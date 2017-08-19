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Все про:Житомирщина (663) задержание (6115) криминалитет (515)

 Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирской области правоохранители задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона по прозвищу Зурик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

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"18 августа в результате спецоперации криминальной полиции ГУНП Житомирщины с участием бойцов КОРД задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона, по прозвищу "Зурик". По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, кражам из квартир и транспортных средств, а также имел цель наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря", - говорится в сообщении.

Автомобиль "Тойота Камри" полицейские задержали около 16.00 на автодороге Киев - Чоп в Житомирском районе.

"За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как "Зурик". Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка", - отмечается в сообщении.



При осмотре автомобиля обнаружена ручная граната, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, по внешним признакам подобные янтарю.

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"Задержанный мужчина - гражданин Грузии, криминальный авторитет… Он провел в местах лишения свободы до 30 лет, был "смотрящим" и имеет влияние на преступную среду", - сказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Валерий Бондарь.

В последний раз мужчина освободился в 2011 году. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция 01

Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция 02

Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция 03

Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция 04

Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция 05



Уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В настоящее время продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

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Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине,

Помешал стратегам янтарной войны?...
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еслибы пару пристрелили при попытке к бегству,то вояжи уже-бы прекратились.
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Ти сплутав правоохоронні органи з каральними.
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какая разница,главное все как бы по закону и результат был бы мгновенный.
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ну если нет розумных в коалиции чтоб принять закон ,то что поделаешь?
да и ты ни чем не отличаешься.
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Не рачкуй. Ти не зі змін до законодавства почав, а з покарання смертю на місці без жодних доказів якогось злочину.
Ось і отримав у відповідь те, що отримав.
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чего это вдруг -задняя?это следствие бездеятельности!
или государство побеждает,или оно буде ввергнуто в хаос и уничтожено.
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Полемика;
Разновидность спора, отличающаяся тем, что ос­новные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу.
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Не в цьому справа. Я повністю підтримую необхідність змін у законодавство відносно так званих "злодіїв в законі"- а ти лише перевів на це розмову, коли я вказав тобі на твою помилку у визначенні призначення правоохоронних органів.
Це називається просто- рачкувати.
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у правоохронители далеки от идеала,то почему бы им не поработать на благо общеста?
Тебе как простому гражданину не все равно каким образом убрать воров в законе которые ни когда не откажутся от своих законов и понятий?ведь для них это подобно смерти.По этому с реальным злом все методы хороши-это та же война только внутри страны если они не хотят принимать закон.
у меня лично складывается впечатление что они с ними повязаны *законотворци.*
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да и правоохронители как следствие тоже повязаны.
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Выдернуть чеку и засунуть ему в задницу ту гранату и отправить бежать через границу на родину
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Может против вояжей других этому и подкинули оружие и наркотики!
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"Киевлянка, киевлянка, киевляночка...".
Щось у пісні не те співається...
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зурик... как то не по славянски погоняло.Что не кримин.авторитет, то какие те не славянской национальности
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Ой, да у нас этих Зуриков - завались! Вот, прямо сейчас, напротив управления, что на видио - сидит в кафе за столиком 3 таких Зурика, кил по 150 каждый! Второй день какие-то вопросы решают. Ведуд себя, правда, тихо, но картина - живописная. Рожи - в камеру еле влазят одна...
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А шо нельзя, чтоб под стол случайно закатилась какая-то граната?
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Не, ну это - бульвар, люди гуляют, кафе...да и кто их знает, может - мирные...там почетное консульство Грузии рядом...но присмотр - нужен, не спорю.
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Засунуть бы эту гранату в жопу Авакяну...
А еще лучше в главную Жопу страны....
А чеку привязать к хвосту дикой лошади...
Пусть побегает. Немного и недолго...
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Місцевий кримінал теж не в захваті від чорних.Могли самі ментам і здати.
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Когда начнут выдавать лицензии на отстрел ?!?????
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Не терпится отдать бандитам волыну и анальную девственность?
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Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине :Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5519Фвех парву как тузик грелку! нах! сцука! падло! :Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4684 Я самы страшны аффтаритет, бля... буду!, ну типа таво, посоны зуп дают, на питара!
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А три толстяка ("граждане одной из стран Кавказского региона") напротив управления МВД продолжают сидеть, переговоры ведут, к ним еще периодически народ подтягивается разный...мэрс нехилый стоит...движняк - не слабый!!! думаю, Зурика скоро отпустят, на крайняк - просто депортируют на родину! а кто-то немного улучшит свое материальное положение...Ждем.
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Це все наслідки "авторитетного" керівництва у нашій державі...Весь кримінал їде в Україну вільно (усі свої)!!!
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Вот уж взьелись на грузин, так взьелись. Сначала Михо, теперь Зурик...
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а мене дивує те що річ ведеться про " кримінальних авторитетів" - бо скільки років існує УБОЗ і не видно результатів праці того підрозділу. Може пора або заставити виконувати обов*язки або розформувати і Створити щось нове (на законодавчому і виконавчому рівні). Поняття "кримінальний авторитет" чи "злодій в законі" повинно зникнути в Україні
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