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 Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро

мост

Глава Минтранса России Максим Соколов утверждает, что строительство метрополитена в российском Омске требует больших средств, и его проще законсервировать.

Об этом Соколов рассказал 18 августа на форуме "Территория смыслов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По словам министра, средства необходимы на других проектах, в том числе на строительстве моста в аннексированный Крым.

"Я разбирался в перипетиях проекта. Сегодня проще законсервировать этот объект, нежели вложить сотни миллиардов рублей в его достройку... Сейчас мы были вынуждены сконцентрироваться на иных проектах, вызовах для транспортной системы, направлять бюджет только на самые прорывные и эффективные проекты. Это не только Крымский мост и Олимпиада, это "БАМ/Транссиб", московская Центральная кольцевая автомобильная дорога, Москва - Санкт-Петербург М11...", - сказал Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Керченского моста нет перспектив, РФ не может нормально построить менее масштабные инфраструктурные объекты, - Петренко

Строительство омского метро началось в 1993 году, сдача первого участка была запланирована к 300-летию Омска в 2016 году. За это время из бюджетов разных уровней было израсходовано более 10 млрд рублей (около 4,2 миллиарда гривен - Ред.), из них 6 млрд рублей (около 2,5 милиарда гривен - Ред.) - на возведение метромоста длиной 650 метров через реку Иртыш.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

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Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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А я смеюсь, а вы там держитесь, вяликие винтороги!))))
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не не так - следуя "великому гению" ботокса нужно спросить - у вас в Омске есть вагоны метро? нет? тогда зачем вам строительство метро? на чем вы будете ездить )))
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Передвигаться по Омску только через крымский мост
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Китайцы достроят, когда "СибирьНаш" будет... Их же от "великости" не "пучит", а только от денег, избытка населения и трудолюбия...
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китайцам просто метро в омском не понадобится. Они и так всем руским рабам работу найдут.
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"Вевельсбург", Вы что, издеваетесь?! Когда в СССР шла "индустриализация", то к качественным и точным работам допускались инженеры и мастера немцы, американцы, а "русских" туда не допускали... Их задачей было "копай", "засыпай", "подай", "принеси", "подними", "опусти"... То же самое и в Омске будет... Китайцы будут использовать местное пьяное быдло в качестве "исполнителей низкоквалифицированных работ", в лучшем случае... Зачем доверить "криворуким", а потом после них всё переделывать? (Кстати, "переделывать" и "восстанавливать" бывает, вдвое дороже выходит, чем строить "с нуля". Когда в войну партизаны мосты взрывали, то старались, чтобы мост именно "обрушился концом мостовой фермы в воду, а не рухнул весь пролёт - обрушившуюся ферму поднимать и ставить на место нет смысла, а её удаление требует значительных затрат - как труда, так и времени...).
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У Китая теперь новая политика "Великий шёлковый путь". Вместо освоения огромных территорий китайцы строят в ряде стран инфраструктуру для продвижения товаров. Такая точечная застройка - порты, перевалочные терминалы, железные дороги. Растущий экспорт в Европу позволит китайцам увеличить цены на свою продукцию и диверсифицировать рынки сбыта. Примерно так, если в трёх словах.
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Хочу при окончании строительства этого моста землетрясение в этом районе баллов 9. Это должно быть феерично!
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Спокойно, не нужно никаких катаклизмов! Мост не построится никогда!
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Оно и без землетрясения хрякнется. Там тектонический разлом
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Когда Бог дает знаки - не понимает этого только животное, не дал им Боженька разума..
Всему свое время. В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий
19.08.2017, 10:09
https://youtu.be/4NEkWA7UiWI https://youtu.be/4FqnKk8nUP0
http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
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Возможно хло по своим зверским качествам выбрано Богом, как символ для идиотов, которых нужно собрать в кучу? и для карлика все еще впереди?
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Надо во время шторма пригласить "прокатиться"....
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а если учесть и бешенные шторма в том регионе ((((( то жертвы будут у них на совести...
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Пральна пусть пешком ходят по грязи . Грязи у них там какие- то особенные 😂😂
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"Ну, не воспринимает русская земля асфальт!!! Отторгает она его!".(Из выступления губернатора Горьковской области, апрель 2016-го).
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Олимпиада??? уже ж прошла, или кацапы до сих пор списывают туда пенсии?
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учитывая сколько в нее вбухали (то бишь разворовали), ватноголовым еще лет 10 за нее платить прийдется
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хотите прикол. мост достроят, но умные люди продолжат пользоваться баржей
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ДляTatyana Pomolova
Хочу при окончании строительства этого моста землетрясение в этом районе баллов 9. Это должно быть феерично
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И чтоб на мосту в это время как можно больше машин 😀 и кортеж правительства 😂
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Давно предлагаю в комментах раньше установить там онлайн камеру. Зрелище шоб не пропустить.
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В старые времена обычай был: после постройки моста по нему провозили максимальный, заявленный руководителем строительства, к перевозке, груз. Он, в это время, в лодке сидел, под мостом, посреди реки...
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Было такое. Только главный инженер там был. Человек, который непосредственно разработал проект данного моста.
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За "КримНаш" треба платити, москалі. Як і за багато чого іншого. Не очікували? :D
І це тільки початок...
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Да пусть не заморачивается хуйло. В Омске китайцы метро скоро построят.
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"Дай Бог, что бы твоя страна тебя не пнула сапожищем..." - писал Евтушенко. Господа омичи получили от любимой родины и пинок и плевок. И вообще где вы слышали что "Омскнаш"? Может быть в Китае? Тогда пора к китайцам за помощью обращаться.
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С чем и поздравляем омчан. От всего сердца и всей души. Метро не ваш транспорт. Ишак ваш транспорт. Хотя откуда в Омске ишаки? Алени должны ездить на оленях.
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Путин и Медведев два года назад в один голос утверждали: нам санкции ни по чём.А теперь оказывается уже денег нет.Расходы на армию сокращают,метро в Омске замораживают.Толи ещё будет!
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Вот это здорово на самом деле, что в рашке воровство и коррупция (как и в Украине) - поэтому имеем реальные шансы загнать их в стойло... Нужно, что бы наше ДРГ кокнуло Навального...
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ну зачем же замораживать метро омское ??

Надо просто отобрать деньги у пенсионеров и все будет Хорошо ,
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Более реалистично и прагматично было бы потратить деньги на метро - толку больше, чем скидывать в морскую пучину.
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Только подземный (шоб никто не видел) и теперь его заморозили еще

Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро - Цензор.НЕТ 2793

http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm

http://vesti-ua.net/novosti/proisshestviya/43426-lyudey-evakuiruyut-okkupanty-rasskazali-o-posledstviyah-potopa-v-krymu.html

Когда Бог дает знаки - не понимает этого только животное, не дал им Боженька разума..
Всему свое время. Если бы крысчане, подпевая хлу, не сделали той дряни, которую они сотворили для Украины, НЕ БЫЛО бы возможности кремлядям развязать войну на Донбасе и не было бы гибели стольких украинцев. Фактически на совести крысчан эти убитые и мирные и военные, на их совести эта война и горе в Европе, Вряд ли такое проходит безнаказанно на планете Земля. Непотопляемый авианосец?, угрожающий всем аж до Африки, да еще и не со своей территории -это конечно круто. Но помнится тема, о том что полуостров как гриб на тонкой ножке от толчка просто сползет на бок. И кто докажет от чего тряхнуло? Спитак доказали?
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Сибирские лозунги о том, что Хватит Кормить Москву, как никогда приобретают свою актуальность
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Сподіваюся вони мост добре роблять, щоб не розвалився, бо по ньому в наш Крим ще туристів возить.
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В цьому році кацапські сваї розчавлять льодяні пласти
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если зима будет холодной то вполне возможно.
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Холодильник завжди перемагає телевізор, рано чи пізно.)))
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А когда у кацапов олимпиада, или они еще старую финансируют?
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олимпиада прорывной проект...
а у винторогих то деньги кончаются
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"Строительство омского метро" - это давно стало анекдотом. С 1993 года Омск превратился Захолустье в руинах. Такая жопа, шо пипец ) Там хотя бы как-то инфраструктуру подправить, но денег даже на это нет
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Много они ещё "недостроенных" разворованных "проектов" на Керченский мост спишут! Это только начало.
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===бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду===

"ПОДРЫВНЫЕ" проекты ))) Всего два проекта, а раися уже "подорвалась"...
Как же оно хочет чтобы ему рекламой на выборах был керченский мост.... На ВСЕХ раисян НАПЛЕВАЛ....
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Сеня, объясни товарищу - зачем Володька сбрил усы ?
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Омск нынче не в трэнде, пока в Крыму будут улучшать, все остальное само ухудшиться
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это просто песец какойто этот омск и так притча во яцыцах ....милионы мемов и карикатур на этот город свалилось .......жители воронежа расслабились их пронесло
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А,о какой Олимпиаде он говорит?Неужели до сих пор выделяют деньги на Сочи-2014?
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Вот также и на Гитлера смотрели, только он народу не боялся и к телу подпускали больше желающих
Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро - Цензор.НЕТ 1630
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отлично, надеюсь в омске еще больше любят крымчан и хуйла
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МКАД надо перестраивать, а тут какой то ОМСК со своим метро! Пускай скажут спасибо что трамаи есть (если есть конечно)
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Ну денег хватаь всё на меньшее будет.
Праблема втом что баяр много и им всем нужно бабло а русскаго народа все меньше
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро
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