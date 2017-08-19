 Из-за непогоды 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщило крымское управление МЧС России.
"6 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии, 3 из них частично. Ведутся работы по устранению неполадок", - заявила пресс-служба ведомства.
Названия населенных пунктов не сообщаются.
Известно, что в результате обильного выпадения осадков в виде сильного ливня произошло частичное подтопление 153 подворий в селе Яркое поле Кировского района. К месту происшествия и выяснения обстоятельств были направлены спасатели.
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Крым.Судак. Сель.
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Ну вот нах*** такие новости?!
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Когда Бог дает знаки - не понимает этого только животное, не дал им Боженька разума.. Это для сомневающихся В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий 19.08.2017, 10:09
https://youtu.be/4NEkWA7UiWI https://youtu.be/4FqnKk8nUP0
http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
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Кстати, нужно эту инфу на форум севаса закинуть))))
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бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Добра, добра! кимЧЛЕНым завидует! Руззьке пердак самый в мире - пердак! (по подъёмеой силе), а вы о чём подумали ?
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Что-то не прёт крысчанам с исполнением их заветных желаний. Все, что ни попросят у Боженьки - получается через жопу... Уже и "ввели", и "камни" с "водой" появились.
Чёт начинает пугать их последнее несбывшееся желание - "умереть на родной Рашке"... масштабы сбычи мечт могут превзойти любой Армагеддон
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Что мол, ВВП страны было в разы больше, люди жили лучше, потому что все было дешевле, а зарплата выше.
В Советском союзе, по данным 1985 года, средняя зарплата была 190 рублей. В Украине по итогам прошлого месяца средняя зарплата составляет 7360 грн. Это в целом по стране. В Киеве 11091 грн.
Итого, зарплата выросла в 38 раз.
Грубо говоря, цены СССР надо умножить в 38 раз, чтобы было понятно, сколько это стоило бы в современной Украине.
Итак, коробка спичек - 1 коп. - 38 копеек
Буханка белого хлеба - 20 коп. - 7,6 грн
Литр молока на разлив (как правило, разбавленное водой) - 28 коп. - 10,64 грн
Докторская колбаса - 2,3 руб. - 87,4 грн
Копченая колбаса - 9 руб - 342 грн
Килограмм свинины - 2,1 руб - 79,8 грн
Картофель килограмм (гнилой) - 10 коп. - 3,8 грн
Капуста килограмм (гнилая) - 7 коп - 2,66 грн
Бутылка пива - 50 коп. - 19 грн
Бутылка водки - 4,7 руб. - 178,6 грн
Велосипед Салют - 84 руб. - 3192 грн
Ламповый цветной телевизор - 700 руб. - 26660 грн
Литр бензина А-76 - 30 коп. - 11,4 грн
Автомобиль ГАЗ-24 - 9190 руб. - 349220 грн - 13694 доллара
Автомобиль ВАЗ-2106 - 7200 руб. - 273600 грн - 10729 долларов
Средний чек за коммунальные услуги - 21 руб. - 798 грн.
Одним словом, мы имеем сегодня фактически те же цены, что и тогда.
Получив при этом возможность свободно исповедовать свою религию и убеждения, свободно передвигаться и смотреть мир, учиться в лучших международных ВУЗах или по крайней мере по лучшим международным программам. И да, получив товарное изобилие, которого не знало ни одно поколение наших предков за всю историю украинского народа.
И столько свободы, сколько мы только можем унести.
Вы все еще хотите в Советский Союз?
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Много людей сейчас могут купить квартиру за 3 года???
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Ох не понять вам основную массу людей, с такими суждениями...
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