 Нацсовет закажет в госцентре радиочастот просчет новых телеканалов для вещания на оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
"Таким образом, кроме уже имеющегося цифрового мультиплекса на 50 ТВК, будут развиты еще два цифровых мультиплекса", - говорится в сообщении.
Нацсовет также обратился к УГЦР с просьбой рассмотреть вопрос о техническом переносе 15 частотных присвоений радиоэлектронных средств из Крыма на материковую Украину, на которых можно будет организовать вещание на полуостров.
Помимо того, Нацсовет в рамках развития проекта вещания общин закажет просчет 19 частотных присвоений малой мощности в FM-диапазоне в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.
Как сообщалось, первое цифровое вещание из Чонгара в Крым было начато 17 августа в тестовом режиме. На первом этапе на территорию северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК. С 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.
Во второй мультиплекс для вещания на Крым планируется включить еще 5 украинских телеканалов.
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И вспомните - КТО ваш... Помните КГБ??? - даже не успеют покритиковать.... сразу в бандеровцы запишут )) Лижите дальше, лижите.... или все таки включайте мозги..
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