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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10486) энергетика (994) Гройсман (3301) энергосбережение (137) энергоэффективность (58)

 Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"

гройсман

Украина, по мнению Гройсмана, уже начала путь к энергоэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал том, что вчера Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

"Два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие самые крупные центры страны, включая Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации", - пишет Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это успешное продолжение процесса децентрализации, - Гройсман о выборах в объединенные громады

Премьер назвал это решение историческим. Согласно новой стратегии, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальные покрываться за счет тепловых электростанций. Также планируется снизить энергоемкость экономики в два раза к 2030 году и увеличить производство как традиционных, так и альтернативных источников энергии.

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https://biz.censor.net.ua/events/3031274/ahmetov_vykupil_blokpakety_aktsiyi_kievenergo_i_dtek_zapadenergo_za_12_milliarda_obnovleno18.08.17 13:06 Ахметов выкупил блокпакеты акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго" за 1,2 миллиарда (обновлено)в пресс-службе группы СКМ, объединяющей активы Рината Ахметова, сообщили, что входящая в группу компания Ornex приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины.
"Цена 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" составила 417,16 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций ПАО "Киевэнерго" уплачено 759,63 млн грн", - скпазано в сообщении.
Отметим, что энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова совместно с аффилированными компаниями уже принадлежало 70,91% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и 72,39% акций ПАО "Киевэнерго".

Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 16 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн входящей в группу СКМ Рината Ахметова компании Ornex. ДТЭК Рината Ахметова уже принадлежало 71,5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3031274
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Mikheil Saakashvili поделился(-ась) публикацией Andriy Gerus.
18 ч ·

Я попереджав про це ще кілька місяців тому.
Щоб ніхто не сумнівався, що частка Ахметова, в цьому прихопленому майні всього 50%, решта 50% - це Порошенко особисто. І зауважте, зробили вони це, як і всі інші темні справи, влітку, щоб люди не особливо помітили та не звернули уваги
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За деньги, выданые с бюджета! Т.е. за наши деньги ринат купил енергетику, и теперь мы платим ему. Круто!
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ваще-то исторический это день или нет, покажет только время
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По долгу своей работы наблюдаю за их рехформами, а также беседовал со специалистами, в том числе и с надзорными. Вывод один, энергосистеме Украины подкрался громадный ПИ@ДЕЦ!!!!
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Кацапо-евреско-татарский олигархат окончательно усё подмял под себя..?
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Подобрался уже к государственным генерирующим предприятиям. А что самое интересное, ремонты будут выполняться за счет бюджета, несмотря на то, что эти компании частные. Как Вам это?
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В том-то и дело, что такое в открытую не публикуют, а СМИ у нас чье? Ты попробуй узнать составляющие тарифа за газ, за электроэнергию.
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даже если бы народ и узнал, реакция была бы нулевая..(
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Даже просто читая Цензор - "Ахметов выкупил блокпакеты акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго" за 1,2 миллиарда (обновлено)", уже можно делать выводы.
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уголь уже по 6.5 тысяч за тонну и хройсман хочет сказать что он умный а весь народ идиоты
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Гройсман - историческая личность! ))
Уже очевидно, что Гройсман поставлен Порошенко на должность в качестве балванчика для битья. Порошенко спишет всё своё обворовывание народа, все свои "успехи реформ", обнищание населения на Гройсмана и снимет его.
В этой связи интересно, Гройсман настолько тупой и дибил, что согласился на эту роль?
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Не боись, он, когда сильно паленым завоняет - сразу слиняет как Яценюк, Гонтарева. Многие сейчас за них вспоминают. А ведь наверняка они слиняли с наворованной мошной!
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Не минуло і 27 років незалежності як стратегія вже готова... Тьху.
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Наворованое бабло и виски их сроднило и отсюда схожесть.
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Да у него на фабрике им. Карла Марла этого добра валом. Я еще при "саветах" пробовал так называемый БЕМ и ликеры разные до конфет. Например тогда была в коробках "Пьяная вишня" и много с ликерной начинкой. НО ЭТО ПРИ ПРОКЛЯТЫХ
САВЕТАХ! А теперь одна соя и глина сьедобная!!
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В цій "стратегії" побудова 6 (шести) ГЕС на Дністрі, що знищить ріку... Та хапугам начхати...
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а энергетика вся будет частно-монопольной, или государственной немножечко останется?...
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А как ты думаешь, всегда ли остается от чего-то очень "вкусного"?
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Надеюсь с этим "стратегом" произойдет достойная его "история"...
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Да стратегию Гнойсмана мы знаем. Повышать тарифы для населения и снимать сливки через свои Обленерго и выводить в Офшоры.
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стратегия гройсмана это *продать* все татарину ,а через время мы узнаем что бинифицариях есть и порошенко.
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Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины" - Цензор.НЕТ 75324 канал‏ @24tvua 3 ч.3 часа назад
Скільки акцій українських обленерго належать Рінату Ахметову? Шокуючі дані: https://goo.gl/GTsMbZ

Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины" - Цензор.НЕТ 22
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Это предполагает строительство новых АЭС, неужели для меня будет работа
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Сейчас платил за эл. енергию - 1,68 грн\квт! Капец! реформатор хренов!
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Думал, что более отвратительного премьера чем Азаров быть не может, но Гройсман перевернул моё представление об отвратительности. Редкая мразь!
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Во время Майдана Продавец труселей, изображавший из себя мера, верещал как ему помогает правительство Азирова и фракция рыгов в миськраде. Что же Вы хотели?
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Я знаю, что это Цензор удалит, но эта карикатура отражает мое отношение к нынешней власти...

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а так же всех их родственников и минстецевых жополизов
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Продадут оружие и сдадуться в полон еще на подьезде
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Как часто сдавались со штрафбатов? Кто им не давал сдаться?
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І Грося видит далеко, на много лет вперед!!!Чергові гучні анонси майбутніх звершень !!!)))
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Тільки так, по іншому нічого не буде, тільки розпил бабла.

200 км щастя від турків: Україна віддала частину автостради в обслуговування іноземній компанії
https://www.youtube.com/watch?v=bGfCcCIkSz0
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Площадка создана, можно красть по новой!
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ахметов и порошенко договорились о разделе интересов ?
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Мене весь час викликає здивування, чому такі ідіоти приходять до влади.
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Ты ошибаешься, так грабить и разваливать страну, даже идиоты не смогли бы!
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Вони не ідіоти, вони всіх інших мають за ідіотів і, нажаль, праві.
Хоча:


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На дострокових цієї осені у другому турі перемагає Юля навіть з охендовськими
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Ну вот ни фига не понимаю - власть поменяли на кого хотели, а все равно ноете. Или это специфика цензоранет? И че предлагаете тоже не понимаю.
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когда многого не понимаешь, обратись к специалисту
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Ахметов докупил акции "Західенерго" и "Київенерго", таким образом став полным владельцем этих двух структур, а этот пупс гРойсман, бредит фантазиями про 2035 г. Какой наглый, неприкрытый цинизм.
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надо немцам или японцам показать эту историческую бумагу..могут дать кредиты...типа под стратегию..
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Любопытный результат поиска в Гугле по картинкам:
https://www.google.pl/search?q=%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D1%82%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D1%82&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjh067C_-LVAhXoC5oKHZHkAHYQsAQILg&biw=1279&bih=631
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Воха робить успіхи. Вивчив два нових слова "Енергетична Стратегія". І не плутає навіть з "Патологічним Аутизмом"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"
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