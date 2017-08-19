 Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Согласно сообщению, прибывшие на место события полицейские ликвидировали нападавшего. Сейчас устанавливается его личность, мотивы и другие обстоятельства инцидента.
Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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держитесь там...
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Це хУЙЛО вирішило і в себе лоукост-тероризм показати?
19.08.2017 12:08
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Бывает настораживаешь капкан, а он за руку каааак....!!!
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- после последней серии теравктов в Европе...
...типа мы тоже жертвы...
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А потом кончил пить, потому что устал... (с)
И пошел с ножом на улицу размяться
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- Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался, - рассказали изданию в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Там подтвердили информацию, что погиб начальник следственного отдела ОП № 6 города Тюмени майор Алексей Ковков.
- Проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции, - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что ранение майор получил не из служебного оружия. По данным издания, это могло быть незарегистрированное ружьё.
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в.чЛенин.2016 год.Гитлером в то время в Швейцарии где жил Вовочка чЛенин,и не воняло...
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Аль-Каеда это или
все таки
Аль-Бояра.
Я склоняюсь ко второму варианту.
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Мудаки ТУПОРЫЛЫЕ....
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Ну теперь можно не удивляться названиям типа, женщина родила в Гондурасе, подросток и его друзья объелись мороженным в США.
Впоминается подобное, забытое, - шел дождь и два студента.
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Бандера и Гитлер подписали братский договор в Москве с Джугашвили...о сотрудничестве НКВД и SS
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Кто захватил РАБссию за последние 400 лет,и почему она живёт все эти годы в гоффне?.
правильные ответы :
1)Наполеон Бонапартис
2)Степан Бандера
3)Джохар Дудаев
4)Емельян Пугачёв
5)генерал Антон Деникин
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