрадиционную модель с политикой "одного голоса". В т.ч. в вопросах внешней политики", - говорится в статье.

По мнению Горбулина, подобные проблемы связанны с вопросом предоставления Украине летальных оборонительных вооружений. "И если Б.Обама (предыдущий президент США Барак Обама - Ред.) занимал явную позицию "обещать подумать, но ни в коем случае не давать", то сейчас…, когда Трамп все еще в поиске решений (в т.ч. по украинской ситуации), коридор возможностей для предоставления такой помощи существенно расширился. Но даже если такая помощь будет оказана (что действительно было бы важно для нас в военном плане), основной результат был бы скорее политический", - убежден он.

Горбулин считает, что для Украины оказание военной помощи со стороны США - "прежде всего символ того, что США активно вовлекаются в украинские дела, символ наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знак европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ

В то же время, полагает он, тема летального вооружения в Украине "напоминает магическое заклинание, рассматриваемое многими как некая панацея от всех украинских проблем", тогда как львиная доля этих проблем в иной плоскости - "эффективном управлении сектором национальной безопасности, борьбе с коррупцией, эффективных реформах и экономическом росте".

Эксперт призывает помнить о важном аспекте отношений США и Украины, указав, что сейчас "национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают". "Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"

Анализируя ситуацию с новыми санкциями США против России, В.Горбулин заметил, что они "весьма серьезны и будут вести к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической модели". Кроме того, по его мнению, украинские санкции (в части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) также тяжело даются России. "По данным SIPRI, России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями", - приводит он пример.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так займитесь лично,звание героя россии,в случае ваших успешных действий на этом поприще,вам гарантировано.В случае перевыполнения плана вознесётесь до уровня самого популярного сейчас деятеля за всю историю россии(я про сталина)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх, дед (Горбулин), конечно - умница!!! Но очень уж старенький...а жаль!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо США домовляться з путіним, вони перестануть нам допомагати вести війну до перемоги. Це потрібно враховувати коли ми беремо засоби зв'язку для армії та силовиків, а вони всі працюють на американсько-російській Моторолі! В певний момент совсекретна військова інформація може дивним чином потрапляти прямо в руки російських військових, в результаті таємних домовленостей США та путіна! Тому потрібно будувати систему військового зв'язку на базі французького Талес зі своїми супутниками і самим допрацьовувати ці технології і самим виробляти чипи для шифрування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы США могли бы договориться с путиным,то они бы это сделали ещё 3 года назад,но теперь,судя по принятым санкциям,где прямо указано,что россия для США находится в одном ряду с КНДР,Ираном и ИГ и курс взят на развал россии.Я не питаю иллюзий,что США приняла новые санкции против россии из-за агрессии в Украине,просто кремлёвские дегенераты почему то решили,что могут вмешаться на прямую в выборы США,помочь Трампу и после этого новоизбранный царь США (ну так кацапы это себе представляют)снимет в благодарность все санкции.
Раньше кто-то высказал такое мнение,что россия не успокоится пока не уничтожит Украину,вопрос только в том,у кого ресурсов будет больше.Теперь же США не успокоится пока не уничтожит россию,а Украине можно чуть передохнуть(но не расслабляться)и запастись попкорном
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...из-за агрессии..." - из-за нарушения Будапештского меморандума, не более и не менее. Тут нет никаких коньюнктурных или тактических компонент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как на счет совпадения интересов людей и соевых проходимцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ніяк вони не співпадають... як дві паралельні лінії...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦИТАТА:*для Украины оказание военной помощи со стороны США - "прежде всего символ того, что США активно вовлекаются в украинские дела, символ наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знак европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям".Источник: https://censor.net.ua/n452285*___вот это в точку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Украина вовлекается в американские дела, причём забесплатно. Порошенко мог бы хотя бы план "Маршала" взамен попросить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суверенна, соборна Україна потрібна лише українцям!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" ... :D
Британцы, пусть и другими словами, но говорят о том же:
о вечных интересах и далеко не вечный "друзьях".
Пора взрослеть !!! Всем нам ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щоб так чітко промалювати нинішню складну ситуацію треба бути Горбуліним. Жодних заперечень не маю. Браво!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2008 году он тоже обрисовал ситуацию и сказал, шо русня таки нападет,так сделали его посмешищем рыго-помаранчи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На форумі було посилання на ту новину на Цензорі, тільки 2009 року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Збигнев Бжезинский :Украина должна действительно доказать, что она хочет стать частью европейского мира. Если она этого достигнет, то у России будет единственная перспектива - смириться с этой реальностью и самой стать частью Европы. Если она [Россия] этого не сделает, то станет разоренным сателлитом Китая.

Большой риск заключается в том, что Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы! Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку.

Бжезинский выступал за предоставление Украине оружия для обороны:
"Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, например, противотанковое вооружение или минометы, потому что мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно больших затрат".
Говорил о важности санкций против России:
"Если бы не было санкций, то Россия, к сожалению, имела бы развязанные руки для того, чтобы ликвидировать независимость Украины… Ставка на самом деле высока: это стабильность Европы, стабильность свершившихся фактов и границ государств, а также возможность самостоятельно избирать собственное будущее, что является правом каждого из европейских государств".
https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2017-05-27/smert-bzhezinskogo-chto-on-pisal-ob-ukraine/97176
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чёт на него не похоже, он никогда так прямолинейно не выражался. Ссылка на английский оригинал есть ? А то уж очень похоже на fake news.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украине надо избавится от ворья и тогда Украине все эти поддержки будут до лампочки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока что ворье возглавляет борьбу с ворьём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна позбулась богатовікового московського ярма, але лишилась в ярмі корумпованого олігархічного кубла !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отож! А знаете когда они всюду будут совпадать? Эти общие интересы. Когда мы уберем с первого места понятие "Родина" и заменим его понятием "ЦИВИЛИЗАЦИЯ". Тогда у всех всюду появятся общие интересы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бжег ещё тот кекс. Независимость.? А она у нас есть? - Кино и Путин. Шнеерсона забыли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем же бороться с коррупцией, если она так успешно развивается
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мудрит чевой-то господин советник; ой мудрит. Действия американцев обусловлены только одним соображением: они выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму. Под документом стоит подпись Президента США, а какую он конкретно фамилию тогда носил - значения не имеет, т.к. США имеет коллегиальную форму правления, и жёстко придерживается принципа преемственности в юридически оформленных вопросах внешней политики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ta то Евроколхоз пусть сам разбирается; они не подписывали Б.М. (точнее, Британия подписывала, но она тоже придерживается положений документа, и вообще в данном вопросе не ассоциирует себя с Евроколхозом).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, возможны еще пара вариантов - Украина повертает в другую сторону.. или США вступают в состав РФ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
По первому пункту - крайне маловероятно, т.к. страна давно шла к Майдану-2014. По второму - Вы, батенька, шутник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родившегося недавно на засРашке ребёнка назвали Торпут ("торжество путина").
Это всё, что достаточно знать о планктоне засРашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ежели Петя не прекратит через своего смотрящего Бирюкова закупать через фальсифицированные тендера гнилое мясо и мясные консервы с хвостами , то США могут поменять своё отношение к Украине . Европа замерла и ждёт когда уже Петя и чмо Сеня уже удавятся от спёртого с фронта мяса .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...украинские санкции (в части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) также тяжело даются России.... Что значит тяжело ?? Ну сдвинули они сроки выпуска военных кораблей.... Движки для вертолётов собственные уже производят. Постепенно всё наше заменят, нахер.... Мы же свои предприятия на металлолом порежем, а квалифицированые рабочие за кордон уедут.... Кому от этих санкций, в итоге, тяжелее ?? Я полагаю, что Горбулин всё это прекрасно осознаёт, но вынужден встраиваться в тренд и включает "патриота", дабы разводить тупой электорат....
 показать весь комментарий
Ответить
 
а Украины есть национальный интересы? Это шо-то новое. Какие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как и у любой страны: охрана государственных границ, функционирующая экономика, финансовая система, здравоохранение и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Эксперт призывает помнить о важном аспекте отношений США и Украины, указав, что сейчас "национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают". "Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны"

Небольшая тонкость вопроса в том, что когда интересы Украины и США разойдутся, то Украина будет в полной зависимости от америкосов и спрашивать ее никто ни о чем не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подібне не часто траплялося у новітній історії, але якщо й трапиться, то ми завжди готові допомогти трампу ракетними двигунами для "Сатани".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки но )(.йло розсекретить втрати і трамп визнає їх недостатніми, ми відразу отримаємо ефективнішу зброю. А ще варто повідомити у фейсбуці про наміри )(.йла провести москальсько-біломоскальський військовий вишкіл у Польщі. Ось тоді анжелка муркель і фюрера воскресить і парад у Бресті організує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересы Украины(Народа) и США то совпадают, но барыжный интерес Пети и имперский Пути перевешивает и им понадобилось всего за 3 года, чтобы проходимцы и мародеры всех мастей вновь стали доминирующим классом в Украине… А Мы сидим и молчим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По справедливости США должно нам предложить только одно,стать нам-независимым,отдаленным штатом Америки,называемым Украина. С правом голоса,с правом выбора губернатора штата,с правом украинского языка,но с обязательным знанием и английского. А на время "вливания" поставить временную ,но свою администрацию....Я понимаю ,что Васюки,но а вдруг. Кто за.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смело!
Не "зрадобот"ли он?
Читайте внимательнее.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНациональные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться, - Горбулин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти