 "Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год, - Новак

Об этом сообщил глава агентства Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Укравтодор" и лично я уделяем особое внимание качеству выполнения работ. Мы разработали новую концепцию контроля качества, обеспечили финансирование и провели такой контроль за 2016 год, выявили недостатки. Наш подход - ежегодно в начале марта и в конце июня будем осуществлять контроль выполнения работ за прошлый год, выявлять, каким подрядчикам следует ликвидировать эти недостатки", - сказал он.
По словам главы "Укравтодора", ранее проведенный первый такой контроль позволил устранить много недостатков на дорогах.
"Кроме того, нами разработан проект закона о внесении изменений в сфере контроля качества выполнения ремонтно-строительных работ. Этот проект мы уже готовы передать (в Кабмин - Ред.) с целью согласования", - заявил С.Новак.
Он уточнил, что этот документ предлагает предоставить "Укравтодору" полномочия на осуществление контроля качества выполнения работ, в том числе путем привлечения специализированных учреждений; остановку работы при критической ситуации, а также формирование перечня недобросовестных подрядных организаций.
Как сообщал в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый аудит качества выявил нарушения на трети отремонтированных в 2016 году автомобильных дорог, и после второго аудита правительство будет требовать от правоохранителей открытия уголовных производств за нанесение убытков государству.
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Глава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог: "Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Планируем сделать "черный список" недобросовестных подрядчиков"(35)
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Невже вони таки читають форум Цензора?
Шуткую, звичайно. Це просто вимоги часу та громадян України.
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Бо підрядники все працють та працюють,будують та будують,а доріг нема.
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Дороги в Україні вже є- от тільки не всі вони якісно побудовані та належним чином експлуатуються та ремонтуються. Не перебільшуйте- це я вам як водій з 30-літнім стажем кажу. Та як інженер-будівельник мостів та тунелів за фахом.
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