 Криминальный авторитет по прозвищу Зурик задержан на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"18 августа в результате спецоперации криминальной полиции ГУНП Житомирщины с участием бойцов КОРД задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона, по прозвищу "Зурик". По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, кражам из квартир и транспортных средств, а также имел цель наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря", - говорится в сообщении.
Автомобиль "Тойота Камри" полицейские задержали около 16.00 на автодороге Киев - Чоп в Житомирском районе.
"За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как "Зурик". Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка", - отмечается в сообщении.
При осмотре автомобиля обнаружена ручная граната, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, по внешним признакам подобные янтарю.
"Задержанный мужчина - гражданин Грузии, криминальный авторитет… Он провел в местах лишения свободы до 30 лет, был "смотрящим" и имеет влияние на преступную среду", - сказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Валерий Бондарь.
В последний раз мужчина освободился в 2011 году. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В настоящее время продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
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Помешал стратегам янтарной войны?...
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да и ты ни чем не отличаешься.
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Ось і отримав у відповідь те, що отримав.
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или государство побеждает,или оно буде ввергнуто в хаос и уничтожено.
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Разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу.
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Це називається просто- рачкувати.
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Тебе как простому гражданину не все равно каким образом убрать воров в законе которые ни когда не откажутся от своих законов и понятий?ведь для них это подобно смерти.По этому с реальным злом все методы хороши-это та же война только внутри страны если они не хотят принимать закон.
у меня лично складывается впечатление что они с ними повязаны *законотворци.*
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Щось у пісні не те співається...
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А еще лучше в главную Жопу страны....
А чеку привязать к хвосту дикой лошади...
Пусть побегает. Немного и недолго...
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