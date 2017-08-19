При проверках командования, наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ:

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, при проверках командования российские наемники пытаются скрыть оружие и боеприпасы.
"Комиссией Южного ВО ВС РФ продолжается проверка служебной деятельности подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ, в том числе ревизия служб ракетно-артиллерийского вооружения. Наряду с этим, отдельные командиры частей пытаются скрыть неучтенные оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.
Также известно, что в районе размещения тылового подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором на время работы комиссии по указанию командира полка скрывались оружие и боеприпасы.
"Во избежание ответственности командованем 1 АК осуществлен доклад о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", - сообщают в разведке.
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