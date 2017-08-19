 "Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года", - говорится в сообщении.
Ранее о визите Дж. Мэттиса в Киев сообщил сайт американского оборонного ведомства. "Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщалось о встрече Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
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(С) Мудак с косметичкой
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