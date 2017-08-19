 Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал том, что вчера Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".
"Два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие самые крупные центры страны, включая Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации", - пишет Гройсман.
Премьер назвал это решение историческим. Согласно новой стратегии, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальные покрываться за счет тепловых электростанций. Также планируется снизить энергоемкость экономики в два раза к 2030 году и увеличить производство как традиционных, так и альтернативных источников энергии.
5869 172
Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук(32)
"3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО(222)
Саенко представил реформу госуправления: "Министерства должны понимать свои задачи и иметь определенный уровень ответственности"(15)
Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне(10)
Гройсман влаштує собі набір публічних "гройсманоботів" – Томенко(0)
Гройсман собирает заседание Кабмина(27)
Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман(63)
"Цена 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" составила 417,16 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций ПАО "Киевэнерго" уплачено 759,63 млн грн", - скпазано в сообщении.
Отметим, что энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова совместно с аффилированными компаниями уже принадлежало 70,91% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и 72,39% акций ПАО "Киевэнерго".
Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 16 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн входящей в группу СКМ Рината Ахметова компании Ornex. ДТЭК Рината Ахметова уже принадлежало 71,5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3031274
Ответить
18 ч ·
Я попереджав про це ще кілька місяців тому.
Щоб ніхто не сумнівався, що частка Ахметова, в цьому прихопленому майні всього 50%, решта 50% - це Порошенко особисто. І зауважте, зробили вони це, як і всі інші темні справи, влітку, щоб люди не особливо помітили та не звернули уваги
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уже очевидно, что Гройсман поставлен Порошенко на должность в качестве балванчика для битья. Порошенко спишет всё своё обворовывание народа, все свои "успехи реформ", обнищание населения на Гройсмана и снимет его.
В этой связи интересно, Гройсман настолько тупой и дибил, что согласился на эту роль?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
САВЕТАХ! А теперь одна соя и глина сьедобная!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скільки акцій українських обленерго належать Рінату Ахметову? Шокуючі дані: https://goo.gl/GTsMbZ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
200 км щастя від турків: Україна віддала частину автостради в обслуговування іноземній компанії
https://www.youtube.com/watch?v=bGfCcCIkSz0
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча:
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.google.pl/search?q=%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D1%82%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D1%82&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjh067C_-LVAhXoC5oKHZHkAHYQsAQILg&biw=1279&bih=631
Ответить
Ответить