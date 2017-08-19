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 Политика Украины
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Все про:Крым (20490) МЧС РФ (132) электроэнергия (67)

 Из-за непогоды 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света

блокада свет

В Крыму 6 населенных пунктов в ночь с 18 на 19 августа остались без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщило крымское управление МЧС России.

"6 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии, 3 из них частично. Ведутся работы по устранению неполадок", - заявила пресс-служба ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский

Названия населенных пунктов не сообщаются.

Известно, что в результате обильного выпадения осадков в виде сильного ливня произошло частичное подтопление 153 подворий в селе Яркое поле Кировского района. К месту происшествия и выяснения обстоятельств были направлены спасатели.
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А у нас как ни дождик, то десятки сел без света - обычное дело. И что? Да ничего! Просто так бывает, в силу разных причин.
Ну вот нах*** такие новости?!
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А ты сечас от генератора пишеш под свет лучинки?
Когда Бог дает знаки - не понимает этого только животное, не дал им Боженька разума.. Это для сомневающихся В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий 19.08.2017, 10:09
https://youtu.be/4NEkWA7UiWI https://youtu.be/4FqnKk8nUP0
http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
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Вовочка - много ходов очка - контр революционный вопрос... Крым это Украина... - у нас это значит там тоже...
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Так шо кабель кацапы таки проложили? Или барыги украинским ликтричством втихаря торгуют?
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не известно. Но шыкалад электирику на крысм и сейчас поставляет.
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Це на примхи негоди. Це робота нашого брата Фео! Слава незламному бандерівцю Фео!
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фео еще и данные о размещении кацапских войск на крысме регулярно нашему СБУ передает!)))
Кстати, нужно эту инфу на форум севаса закинуть))))
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Если бы крысчане, подпевая хлу, не сделали той дряни, которую они сотворили для Украины, НЕ БЫЛО бы войны на Донбасе и гибели стольких украинцев. Фактически на их совести эти убитые и мирные и военные, на их совести эта война и горе в Европе, Вряд ли такое проходит безнаказанно на планете Земля. Непотопляемый авианосец, угрожающий всем аж до Африки, да еще и не со своей территории -это конечно круто. Но помнится тема, о том что полуостров как гриб на тонкой ножке от толчка просто сползет на бок. И кто докажет от чего тряхнуло? Спитак доказали?
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Это в августе в Крыму жуткая непогода аж вся электрика отключается. Чего зимой ждать.... Сидящим без света рекомендую учить песню времен СССР со словами: "И Путин великий нам путь озарил... " Авось просветление наступит или на улицах или в головах...
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Из-за непогоды 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света
Добра, добра! кимЧЛЕНым завидует! Руззьке пердак самый в мире - пердак! (по подъёмеой силе), а вы о чём подумали ?
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путин с собой в крым директора ливневых дождей и катаклизм привез.
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короче крысм фсе? Крысы тонут, денег нет, это тотальный армагозвездец.)))
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Блин, да что они там опять не так нашаманили?!
Что-то не прёт крысчанам с исполнением их заветных желаний. Все, что ни попросят у Боженьки - получается через жопу... Уже и "ввели", и "камни" с "водой" появились.
Чёт начинает пугать их последнее несбывшееся желание - "умереть на родной Рашке"... масштабы сбычи мечт могут превзойти любой Армагеддон
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Любимая тема у ватников сегодня, что мы много чего потеряли от развала СССР.
Что мол, ВВП страны было в разы больше, люди жили лучше, потому что все было дешевле, а зарплата выше.

В Советском союзе, по данным 1985 года, средняя зарплата была 190 рублей. В Украине по итогам прошлого месяца средняя зарплата составляет 7360 грн. Это в целом по стране. В Киеве 11091 грн.

Итого, зарплата выросла в 38 раз.

Грубо говоря, цены СССР надо умножить в 38 раз, чтобы было понятно, сколько это стоило бы в современной Украине.

Итак, коробка спичек - 1 коп. - 38 копеек

Буханка белого хлеба - 20 коп. - 7,6 грн

Литр молока на разлив (как правило, разбавленное водой) - 28 коп. - 10,64 грн

Докторская колбаса - 2,3 руб. - 87,4 грн

Копченая колбаса - 9 руб - 342 грн

Килограмм свинины - 2,1 руб - 79,8 грн

Картофель килограмм (гнилой) - 10 коп. - 3,8 грн

Капуста килограмм (гнилая) - 7 коп - 2,66 грн

Бутылка пива - 50 коп. - 19 грн

Бутылка водки - 4,7 руб. - 178,6 грн

Велосипед Салют - 84 руб. - 3192 грн

Ламповый цветной телевизор - 700 руб. - 26660 грн

Литр бензина А-76 - 30 коп. - 11,4 грн

Автомобиль ГАЗ-24 - 9190 руб. - 349220 грн - 13694 доллара

Автомобиль ВАЗ-2106 - 7200 руб. - 273600 грн - 10729 долларов

Средний чек за коммунальные услуги - 21 руб. - 798 грн.

Одним словом, мы имеем сегодня фактически те же цены, что и тогда.

Получив при этом возможность свободно исповедовать свою религию и убеждения, свободно передвигаться и смотреть мир, учиться в лучших международных ВУЗах или по крайней мере по лучшим международным программам. И да, получив товарное изобилие, которого не знало ни одно поколение наших предков за всю историю украинского народа.

И столько свободы, сколько мы только можем унести.

Вы все еще хотите в Советский Союз?
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Мне мама не разрешает с ватниками общаться, так что лекции для тебя, придурка, не будет.
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Лучше иди выучись и не показывай свою тупость ватную.
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Ты, что действительно тупой? Какое бесплатно? Еще раз говорю тебе, вата совковая, лекции по экономике можно найти в гугле. А на счет кастрюли, кацапчик, так она у тебя ВМЕСТО головы. Иди ягель жри - он наверное у вас в кацапстане бесплатный.
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Ну, тебе, кацап вонючий, лучше знать, тебя же зачем то родили
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Тут ещё бы надо заметить что у моего отца зарплата была под 450 р , а у матери - около 150. На момент покупки квартиры где я сейчас живу (вообще её давал завод отца, но за неё надо было заплатить часть), у них было около 800 р отложено. А остальное они без особого напряга заплатили за 3 года.

Много людей сейчас могут купить квартиру за 3 года???
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Пенсионер не купит и за 1000 лет, а бизнесмен купит и за полгода, причем здесь одно к другому, а ватан?
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А при том что мои родители её покупали будучи не бизнесменами - а водителем электрокары и бригадиром слесарей 30 лет возраста (то есть - средней молодой семьёй обычных людей). При том вполне могли за неё выплачивать и одновременно растить двоих детей. А сейчас даже двоих детей без квартиры не всем по карманы растить.
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Может ты не заметил, но сейчас время другое, и кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает, а тот кто ждет подачки от государства - инфантильный лузер.
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В чём была подачка? В том что люди работали на заводе и зарабатывали? Достойная зарплата - это подачка государства? Заводская программа помощи молодым семьям - подачка государства? Уверенность в том что ты никогда не будешь голодным, получишь то образование на какое у тебя хватит знаний а не денег, получишь работу на какую у тебя хватит способностей а не блата, всегда сможешь воспитать и выучить столько детей - сколько тебе захочется - это подачка?
Ох не понять вам основную массу людей, с такими суждениями...
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Ничего страшного, что 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света. Скоро у них будет обещанный Путиным российский Мекку, обещанный Медведевым Вегас уже есть или добавится комбинация из трех пальцев
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А на хрена это сообщение? У нас (материковой Украине) намного больше было после последнего бурывию...
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Надеюсь скоро будет новость, что на крыме всего 6 населенных пунктов со светом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за непогоды 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света
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