 Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться, - Горбулин

Об этом в своей статье "Геополитическая реверсия: "новые 80-е", опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели", пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сможет ли "перезапустить" американскую политику на украинском направлении К.Волкер (специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер - Ред.)? Он производит сильное впечатление. То, что у него есть абсолютно четкое и реалистичное понимание происходящего в Украине, - очевидно. То, что он знает, какие шаги должны быть предприняты для решения ситуации, - тоже. Однако нынешняя политическая реальность в США больше напоминает песочницу греческой богини Эриды, чем нетрадиционную модель с политикой "одного голоса". В т.ч. в вопросах внешней политики", - говорится в статье.
По мнению Горбулина, подобные проблемы связанны с вопросом предоставления Украине летальных оборонительных вооружений. "И если Б.Обама (предыдущий президент США Барак Обама - Ред.) занимал явную позицию "обещать подумать, но ни в коем случае не давать", то сейчас…, когда Трамп все еще в поиске решений (в т.ч. по украинской ситуации), коридор возможностей для предоставления такой помощи существенно расширился. Но даже если такая помощь будет оказана (что действительно было бы важно для нас в военном плане), основной результат был бы скорее политический", - убежден он.
Горбулин считает, что для Украины оказание военной помощи со стороны США - "прежде всего символ того, что США активно вовлекаются в украинские дела, символ наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знак европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям".
В то же время, полагает он, тема летального вооружения в Украине "напоминает магическое заклинание, рассматриваемое многими как некая панацея от всех украинских проблем", тогда как львиная доля этих проблем в иной плоскости - "эффективном управлении сектором национальной безопасности, борьбе с коррупцией, эффективных реформах и экономическом росте".
Эксперт призывает помнить о важном аспекте отношений США и Украины, указав, что сейчас "национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают". "Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны", - подчеркнул он.
Анализируя ситуацию с новыми санкциями США против России, В.Горбулин заметил, что они "весьма серьезны и будут вести к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической модели". Кроме того, по его мнению, украинские санкции (в части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) также тяжело даются России. "По данным SIPRI, России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями", - приводит он пример.
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Вопрос присоединения Украины к НАТО стоит остро, как никогда раньше, - Горбулин(92)
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Возвращение Крыма дело больше государственное, чем народное - мнение(5)
В России рождаются новые концепции, предполагающие уничтожение Украины изнутри, - директор Национального института стратегических исследований Горбулин(171)
США при Трампе могут втянуть Россию в новую гонку вооружений, которая окажется губительной для РФ, - академик Горбулин(166)
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Раньше кто-то высказал такое мнение,что россия не успокоится пока не уничтожит Украину,вопрос только в том,у кого ресурсов будет больше.Теперь же США не успокоится пока не уничтожит россию,а Украине можно чуть передохнуть(но не расслабляться)и запастись попкорном
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Британцы, пусть и другими словами, но говорят о том же:
о вечных интересах и далеко не вечный "друзьях".
Пора взрослеть !!! Всем нам ...
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Большой риск заключается в том, что Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы! Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку.
Бжезинский выступал за предоставление Украине оружия для обороны:
"Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, например, противотанковое вооружение или минометы, потому что мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно больших затрат".
Говорил о важности санкций против России:
"Если бы не было санкций, то Россия, к сожалению, имела бы развязанные руки для того, чтобы ликвидировать независимость Украины… Ставка на самом деле высока: это стабильность Европы, стабильность свершившихся фактов и границ государств, а также возможность самостоятельно избирать собственное будущее, что является правом каждого из европейских государств".
https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2017-05-27/smert-bzhezinskogo-chto-on-pisal-ob-ukraine/97176
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https://bbcccnn.com.ua/blogy/bryusselyu-prostishe-pryjnyaty-novu-aktyvnu-rol-ssha-vashyngton-zagnav-yevropu-v-kut-gorbulin/
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Это всё, что достаточно знать о планктоне засРашки.
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Небольшая тонкость вопроса в том, что когда интересы Украины и США разойдутся, то Украина будет в полной зависимости от америкосов и спрашивать ее никто ни о чем не будет.
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Не "зрадобот"ли он?
Читайте внимательнее.
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