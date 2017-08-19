 Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро

Об этом Соколов рассказал 18 августа на форуме "Территория смыслов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам министра, средства необходимы на других проектах, в том числе на строительстве моста в аннексированный Крым.
"Я разбирался в перипетиях проекта. Сегодня проще законсервировать этот объект, нежели вложить сотни миллиардов рублей в его достройку... Сейчас мы были вынуждены сконцентрироваться на иных проектах, вызовах для транспортной системы, направлять бюджет только на самые прорывные и эффективные проекты. Это не только Крымский мост и Олимпиада, это "БАМ/Транссиб", московская Центральная кольцевая автомобильная дорога, Москва - Санкт-Петербург М11...", - сказал Соколов.
Строительство омского метро началось в 1993 году, сдача первого участка была запланирована к 300-летию Омска в 2016 году. За это время из бюджетов разных уровней было израсходовано более 10 млрд рублей (около 4,2 миллиарда гривен - Ред.), из них 6 млрд рублей (около 2,5 милиарда гривен - Ред.) - на возведение метромоста длиной 650 метров через реку Иртыш.
О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.
Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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Всему свое время. В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий
19.08.2017, 10:09
https://youtu.be/4NEkWA7UiWI https://youtu.be/4FqnKk8nUP0
http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
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Хочу при окончании строительства этого моста землетрясение в этом районе баллов 9. Это должно быть феерично
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И чтоб на мосту в это время как можно больше машин 😀 и кортеж правительства 😂
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І це тільки початок...
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Надо просто отобрать деньги у пенсионеров и все будет Хорошо ,
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http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
http://vesti-ua.net/novosti/proisshestviya/43426-lyudey-evakuiruyut-okkupanty-rasskazali-o-posledstviyah-potopa-v-krymu.html
Когда Бог дает знаки - не понимает этого только животное, не дал им Боженька разума..
Всему свое время. Если бы крысчане, подпевая хлу, не сделали той дряни, которую они сотворили для Украины, НЕ БЫЛО бы возможности кремлядям развязать войну на Донбасе и не было бы гибели стольких украинцев. Фактически на совести крысчан эти убитые и мирные и военные, на их совести эта война и горе в Европе, Вряд ли такое проходит безнаказанно на планете Земля. Непотопляемый авианосец?, угрожающий всем аж до Африки, да еще и не со своей территории -это конечно круто. Но помнится тема, о том что полуостров как гриб на тонкой ножке от толчка просто сползет на бок. И кто докажет от чего тряхнуло? Спитак доказали?
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а у винторогих то деньги кончаются
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"недостроенных"разворованных "проектов" на Керченский мост спишут! Это только начало.
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"ПОДРЫВНЫЕ" проекты ))) Всего два проекта, а раися уже "подорвалась"...
Как же оно хочет чтобы ему рекламой на выборах был керченский мост.... На ВСЕХ раисян НАПЛЕВАЛ....
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Праблема втом что баяр много и им всем нужно бабло а русскаго народа все меньше
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