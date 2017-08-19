 Похищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы

Национальная полиция Киева подтверждает факт похищения мужчины на бул. Перова в Днепровском районе, однако опровергает информацию о стрельбе, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По словам пресс-секретаря полиции, о происшествии правоохранителям сообщила свидетель.

"Женщина рассказала, что к припаркованному автомобилю BMW подъехала большая темная машина, из нее вышли несколько человек с битами и набросились на транспортное средство, которое там было припарковано. Вытащили из салона водителя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - рассказала Блищик.

Отмечается, что с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной из них - следы крови.

"Каких-либо обстоятельств, которые бы нам указывали на то, что там была стрельба, мы не нашли. То есть не было на месте происшествия гильз, и на транспортном средстве не было обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на то, что они были получены от обстрелов. Поэтому эта информация не подтверждается на это время", - уточнила пресс-секретарь столичной полиции.

Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей. В полицию пока никто из родственников пропавшего мужчины не обращался.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 УКУ ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").

Напомним, в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя.