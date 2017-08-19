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 При проверках командования наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ

разведка

Террористы обвиняют в подрыве боеприпасов силы АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, при проверках командования российские наемники пытаются скрыть оружие и боеприпасы.

"Комиссией Южного ВО ВС РФ продолжается проверка служебной деятельности подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ, в том числе ревизия служб ракетно-артиллерийского вооружения. Наряду с этим, отдельные командиры частей пытаются скрыть неучтенные оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Также известно, что в районе размещения тылового подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором на время работы комиссии по указанию командира полка скрывались оружие и боеприпасы.

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"Во избежание ответственности командованем 1 АК осуществлен ​​доклад о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", - сообщают в разведке.
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когда освободим Донбасс,проблема с оружием будет на первом месте,после разминирования
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Нац.гвардію готують для тотальної зачистки.
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ну да создали бригаду, по назначению схожую с 900 бригадой армии обороны Израиля "Кфир", но ее одной будет мало
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Так і зачищати не завтра доведеться- час ще є.
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Слово "неучтённое" випало із заголовка і повністю спотворило зміст новини.
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При проверках командования, наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ
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Неслабое баблище там народ поднимает. Один рапорт - и грузовик с оружием просто списан.
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Так трошки для себе. Видать украинские гены заговорили. А если без шуток, то, во-первых, генетическая привычка воровать все что можешь, во-вторых, а кто его знает в кого завтра стрелять придется
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При проверках командования, наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ:
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Да кто бы сомневался?Их там нету да и откуда оружие?Да и вообще,это мое мнение,что на востоке страны все действия кацапии сводятся к отвлечению мирового сообщества от Крыма.А пока все привязаны к востоку Украины кацапия делает все чтгбы Крым нельзя было вернуть включая заселение своими горажданами полуострова которые и будут основным костяком на сяких выборах и референдумах.А восток Украины им и нафиг не нужен,кому нужна разрушеные и угроблыне производства?Кому нужно кормить и обеспечивать столько рыл? Да и Украину,если кацапы ее оставят ждет полнейшее банкротство.Вот и кацапы и нагнетают обстановку в Украине а затем ее внезапно оставят и Украина обосрется содержать эту разруху и тем более прокацапских ,,мирных,,жителей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри проверках командования наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ
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