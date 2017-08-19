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 Политика Украины
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Все про:Германия (2934) реформы (2772) децентрализация (349) Мильбрадт (1)

 Децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе, - посланник правительства ФРГ

мильбрадт

Георг Мильбрадт, спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации на Украине считает, что децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе.

Об этом он заявил в интервью Немецкой волне, передает Цензор.НЕТ.

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"Сделать ставку в первую очередь на децентрализацию, было правильно. Это означает, что влиять на повседневную жизнь должны сами граждане в той мере, в какой это отвечает общегосударственным интересам. Вопрос о предоставлении коммунальных услуг лучше всего обсуждать и решать снизу. Люди могут сами это оценить. Проще влиять на решение таких вопросов в небольших общинах, чем на общенациональном уровне", - подчеркнул Мильбрадт.

"Со времен революции на Майдане Украина достигла больших успехов. Еще до тех событий в стране говорили о децентрализации, но лишь после победы революции в Украине действительно воспользовались этим шансом. Был сделан правильный и очень успешный шаг: самым малым административным единицам (сельским общинам) дали возможность объединиться, после чего они получили больше прав и финансирование для решения новых задач", - отметил спецпосланник правительства ФРГ.

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"Достаточно побывать в общинах, где такая реформа была проведена, чтобы убедиться в том, что местные власти сумели правильно распорядиться данными им полномочиями и финансами. Об этом свидетельствуют и данные опросов на Украине: децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе. В больших городах - таких, как Киев - эффект от административной реформы не ощутим, так как в Киеве эта реорганизация власти на местном уровне еще не проводилась", - пояснил Мильбрадт.

Напомним, правительство Германии направило бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации. Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года. Спецпосланник направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Сфера деятельности Мильбрадта охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному госуправлению и децентрализации. Доктор экономических наук Георг Мильбрадт возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.
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Завжди приємно почути кваліфіковану думку від корінного сільського мешканця України..
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Більшість так званих "політичних сил" йшли у владу України, аби самим очолити жорстку вертикаль влади та сісти на "потоки", а тут вони раптово "зміліли".
Саме це їм і не подобається у деценралізації- все просто.
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Да - забыл добавить - и немцы, как всегда, одним фронтом с Х.йлом заботятся об Украине...
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Децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе, - посланник правительства ФРГ
Пусть послушает, что говорят украинцы о децентрализации в маленьких городах и подобных заявлений больше не будет.
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Кроме проблем децентрализация ничего больше не принесла.
А говорят это в центральной Украине.
Почему так говорят, думаю понятно.
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какие проблемы? где именно? а то судя по твоим общим фразам ,ты не владеешь темой - если я не прав - докажи обратное
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Доказывать ничего не хочу.
Те немногие предприятия, которые были в маленьких городах, с помощью рыночной экономики уничтожены, порезаны на металлолом. С навязыванием Украине децентрализации многие сферы попросту нечем финансировать, а раньше эти дыры финансировались из центрального бюджета.
Отсюда и проблемы.
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А чого центральний бюджет має фінансувати тих, хто нездатен навести лад у своєму господарстві? Хоча він це все таки фінансує, але не в таких об'ємах як раніше. Трусіть місцеву владу- це ви їх обирали, ніхто інший.
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вот ты смешной - это и подтверждает то шо ты темой не владеешь - вы привыкли в цапии шо если не государство с его дотациями ,то все денег нет - как при совке - именно по этому мы и отличаемся от вас - для нас модель бизнеса, как в цивилизованном мире, по душе и в менталитете - где есть частная собственность, инициатива и предприниматель - разница видна - как живет Европа и штаты и как живет цапии - именно за это и стоял майдан - это цивилизационный выбор Украинского народа
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Говорят что Украину олигархи поделили на маленькие княжества у которых теперь свои банды мусора и другие владные органы в кармане.
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да ты шо))) а кур не доят - а то так тоже говорят)))
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((( профессор - или капитан очевидность - хотя все равно приятно))
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Он не спрашивал мнение рядовых украинцев, чтобы говорить об оценке какой либо, не объективно для галочки!
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То маєш змогу зараз об'єктивно, з фактами спростувати його слова.
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Этот чепушило немчура хоть в сёлах Украинских был,или Зубко с Гройсей его так запоили и закормили,навешали лапшы , что Мильбрадт и вправду в это уверовал
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Ну да. С Германии виднее что у нас в селе творится и что говорится.
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Интересно было бы еще послушать спецпосланников правительств Дании, Греции, а особенно Исландии на данную проблематику? Чы таковых нет ибо существует дискриминация в пользу немцев?
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А в чем выражается децентрализация для Киева? Нами практически в одиночку правит Кличко. Для сравнения - на Оболони аж 9 депутатов городской Рады ( попробуй к ним пробиться), а к примеру, в 3 (!) раза меньшем Конотопе - целых 36 депутатов городской Рады.
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Ну так написали ж, децентрализация - это объединение громад Объединят вот Подольский район с Оболонским и будет у вас аж 18 депутатов! Децентрализация! А если еще 2 района "децентрализировать", то будет як в Конотопи
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это кто такое сказал этому долбодятлу не грося часом!
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Какая децентрализация? - это просто открытый грабеж украинской земли , по принципу коллективизации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДецентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе, - посланник правительства ФРГ
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