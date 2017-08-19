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Все про:Киев (17911) нападение (1691) Нацполиция (8437) похищение (1275)

 Похищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы

нападение

Родственники пропавшего в полицию не обращались.

Национальная полиция Киева подтверждает факт похищения мужчины на бул. Перова в Днепровском районе, однако опровергает информацию о стрельбе, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По словам пресс-секретаря полиции, о происшествии правоохранителям сообщила свидетель.

"Женщина рассказала, что к припаркованному автомобилю BMW подъехала большая темная машина, из нее вышли несколько человек с битами и набросились на транспортное средство, которое там было припарковано. Вытащили из салона водителя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - рассказала Блищик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО

Отмечается, что с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной из них - следы крови.

"Каких-либо обстоятельств, которые бы нам указывали на то, что там была стрельба, мы не нашли. То есть не было на месте происшествия гильз, и на транспортном средстве не было обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на то, что они были получены от обстрелов. Поэтому эта информация не подтверждается на это время", - уточнила пресс-секретарь столичной полиции.

Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей. В полицию пока никто из родственников пропавшего мужчины не обращался.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 УКУ ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").

Напомним, в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя.

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Обстрелы на Донбассе: ОБСЕ не нашла доказательств ...
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Ну і які шаблони він рве? Шаблон, це коли знаходять? Чи не знаходять?
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Помогу следствию! Надо подключить Матиоса с тепловизором (так как дело было ночью).
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І в БМВ з тонованими вікнами.Матіос би зі своїм тепловізором був доречним,як ніколи.
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Тобто раз стрілянини не було,те дедуктивний метод підказує,що і викрадення не було
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Нет, тут основное то, что нет заявления даже от родственников. А значит история мутная и знают о причинах всего, что произошло.

Примите участие в небольшом опросе относительно роли государственной службы в Украине. Заранее спасибо.
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Ні- це просто спростування неправдивої інформації, що розповсюджують медіа заради підняття свого рекламного рейтингу. Нічого більше.
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больше чиновников из донецкого края в Днепр, тем интересней все будет. Днепр в гамно превращается, чужие порядки появляются, местные теряются среди чужих
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Нету тела - нету дела... А якщо і знайдуть тіло, то скажуть, що самовбився, впавши з висоти 2м, ще й експетиза підтвердить, що такий "брєд" можливий.
Менти щозавгодно видумають, аби тільки не працювати
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а можэт и нипахищали тогда никаво?
возможно,стреляли из револьвера.
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Подсудимый Думбадзе, ваше последнее слово! - Десят тысяч! Суд удаляется на совещание...После совещания: Думбадзе, вы признаете себя виновным? НЭТ! Ну, на нет и суда нет. Как-то вот так...
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Чему ты радуешься? Тому,что убийцы есть не только у тебя за дверью? Так там хоть план-перехват объявлен. А в твоей рiдной столице никто никогда никого не найдёт. В лучшем случае несчастного бомжа посадят. А ты будешь визжать от от восторга.
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радуюсь и буду радоватся, пока ваши фашистские войска не уйдут из Украины и не перестанут убивать украинцев...комменты москалей на вчерашний терракт в Барселоне почитай, что вам плохого сделали испанцы?.
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Це хУЙЛО вирішило і в себе лоукост-тероризм показати?
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Полиция не нашла состава преступления...Все расходимся...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы
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