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 Политика Украины
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Все про:дороги (1779) контроль (136) Укравтодор (313) Новак (105)

 "Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год, - Новак

строительство дороги дорога асфальт кистион автострада

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует проводить мероприятия по контролю качества выполнения дорожных работ и выявлению недостатков в таких работах дважды в год.

Об этом сообщил глава агентства Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Укравтодор" и лично я уделяем особое внимание качеству выполнения работ. Мы разработали новую концепцию контроля качества, обеспечили финансирование и провели такой контроль за 2016 год, выявили недостатки. Наш подход - ежегодно в начале марта и в конце июня будем осуществлять контроль выполнения работ за прошлый год, выявлять, каким подрядчикам следует ликвидировать эти недостатки", - сказал он.

По словам главы "Укравтодора", ранее проведенный первый такой контроль позволил устранить много недостатков на дорогах.

"Кроме того, нами разработан проект закона о внесении изменений в сфере контроля качества выполнения ремонтно-строительных работ. Этот проект мы уже готовы передать (в Кабмин - Ред.) с целью согласования", - заявил С.Новак.

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Он уточнил, что этот документ предлагает предоставить "Укравтодору" полномочия на осуществление контроля качества выполнения работ, в том числе путем привлечения специализированных учреждений; остановку работы при критической ситуации, а также формирование перечня недобросовестных подрядных организаций.

Как сообщал в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый аудит качества выявил нарушения на трети отремонтированных в 2016 году автомобильных дорог, и после второго аудита правительство будет требовать от правоохранителей открытия уголовных производств за нанесение убытков государству.
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Лучшие контролёры по качеству это могли бы быть приглашенные из Китая судья и расстрельная команда,когда бы они закончили с автодороги их можно было пригласить проверить кабмин,раду и администрацию порошенко
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Тайоптыть, они что, по воздуху там летают, что спускаться на землю намерены дважды в год?
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А, где есть дороги? Я тоже поеду, хоть посмотреть на них!
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Да есть дороги, есть. Те, что строились под Кирпой, до сих пор по большей части ровные, как стол.
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Т.е. контроля качества произведённых работ не будет...
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Дорогами пользуюся постоянно и контроль качества дорожных работ необходимо проводить постоянно. А не два раза в год, как это собирается делать "Укравтодор"
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Ви плутаєте технагляд при виконанні робіт та контроль якості після певного проміжку єксплуатації. Це різні речі.
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Саме про це я вчора і казав у новині про Гройсмана- не треба піаритися, треба давати факти. Ось ця новина про контроль якості та майбутні зміни у законодавстві з цього питання і є факт.
Невже вони таки читають форум Цензора?
Шуткую, звичайно. Це просто вимоги часу та громадян України.
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Часто доводиться їздити по всій Україні. Дійсно - цього року ремонтують доріг значно більше, ніж в минулі роки. Не ямковий ремонт - а повна заміна покриття на ділянках.. Шар асфальту - досить товстий..
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І ще , вчора ввечері на посту за Кобиляками всі фури підряд направлялися на ваговий контроль. Навіть невеличкий корок з фур був.
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Может просто дань сдают? У нас перед выборами всегда так, мусора, пожарники и прочая нечесть ходит с блокнотами по людях и фирмах и выклянчивает деньги на выборы.
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А чи не можна так зробити дорогу щоб 10 років вона не потребувала ремонту?
Бо підрядники все працють та працюють,будують та будують,а доріг нема.
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Тоді Автодор залишиться без роботи і без бабла.
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тут ты не прав ,дорог в Украине много,а вот денег пока не много - ну ведь делают,так как не делали 25 лет и это факт
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можно и нужно ,а самое главное сейчас такие дороги и делают
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Без поточного ремонту дороги не можуть існувати. Ніде в світі.
Дороги в Україні вже є- от тільки не всі вони якісно побудовані та належним чином експлуатуються та ремонтуються. Не перебільшуйте- це я вам як водій з 30-літнім стажем кажу. Та як інженер-будівельник мостів та тунелів за фахом.
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Слава Богу,что в Украине на строительстве и ремонте дорог,даже в голову никому не приходит воровать бюджетные деньги.
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Автодор не виноват когда не успевает провести поточный ремонт дорог . Причина серьёзная - те дороги которые он построил осенью на весну уже смыл дождь . И уже нечего ремонтировать .
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Автодор вже нічого не будує- ти трохи в часі загубився.
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Интересно . А кто сейчас грабит на прокладке НАПРАВЛЕНИЙ движения транспорта ? Через кого чмо Сеня обналичивает бюджетные деньги для покупки 12 вил в США ? У него трудности ? Все-таки война и чмо нервничает о количестве вил .
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В Испании такое же покрытие как и в Украине,спасает климат и каменистая местность,где дороги строят, это немцы но к сожалению Украина не Германия.
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Сеня чмо говорила что мол морозы разрушают покрытие . Вопрос : А в Финляндии и Норвегии нет Морозов ))))))))))))? В Гренландии вообще до - 50 . Дело не в климате а в мародёрах у власти . У нас даже мясо с фронта смотрящий Пети Бирюков тырит . А вместо мяса идёт поставка хвостов и жил в консервы .
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Согласно % полученных на выборах партией Народный фронт Сеня имеет 8 министерств на разграбление . Это справедливая квота грабежа . Автодор соответственно грабит Сеня . Зная какое бабло он поднял на Восточном валу то стает ясно как весной дождь смоет асфальт в Украине . Не красиво так делать когда на фронте гибнут наши бойцы . И это не правда что Сеня уже купил в США 12 вил . Нет - 11 .
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Мы разработали новую концепцию контроля качества Прям у нас одни изобретатели колеса. Что вы там разработали? Только как деньги пилить. Ничего давным давно не нужно изобретать. Все нужно брать с цивилизованных стран. И законы и их выполнение и наказание. Минимальная гарантия на сделанную дорогу должна быть от 7 лет и ремонтироваться за счет производителя. А не как у нас пришла шарашкина контора, деньги попилила, дорогу с остатков сляпали и убежали на Кипр.
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"Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год , (ЛУПА!): прошу прощенья за мой украинский, гы!
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В бундесе дороги строят сравнительно долго но апосля забывают о них лет на 10 15 или ваще
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Один Раз и то только Весной , а второй раз может Надобности Может и Не быть.
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Укравтодор и лично я... "лично ты" - позорный гребаный совок. "лично мне" посчастливилось проехать недавно по маршруту Донецк - Запорожье - Днепр - Киев и я готов плюнуть в морду любому - кто заявит, что дороги у нас на уровне. Не считая бориспольской трассы.
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Вы рискуете (За подобные речи вас разжалуют в обер лейтенанты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год, - Новак
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