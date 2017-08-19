 Децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе, - посланник правительства ФРГ

Об этом он заявил в интервью Немецкой волне, передает Цензор.НЕТ.
"Сделать ставку в первую очередь на децентрализацию, было правильно. Это означает, что влиять на повседневную жизнь должны сами граждане в той мере, в какой это отвечает общегосударственным интересам. Вопрос о предоставлении коммунальных услуг лучше всего обсуждать и решать снизу. Люди могут сами это оценить. Проще влиять на решение таких вопросов в небольших общинах, чем на общенациональном уровне", - подчеркнул Мильбрадт.
"Со времен революции на Майдане Украина достигла больших успехов. Еще до тех событий в стране говорили о децентрализации, но лишь после победы революции в Украине действительно воспользовались этим шансом. Был сделан правильный и очень успешный шаг: самым малым административным единицам (сельским общинам) дали возможность объединиться, после чего они получили больше прав и финансирование для решения новых задач", - отметил спецпосланник правительства ФРГ.
"Достаточно побывать в общинах, где такая реформа была проведена, чтобы убедиться в том, что местные власти сумели правильно распорядиться данными им полномочиями и финансами. Об этом свидетельствуют и данные опросов на Украине: децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе. В больших городах - таких, как Киев - эффект от административной реформы не ощутим, так как в Киеве эта реорганизация власти на местном уровне еще не проводилась", - пояснил Мильбрадт.
Напомним, правительство Германии направило бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации. Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года. Спецпосланник направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Сфера деятельности Мильбрадта охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному госуправлению и децентрализации. Доктор экономических наук Георг Мильбрадт возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.
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Саме це їм і не подобається у деценралізації- все просто.
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Пусть послушает, что говорят украинцы о децентрализации в маленьких городах и подобных заявлений больше не будет.
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А говорят это в центральной Украине.
Почему так говорят, думаю понятно.
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Те немногие предприятия, которые были в маленьких городах, с помощью рыночной экономики уничтожены, порезаны на металлолом. С навязыванием Украине децентрализации многие сферы попросту нечем финансировать, а раньше эти дыры финансировались из центрального бюджета.
Отсюда и проблемы.
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бандымусора и другие владные органы в кармане.
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