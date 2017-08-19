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 Политика Украины
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 Нацсовет закажет в госцентре радиочастот просчет новых телеканалов для вещания на оккупированный Крым

крым

Национальный совет по телерадиовещанию решил заказать в Украинской государственном центре радиочастот (УГЦР) разработку выводов о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для организации цифрового вещания на Крым еще двух телеканалов из Чонгара Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

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"Таким образом, кроме уже имеющегося цифрового мультиплекса на 50 ТВК, будут развиты еще два цифровых мультиплекса", - говорится в сообщении.

Нацсовет также обратился к УГЦР с просьбой рассмотреть вопрос о техническом переносе 15 частотных присвоений радиоэлектронных средств из Крыма на материковую Украину, на которых можно будет организовать вещание на полуостров.

Помимо того, Нацсовет в рамках развития проекта вещания общин закажет просчет 19 частотных присвоений малой мощности в FM-диапазоне в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% крымчан могут смотреть украинское телевидение через спутник, - Мининформполитики

Как сообщалось, первое цифровое вещание из Чонгара в Крым было начато 17 августа в тестовом режиме. На первом этапе на территорию северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК. С 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

Во второй мультиплекс для вещания на Крым планируется включить еще 5 украинских телеканалов.
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чем быстрее и успешней будет Украина,а главное лучше будут жить ее граждане ,тем быстрее Крым вновь будет Украинским - один вопрос - а захотим ли мы их обратно - пример Кипр - сейчас турки киприоты хотят обратно,а греки киприоты нет)))
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То що вони покажуть криму називається колгосп!це анти-реклама України!у нас добротного каналу ,який був би з добрим наповненням і якісною картинкою!не має,але навіть то що є і на прикрий час могло б бути!вони туди не покажуть а вибрали гірших з найгірших!тому про яку рекламу України ви пишете?В нас як що щось стосується країни влада зразу ж робить так що б було показано ще гірше ніж воно є насправді!
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а в суды на жыдоугробурятию за незаконное использование наших частот подавать не будем?
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Нужно транслировать картинку с продуктами из Европы:сыры твёрдые, гусей венгерских и т.д.- круглые сутки. Вот будет эффект !
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бульдозеры закончилсиь в Крыму? не порядок! Царю доложат - подавят всё .что осталось от цивилизации
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Это Симферополь.Значит ломятся полки говорите ?


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Это похоже не Германия и не свободная Украина.Как думаете?

Нацсовет закажет в госцентре радиочастот просчет новых телеканалов для вещания на оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4700
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так это с вашиу сру ресурсов картинки.Вы не верите царской власти?
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Правильно! Нужно, чтобы крымчане узнали, что Ахметов прикупил остатки госэнерго. Ничего в Украине не изменилось - можно было дурням Хуйла и не звать
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Ватники Крыма смотрите наши каналы и сравнивайте... Как у Вас все лижут вашего хозяина, и никто не смеет его критиковать или что либо сказать против... И сравнивайте Украину где и в хвост и в гриву власти критикуют...
И вспомните - КТО ваш... Помните КГБ??? - даже не успеют покритиковать.... сразу в бандеровцы запишут )) Лижите дальше, лижите.... или все таки включайте мозги..
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Ну так и Хуйла еще критиковали в 2003. Правда в Козломордии тогда еще были независимые НТВ и ТВІ. У нас похоже свое х#ло планирует обрубить критику быстрее
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а хозяин у них шестерка из тамбовской ОПГ Нет ничего хуже, чем шнырь дорвавшийся до власти
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Признайся, честно, хотя бы самому себе. Ты бы хотел гордиться, своей властью, своим президентом? Ну хотя бы в будущем?
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Можно для этого освободить частоты каналов : Интер, 1+1, 112, говно ньюс, и много много гуна еще есть олигархического и противукраинского.
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Я не ватник, но мі не увидим Крім, как бы нам это не хотелось. Это военная база РоSSии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет закажет в госцентре радиочастот просчет новых телеканалов для вещания на оккупированный Крым
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