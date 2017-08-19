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 Происшествия, За рубежом
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Все про:нападение (1691) Россия (71902) Следком РФ (169)

 Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены

нож

В Сургуте (Российская Федерация) сегодня утром мужчина с ножом напал на прохожих, ранение получили восемь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению, прибывшие на место события полицейские ликвидировали нападавшего. Сейчас устанавливается его личность, мотивы и другие обстоятельства инцидента.

Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Согласен. Главное, чтобы нормальные люди не пострадали, а все остальное пох)

Примите участие в небольшом опросе относительно роли государственной службы в Украине. Заранее спасибо.
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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нормальных людей внарасеи фактически нету...
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.а ТЫ был там. знаток? у на уродов не меньше. или тебе наши вкуснее?! в глупую полемику вступать не буду.
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выпущенный кацапами бумеранг вернулся и ударил прямо в козлиную голову :p

держитесь там...
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якась хня, сама тема державною, а кнопочки росєйською. за поребріком опитування проводять?
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Тут зради нема.Кажу чесно)
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как можно после ликвидации выяснять мотивы
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так самое главное, в том что он был с ножом- а они его ликвидировали, вместо того чтобы задержать или просто ранить)
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Тогда задайся вопросом, почему Ц. постит эту никому не нужную новость. Не постит, что в Китае мешок риса упал или открылся новый детский сад на Ривенщене.
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Водка и телевизор - зло: с похмелья в окружающих себя биндеровцев он увидел...
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Ни так фсё проста Тяперя расиюшка уже ни главный спонсар террора, а тоже жертва - как испания, Финляндия и др.
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Скрэпы и телефизор киселева постоянно давили в голове и говорили убей фашиста убей фашиста убей фашиста... Вот он и...не сдержался.
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Откуда у него деньги на водку? Кацапы щас боярку пьют...
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музчина явно с завышенным айкью...часом родом не из лугандонии?
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И почему людей в Барселоне жалко а этих нет ? спасибо путлеру скажите,оккупанты...
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Патамуша в Барселоне люди, а на роисси ети...
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Когда вы комара убиваете вам жалко? И тут такая же ситуация.
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До Британии недотерпел.
Бывает настораживаешь капкан, а он за руку каааак....!!!
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По ходу Хуйло обставляется
- после последней серии теравктов в Европе...
...типа мы тоже жертвы...
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Мужчина с ножом напал на прохожих в России, ФИГО ?восемь человек ранены
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Все ясно.

А потом кончил пить, потому что устал... (с)
И пошел с ножом на улицу размяться
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редакторы.. во первых от был не один, во вторых не только с ножом... Ссыль!
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Курбан байран в Сургуте начинается поздно.
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Как пишет здесь один дурачек- Взять бы топор и всех зарубить.;
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Обыкновенная ненависть к российским фашистам, как и немецким, в 43 году....
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Так он не русских грозится идти рубить. Украинцев.
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Приехавшие из Сургута знакомые рассказывали,что город по факту контролируют китайцы.Единственные кто им оказывает сопротивление-это ханты.
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В Тюмени полицейский случайно выстрелил в себя на охоте, в результате чего скончался. Как сообщает издание Ura.news, по одной из версий, это случилось, когда мужчина решил прикладом ружья добить енота. Животное он с друзьями перед этим переехал на автомобиле. Ружьё неожиданно выстрелило, убив хозяина.
- Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался, - рассказали изданию в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Там подтвердили информацию, что погиб начальник следственного отдела ОП № 6 города Тюмени майор Алексей Ковков.
- Проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции, - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что ранение майор получил не из служебного оружия. По данным издания, это могло быть незарегистрированное ружьё.
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Небось сбежал из фсбшного отряда, где готовят террористов и решил, что он уже на работе. В Испании, Франции, Канаде, США и т.д. А может тренировочный выход? А может зрада пришла к путину откуда не ждал?
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Это хло специально организовал - типа смотрите, и мы страдаем как европейцы от терроризма (хотя за европейскими "инцидентами", скорее всего кацапские уши тоже торчат, прямо или опосредованно) . Людей же не жалко, а исполнителя тут же пристрелили.
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Гебешная постановка,организованная с целью отмазки от организации терактов в Европе ! Когда выяснится,что кровавый безпредел (в частности в Испании) дело рук пидоРашки,они заявят типа, мы здесь не при делах,у нас самих террористы бесчинствуют.
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Вот уже как 12 часов нет телеканала Life...На конвульсиях выдали перл

Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены - Цензор.НЕТ 8564
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Убирал конкурентов за боярышником...Очередь уменьшилась...
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Раньше мы болели за расейских спортсменов, а сейчас радуемся, когда дохнут рюзкие, неужели мы стали плохими?
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мы врага своего всегда побеждим на его территории.
в.чЛенин.2016 год.Гитлером в то время в Швейцарии где жил Вовочка чЛенин,и не воняло...
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Новости Кафки‏ @Kafka_NewsЧитатьЕщеФранц, пока не ясноМужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены - Цензор.НЕТ 8032
Аль-Каеда это или
все таки
Аль-Бояра.
Я склоняюсь ко второму варианту. Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены - Цензор.НЕТ 2424
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Надіюсь, що дебілів, які понесуть квіти до посольства підорашки в нашій країні не знайдеться. А якщо такі будуть, то на фото їх і в інтернет і відразу на сайт Миротворець.
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В Сургуте со времён совка осталось много украинцев-нефтяников. Ждём сообщения ТАСС что нападавший украинец, а пострадали от него китайцы. Гибридная война она такая.
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на памятник ВАМПИРатору всея РАБссии Николаю 2 в Новосибирске напали и изуродавали вандалы Правого сектора и Бандеровцы... :D
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Они порезались.. ответило пуйло на вопрос журналистов...
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кацаПсины,мне честно вас жаль......и за Таджикистан 1992 года,за Чечню 1994 года,за Грузию 2008 г., Украину 2013 г.,, Сирию..., Сев.Корею...,Венесуэлу....
Мудаки ТУПОРЫЛЫЕ....
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Зашибительное название. Мужчииа с ножом напал на прохожих в России.

Ну теперь можно не удивляться названиям типа, женщина родила в Гондурасе, подросток и его друзья объелись мороженным в США.

Впоминается подобное, забытое, - шел дождь и два студента.
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на РАБссии 20 Бурятов на озере Байкал завалили рюсскага борца Юрия Власко.Но это Фейк.Рюсскага убить невозможно....
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в Новосибирске псих с топором напал на памятник ВАМПИРАТОРУ всея Дохлой РАБссии Николаю -II.
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особо понравившийся пост от августа 1939 года....
Бандера и Гитлер подписали братский договор в Москве с Джугашвили...о сотрудничестве НКВД и SS
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Викторина что где когда...
Кто захватил РАБссию за последние 400 лет,и почему она живёт все эти годы в гоффне?.
правильные ответы :
1)Наполеон Бонапартис
2)Степан Бандера
3)Джохар Дудаев
4)Емельян Пугачёв
5)генерал Антон Деникин
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены
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