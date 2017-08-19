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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1482) Пентагон (443) Порошенко (13565) Мэттис Джеймс (28)

 "Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа

администрация президента

Президент Украины Петр Порошенко 24 августа проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года", - говорится в сообщении.

Ранее о визите Дж. Мэттиса в Киев сообщил сайт американского оборонного ведомства. "Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщалось о встрече Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
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зарево от разрыва пуканов будет наблюдать все левобережье
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Визит важный Пес чел дела Главное чтобы питюня не стал по обыкновению брехать без меры
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Не, ну это уже не просто зрада. Это уже эпическая Зрада.
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Язробив!!Я домовився!! Я головка від ...перемикача!!!)))
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Кацапи, поливайте стільці водичкою, шоб не загорілися.
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Троллінг Раши триває!!! Далі буде цікавіше, запасаємось попкорном!!)))
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Твоє хУЙЛО вже Мекку в Севасі створює- оце стид.
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Как симметричный ответ вскорости манька захарова наврет о предстоящем визите в кр лядь толстого корейского пупса
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Мэттиса надо будет не галушками кормить и хором веревки ублажать, а дать развернутые предложения сотрудничества, особенно в предоставлении Украине разведывательной спутниковой информации и налаживания четкого управления войсками.
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Главное министру заранее зашить карманы . При встрече Петя может их почистить. Он даже с фронта через своего смотрящего Бирюкова прет мясо с консервов . А карманы почистить министру это ему как два пальца об асфальт .
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете»

(С) Мудак с косметичкой
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Чомусь згадалось, як Полторак бігав від емісарів НАТО під час Дебальцево з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО". Українці вимушують наших стратегічних партнерів мати справу з лайном, що ми почипили собі на голову і так існуємо вже більше трьох років мовчки, як сичі. Хіба, що поскиглюєм
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"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа :"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа - Цензор.НЕТ 3035ГЫ, блеатць!"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа - Цензор.НЕТ 8683
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Алилуя!!! - наверное США после визита дадут Украине оружие или по крайней мере снимут эмбарго на его поставку...
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Визит Йоахима фон Риббеннтропа в Москву 23 августа 1939 года закончился ТРаГИЧЕСКИ,Польша напала на братский СССР 17 сентября 1939г.,а Финляндия напала на братский СССР дохлый 30 ноября 1939г.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа
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