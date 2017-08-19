Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту" :

Московская биржа с 21 августа приостанавливает торги валютной парой гривня-рубль, передает Цензор.НЕТ. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба биржи.
"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", - поясняется в сообщении.
На Московской бирже ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Однако основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB.
7508 98
Гонтарева поблагодарила своего анонимного сторонника, который написал, что она виновата в падении гривни "не более, чем стюардесса в катастрофе самолета"(257)
"Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена", - Пинзеник(176)
Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу"(94)
Колебания курса гривни не связаны с повышением "минималки". Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман(130)
Мы сделали действительно правильный шаг к независимости(0)
Мы требуем от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни, - Бурбак(74)
Девальвация гривни не связана с национализацией "ПриватБанка", - НБУ(94)
Ответить
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Ответить
Ответить
Если сговор существовал сравнять, то Гонтарева справилась с задачей. И никто ее за это не посадил
Ответить
Ответить
А вот интересно ее загородный особняк уже стоит в базе недвижимости на продажу. .
Ответить
Ответить
Ответить
не может такого быть! По словам и речам нашего гаранта, все кто теряет работу записываются в "ополчение" бамбаса! Т.ч. скорее всего Гонтарева не на Мальдивах отдыхает, а записана в "ополчение"))))
Ответить
Ответить
Ответить
По-моему, я являюсь единственным , кого действительно волнует судьба главного финансиста страны. Всем остальным глубоко и бесповоротно по… Ну, скажем так, по барабану. А ведь на самом деле история таинственного исчезновения Валерии напоминает лихо закрученный триллер в стиле нуар с элементами порнографии. Все так запутанно, противоречиво и непредсказуемо. Позволю себе помучить тех немногих, кого действительно интересуют зигзаги судьбы Гонтаревой, небольшой хронологической подборкой фактов.
3 апреля 2017 года свеженазначенный руководитель президентской фракции «БПП» Артур Герасимов резко и однозначно опроверг слухи об отставке Валерии с должности главы НБУ: «Это искаженная информация, она остается работать… хочу опровергнуть домыслы на данную тему».
6 апреля группа патриотически настроенных активистов разных полов заблокировала Гонтареву в ее скромном особняке под Киевом (село Гореничи). На заборе дома банкирши волонтеры нарисовали свинью, обладающую определенным сходством с прототипом. Наступило 10 мая. Неожиданно появилась загорелая и хорошо отдохнувшая Валерия, которая в качестве главы НБУ собрала банкиров и сообщила им интересную новость: «Президент Украины пока не согласовал новую кандидатуру главы Нацбанка»
10 апреля Валерия собрала журналистов и официально объявила, что написала на имя верховного главнокомандующего заявление об отставке «по собственному желанию». Волноваться не надо, курс остается плавающим, инфляционное таргетирование работает, макромаячки светятся, команда на месте, миссия выполнена. В этот же день некий Хомутынник из депутатской группы «Возрождение» высказался за то, чтобы до 15 апреля Верховная Рада проголосовала за отставку Гонтаревой. А посольство США в Украине прямо в «Твиттере» выразило надежду, что на место Валерии в ближайшие недели придет профессионал, который продолжит начатые реформы. Конец, б...ть, цитаты.
Вроде бы все стандартно: анонсирована отставка, парламент готов ее (отставку) полностью удовлетворить, президенту активно советуют со всех сторон найти профессионала, желательно мальчика, который бы продолжил и углубил начатое Гонтаревой. Как только такой светоч появится, его сразу же обсудят в Раде и утвердят.
Но дальше начались странности. Уже упомянутый Герасимов, который так облажался со своим прогнозом по «мисс Угги», опять категорично заявил: «Она (Гонтарева) продолжит исполнять свои обязанности, поскольку в повестке дня Рады нет вопроса о заслушивании отчета главы НБУ, нет и кандидата на эту должность, поскольку его вносит глава государства». Нетрудно догадаться, что руководитель мощной пропрезидентской силы опять попал пальцем туда, куда он обычно попадает. Гонтарева заявила, что е...сь оно все лесом, до 10 мая она уезжает на Мальдивы, а следующее заседание Нацбанка пройдет без нее. И ей, Валерии, глубоко безразлично, кто будет вести заседание НБУ - заместитель, преемник, траснвестит - все по фигу. Опять конец цитаты.
Наступило 10 мая. Неожиданно появилась загорелая и хорошо отдохнувшая Валерия, которая в качестве главы НБУ собрала банкиров и сообщила им интересную новость: «Президент Украины пока не согласовал новую кандидатуру главы Нацбанка». Однако волноваться не надо, поскольку continuity (непрерывность) сохраняется, Яков Васильевич (Смолий) остается, шорт-лист кандидатов в преемники она подала президенту еще в январе, Success Story корячится (я не знаю, что это такое). А позиция самой Гонтаревой остается неизменной: е…сь оно все конем, ноги ее не будет в этом гребаном банке. Конец цитаты. Вопрос об отчете Гонтаревой в Раде перед утверждением решения об отставке не рассматривался и даже не запланирован к рассмотрению. Пять месяцев Национальный банк отлично работал вообще без руководства. Даже вероятных преемников Гонтаревой не называли. А зачем?
Меня лично этот процесс continuity маразма начал слегка доставать. Но, как выяснилось, история «непрерывности» оказалась гораздо более длительной, чем можно было предположить. В период с 10 мая по 11 августа о Гонтаревой вообще не было ничего слышно. Это очень позитивно отразилось на курс гривны, который стал резко укрепляться по отношению к доллару. Национальная денежная единица (если ее так можно назвать) укрепилась почти на четыре гривны (с 28 с копейками до 25-ти с мелочью). Евро скакануло под 30. Ну, это понятно: безвизовые страдальцы начали активно скупать еврики, чтобы их пропустили через кордон. Надо показывать погранцам свою состоятельность. Типа не клубнику собирать едем, а чисто на Пизанскую башню глянуть. Вот есть сумма из расчета 50 евро в день. Зачем с собой везем лопаты? Ну, может, вскопать что-то надо будет. Никто не может сказать, кто именно руководит главным финансовым институтом нации в конкретный момент времени. Когда Яков Васильевич ушел в отпуск, разбежались и все его замы. Копию приказа о передаче полномочий определенному лицу найти не удалось. Все перекладывали функционал на нижестоящих в иерархической лестнице сотрудников. Подозреваю, что в конце цепочки оказалась техничка тетя Глаша, но не факт.
Вопрос об отчете Гонтаревой в Раде перед утверждением решения об отставке не рассматривался и даже не запланирован к рассмотрению. Пять месяцев Национальный банк отлично работал вообще без руководства. Даже вероятных преемников Гонтаревой не называли. А зачем? Стоит себе здание, ну и пусть стоит. Кого волнует макроэкономические показатели перед утверждением бюджетной резолюции на 2018 год? Только агентов ФСБ, вербующих героев АТО на стройки Москвы.
И вдруг 11 августа появляется Валерия Гонтарева. Как всегда загорелая, веселая, с ярким педикюром, просвечивающим сквозь традиционные угги. Никто ее не узнает, охранник перед НБУ посылает на Окружную дальнобоев обслуживать. Но Гонтарева все же находит ксиву, машет ею перед швейцаром и проникает в святая святых. Никого нет, Яков Васильевич пьет минералочку на даче. Что делает Валерия? Она делает заявление: «Я буду продолжать находиться в отпуске с 8 по 26 сентября». Типа накопились отгулы, сверхурочные и еще какие-то дополнительные недели запоя. 10 апреля она ушла в отставку, 10 мая в отпуск, а 11 августа - в еще один отпуск до 26 сентября. Кого-то взволновало это сообщение? Отнюдь. И вот последняя новость: отдыхая в Испании, Валерия не пострадала. Конец, б...ть, цитаты. Для чего именно нужен Национальный банк, уже никто не помнит.
Ответить
может, обошёлся бы парой фраз - и к тебе потянулись бы люди
а так даже вступать в разговор не хочется - типа бабки на скамейке, собравшей "новости" о всех, входящих и выходящих в дом
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Балалайкі,бояришнік,самовар,лапті,матрьошкі і все буде гаразд.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я из Запорожья. Здесь тоже таких хватает. В % отношении сказать не берусь, но тоже много.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут панаєхавших за расєї дуже багато!Ждуть кацапів! Не хочуть їхати в прекрасную расею,хоча від неї 60 км!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но некоторым позиция торги ведутся в долларе (например нефть), по каким то в евро....
В зависимости от того, что (а не откуда) ты собираешься экспортировать ты покупаешь соответствующую валюту и тут появляются валютные биржи.....
Спрос на гривню, был у кацапов потому что они покупали в Украине либо специфические товары которыми не торгуют на биржах (например комплектующие на вооружение) либо продовольствие (кроме зерновых).
В любом другом случае, прекращение таких торгов было бы плохим признаком для нашей страны, но в случае с Расеей и перечнем товаров которые мы им поставляли - это просто отлично!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Минтранс России: нет средств на строительство метро в Омске из-за Крымского моста
19 Август 2017, 08:07
Смотреть комментарии
Глава Минтранса России Максим Соколов утверждает, что строительство метрополитена в российском Омске требует больших средств, и его проще законсервировать. Об этом Соколов рассказал 18 августа на форуме «Территория смыслов», сообщают российские СМИ.
По словам министра, средства необходимы на других проектах, в том числе на строительстве моста в аннексированный Крым.
Ответить
Ответить
В это время Путин в оккупированном украинском Крыму, заявил, что Россия будет создать в оккупированном Севастополе "российскую Мекку". Такое впечатление, что он бредит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мой прадед говорил: "Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания" :https://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к гебешному ублюдку !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Руссия это страна колония ферма рабов ! Но отравленый телевизором через который хуйло ссыт рабам в уши и глаза делает их слепыми.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- окончательно слились в пользу братских США...
Ответить
"Торги по USD/RUB, EUR/RUB, GBP/RUB приостановлены по причине отсутствия желающих обменивать валюту на фубль.
Вместо этого большой популярностью начали пользоваться операции обменя фубля на ракушки, бусы и сухари."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить