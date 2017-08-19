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Все про:биржа (77) гривня (1779) Москва (2964) Россия (71899) торги (49)

 Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту"

биржа

Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к украинской валюте , сообщает биржа.

Московская биржа с 21 августа приостанавливает торги валютной парой гривня-рубль, передает Цензор.НЕТ. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба биржи.

"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", - поясняется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон до 1 сентября выработает ответные меры на сокращение дипмиссии в России, - Госдеп США

На Московской бирже ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Однако основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB.
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Найкращий показник фактичних економічних відносин України з рашкою.
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Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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И это очень хорошо, чем больше связей разорвем, тем лучше.
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Когда то разница между рублем и ГРИВНЕЙ была в 5 раз, а теперь в два.
Если сговор существовал сравнять, то Гонтарева справилась с задачей. И никто ее за это не посадил
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Они все в Панаме собираются.
А вот интересно ее загородный особняк уже стоит в базе недвижимости на продажу. .
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Так она ж до "победы" в революции гидности работала в мацковском отделении рошен главной по привлечению инвестиций в кацапию. Отам где-то и надо искать стоимость ее хатынки
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гонтарева член команды харанта и номинант на Оскар в банковском деле Но самостоятельно обвалить гривну она не могла

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Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту" - Цензор.НЕТ 8740 |Бумеранг --- сбежала за границу и не слышно ее....|
не может такого быть! По словам и речам нашего гаранта, все кто теряет работу записываются в "ополчение" бамбаса! Т.ч. скорее всего Гонтарева не на Мальдивах отдыхает, а записана в "ополчение"))))
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/// Гонтареву десь заникали до кращих часів , накрала добре - і для себе і для Петі і рашкі зробила добрі послуги , та під таким дахом як було не красти її з цією метою і було поставлено
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У соевых мародеров нет коалиции, а потому нет голосов на любого даже самого верного шоколадного кандидата. Поэтому пришлось провести аферу. Гонтыреву, которая олицетворяла обворовывание народа и негатив к Хряку, отправили в ссылку на Мальдивы. И нового главу Нацбанка назначать не надо. Ловкость рук
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Валерия Гонтарева не пострадала во время террористической атаки в Барселоне. Она не гуляла по набережной Рамбла-де-Каналет, где и произошла трагедия, а наоборот с пользой проводила время в своем любимом маркете H&M. Понимаю искреннее удивление читателей: кто такая Гонтарева? Почему кому-то может быть интересно, пострадала она во время теракта или нет? Действительно, сегодня мало кто знает, точнее, не только лишь все могут вспомнить, что Валерия является действующим председателем Национального банка Украины.
По-моему, я являюсь единственным , кого действительно волнует судьба главного финансиста страны. Всем остальным глубоко и бесповоротно по… Ну, скажем так, по барабану. А ведь на самом деле история таинственного исчезновения Валерии напоминает лихо закрученный триллер в стиле нуар с элементами порнографии. Все так запутанно, противоречиво и непредсказуемо. Позволю себе помучить тех немногих, кого действительно интересуют зигзаги судьбы Гонтаревой, небольшой хронологической подборкой фактов.
3 апреля 2017 года свеженазначенный руководитель президентской фракции «БПП» Артур Герасимов резко и однозначно опроверг слухи об отставке Валерии с должности главы НБУ: «Это искаженная информация, она остается работать… хочу опровергнуть домыслы на данную тему».
6 апреля группа патриотически настроенных активистов разных полов заблокировала Гонтареву в ее скромном особняке под Киевом (село Гореничи). На заборе дома банкирши волонтеры нарисовали свинью, обладающую определенным сходством с прототипом. Наступило 10 мая. Неожиданно появилась загорелая и хорошо отдохнувшая Валерия, которая в качестве главы НБУ собрала банкиров и сообщила им интересную новость: «Президент Украины пока не согласовал новую кандидатуру главы Нацбанка»
10 апреля Валерия собрала журналистов и официально объявила, что написала на имя верховного главнокомандующего заявление об отставке «по собственному желанию». Волноваться не надо, курс остается плавающим, инфляционное таргетирование работает, макромаячки светятся, команда на месте, миссия выполнена. В этот же день некий Хомутынник из депутатской группы «Возрождение» высказался за то, чтобы до 15 апреля Верховная Рада проголосовала за отставку Гонтаревой. А посольство США в Украине прямо в «Твиттере» выразило надежду, что на место Валерии в ближайшие недели придет профессионал, который продолжит начатые реформы. Конец, б...ть, цитаты.
Вроде бы все стандартно: анонсирована отставка, парламент готов ее (отставку) полностью удовлетворить, президенту активно советуют со всех сторон найти профессионала, желательно мальчика, который бы продолжил и углубил начатое Гонтаревой. Как только такой светоч появится, его сразу же обсудят в Раде и утвердят.
Но дальше начались странности. Уже упомянутый Герасимов, который так облажался со своим прогнозом по «мисс Угги», опять категорично заявил: «Она (Гонтарева) продолжит исполнять свои обязанности, поскольку в повестке дня Рады нет вопроса о заслушивании отчета главы НБУ, нет и кандидата на эту должность, поскольку его вносит глава государства». Нетрудно догадаться, что руководитель мощной пропрезидентской силы опять попал пальцем туда, куда он обычно попадает. Гонтарева заявила, что е...сь оно все лесом, до 10 мая она уезжает на Мальдивы, а следующее заседание Нацбанка пройдет без нее. И ей, Валерии, глубоко безразлично, кто будет вести заседание НБУ - заместитель, преемник, траснвестит - все по фигу. Опять конец цитаты.
Наступило 10 мая. Неожиданно появилась загорелая и хорошо отдохнувшая Валерия, которая в качестве главы НБУ собрала банкиров и сообщила им интересную новость: «Президент Украины пока не согласовал новую кандидатуру главы Нацбанка». Однако волноваться не надо, поскольку continuity (непрерывность) сохраняется, Яков Васильевич (Смолий) остается, шорт-лист кандидатов в преемники она подала президенту еще в январе, Success Story корячится (я не знаю, что это такое). А позиция самой Гонтаревой остается неизменной: е…сь оно все конем, ноги ее не будет в этом гребаном банке. Конец цитаты. Вопрос об отчете Гонтаревой в Раде перед утверждением решения об отставке не рассматривался и даже не запланирован к рассмотрению. Пять месяцев Национальный банк отлично работал вообще без руководства. Даже вероятных преемников Гонтаревой не называли. А зачем?
Меня лично этот процесс continuity маразма начал слегка доставать. Но, как выяснилось, история «непрерывности» оказалась гораздо более длительной, чем можно было предположить. В период с 10 мая по 11 августа о Гонтаревой вообще не было ничего слышно. Это очень позитивно отразилось на курс гривны, который стал резко укрепляться по отношению к доллару. Национальная денежная единица (если ее так можно назвать) укрепилась почти на четыре гривны (с 28 с копейками до 25-ти с мелочью). Евро скакануло под 30. Ну, это понятно: безвизовые страдальцы начали активно скупать еврики, чтобы их пропустили через кордон. Надо показывать погранцам свою состоятельность. Типа не клубнику собирать едем, а чисто на Пизанскую башню глянуть. Вот есть сумма из расчета 50 евро в день. Зачем с собой везем лопаты? Ну, может, вскопать что-то надо будет. Никто не может сказать, кто именно руководит главным финансовым институтом нации в конкретный момент времени. Когда Яков Васильевич ушел в отпуск, разбежались и все его замы. Копию приказа о передаче полномочий определенному лицу найти не удалось. Все перекладывали функционал на нижестоящих в иерархической лестнице сотрудников. Подозреваю, что в конце цепочки оказалась техничка тетя Глаша, но не факт.
Вопрос об отчете Гонтаревой в Раде перед утверждением решения об отставке не рассматривался и даже не запланирован к рассмотрению. Пять месяцев Национальный банк отлично работал вообще без руководства. Даже вероятных преемников Гонтаревой не называли. А зачем? Стоит себе здание, ну и пусть стоит. Кого волнует макроэкономические показатели перед утверждением бюджетной резолюции на 2018 год? Только агентов ФСБ, вербующих героев АТО на стройки Москвы.
И вдруг 11 августа появляется Валерия Гонтарева. Как всегда загорелая, веселая, с ярким педикюром, просвечивающим сквозь традиционные угги. Никто ее не узнает, охранник перед НБУ посылает на Окружную дальнобоев обслуживать. Но Гонтарева все же находит ксиву, машет ею перед швейцаром и проникает в святая святых. Никого нет, Яков Васильевич пьет минералочку на даче. Что делает Валерия? Она делает заявление: «Я буду продолжать находиться в отпуске с 8 по 26 сентября». Типа накопились отгулы, сверхурочные и еще какие-то дополнительные недели запоя. 10 апреля она ушла в отставку, 10 мая в отпуск, а 11 августа - в еще один отпуск до 26 сентября. Кого-то взволновало это сообщение? Отнюдь. И вот последняя новость: отдыхая в Испании, Валерия не пострадала. Конец, б...ть, цитаты. Для чего именно нужен Национальный банк, уже никто не помнит.
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много сарказма и громких слов - а в чём смысл?
может, обошёлся бы парой фраз - и к тебе потянулись бы люди
а так даже вступать в разговор не хочется - типа бабки на скамейке, собравшей "новости" о всех, входящих и выходящих в дом
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Все верно, надо быть реалистами - ягель, лыко и навоз в РФ актуальнее!
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Слава богу! Нехай з долара ще сприснуть! І з евро!
Балалайкі,бояришнік,самовар,лапті,матрьошкі і все буде гаразд.
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одно интересует нам зачем их рубли? может тоже стоет запретить деревянный?!
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Я мешкаю в Харківській області! На її сході! Тут мабуть 80% сепарів! Чекають расію!Їдять,суки,український хліб,а чекають росію!
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Вот это бесит больше всего!
Я из Запорожья. Здесь тоже таких хватает. В % отношении сказать не берусь, но тоже много.
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У сепарів три варіанти: 1. Чемодан, вокзал, росія. 2. Заткнутись. 3. Здохнути.
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є такі і в Сумській області, на прикордонних ділянках, розповідали мені, що їм однаково чи то Україна буде чи то Росія, вони всім раді у себе в місті, було неприємно.. але справа в їх кількості, невже 80%?
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Сумська область быльше українська ніж Харківська!
Тут панаєхавших за расєї дуже багато!Ждуть кацапів! Не хочуть їхати в прекрасную расею,хоча від неї 60 км!
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і в такій ситуціїї вирішує міцність центральної влади, слабка центральна влада? - під загрозою Україна тоді (федералізація навіть не розглядається), сильна Центральна Влада, тобто Київська державність? - буде Україна, все буде гаразд
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может им доходов не хватает чтобы Украину любить? вот они и думают, что с рашей могло бы быть лучше. глупо, конечно, но там же не Энштейны...
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так вроде пишут, что показатели импорта-экспорта между странами растут? хотя ,может,перерасчет через доллар
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Смотря чего экспорт!
Но некоторым позиция торги ведутся в долларе (например нефть), по каким то в евро....
В зависимости от того, что (а не откуда) ты собираешься экспортировать ты покупаешь соответствующую валюту и тут появляются валютные биржи.....
Спрос на гривню, был у кацапов потому что они покупали в Украине либо специфические товары которыми не торгуют на биржах (например комплектующие на вооружение) либо продовольствие (кроме зерновых).
В любом другом случае, прекращение таких торгов было бы плохим признаком для нашей страны, но в случае с Расеей и перечнем товаров которые мы им поставляли - это просто отлично!!!
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Так і є. Вугілля в рашці змушені купувати завдяки деяким бовдурам.
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"Нет интереса к инструменту"...Скоро и на USD c EUR повиснет )))
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Нужное количество миллиардов USD c EUR они уже выперли в банки Европы,Англии и Америки ))) А в МБ уже висит...
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Давно пора -- четвертый ГОД ВОЙНЫ -- только не Москве нужно было Прекращать торговать гривней -- а к ебе ..... й Фени -- рубль выгонять из Украины . Рассказываю --если не знает Гройсман с НБУ ---- вся ДЕБИЛОРОСИЯ живет на рублях --- объемы хорошие ---- приезжают к нам в Украину и все везут РУБЛИ ---- скупают доллары за РУБЛИ в УКраине и везут в Лугандонию -- Правда мы " МОЛОДЦЫ " -- экономику Дебилоросии поднимаем !!! Эли я что не так понимаю . А они на доллары в Кремле --мин с снарядами убивать наших людей покупают .
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Согласно Этимологическому словарю Макса Фасмера, первоначально рубль - это «обрубок, затычка»,
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...., первоначально рубль - это «обрубок, затычка»,.......конечный итог оказался таким же-"обрубок,затычка".
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НОВОСТИ

Минтранс России: нет средств на строительство метро в Омске из-за Крымского моста

19 Август 2017, 08:07

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Глава Минтранса России Максим Соколов утверждает, что строительство метрополитена в российском Омске требует больших средств, и его проще законсервировать. Об этом Соколов рассказал 18 августа на форуме «Территория смыслов», сообщают российские СМИ.
По словам министра, средства необходимы на других проектах, в том числе на строительстве моста в аннексированный Крым.
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Еще немного и сама масковская биржа совсем приостоновит свое существование
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Скоро на московской бирже можно будет повесить большой амбарный замок. Страна все больше и больше опускается в положение лежа. Товары допотопные, низкокачественные РФ никому не нужны, пока что единственным экспортом является газ и нефть, от которых тоже откажутся. Санкции ускоряют процесс. 12% российских горожан живут без канализации, 20% - без горячей воды, в 8% домов нет центрального отопления, а более 30% городского жилищного фонда до сих пор не газифицировано. 27,5% российских семей имеют систематические проблемы с подачей электроэнергии. 37 % граждан сидят без света чаще, чем раз в неделю. Речь идет вовсе не о глухих деревнях и селах, где «удобства на улице» испокон веков являлись нормой, а о городах.
В это время Путин в оккупированном украинском Крыму, заявил, что Россия будет создать в оккупированном Севастополе "российскую Мекку". Такое впечатление, что он бредит
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Після того, як наша Батьківщина відновила свою незалежність, в офіційному вжитку запанувала форма в Україні. Проте окремі громадяни не сприймають нашу самостійність і вишукують різні підстави, аби повернутися до старого - на Україні.
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при чому тут не сприймають самостійність..це - просто звичка, якої не так легко позбутися
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може тобі й легко..а я от років 10 не міг..все проскакувало на..але здається впорався =)
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Если гривна инструмент,то российский рубль надо сделать туалетной бумагой.
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Украине тоже нужно избавляться от рублей.
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правильно, пусть турысты и парашки меняют свой деревянный у себя на доллары, а мы уж так и быть разменяем зеленый на свой инструмент, если честно то в обменниках Украины за деревянной валютой никто и не гонялся никогда.
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Кацапня не вірить ні рублю, ні гривні, (рубль - це обрубок, частина гривні). Падли смердять на весь світ про вєлічіє, а самі тихенько скупляють долар, в тому числі і в Україні, за свої фублі.
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Совок по мере продвижения к своей смерти также многое отменял, ограничивал и запрещал.
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От і добре, це перший крок до укріплення гривні, а кацапи ідуть лісом з фубльом разом.
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Ну і правильно. Торгуйте фубльом, нех... гривнею торгувати))))
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Зато у нас в каждой будке рупли покупают. Партньоры же
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В якому це населеному пункті? В Києві місцеві жителі, якщо мають готівкові руплі, соромляться нести їх до банків.
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Да ну?! И поэтому в каждой обменке висят котировки трех валют - долларов, евро и кацапских рупий. А возле Владимирского рынка так рубли первые. А вот фунты стерлингов не в каждой меняют. Так кто там чего стисняецца?
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Раніше кацапські рупії світилися на табло банків, а тепер лічені одиниці банків анонсують цю послугу. Але то банки. Вони можуть здати неліквіди інкасаторам. А обмінник на базарі живе чисто за рахунок маржі. Ну скине хтось руплі, але хто їх купить? Хіба що під конкретне замовлення.
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Кот, ты спросил - в каком населенном пункте в каждой обменной будке можно обменять рупли? Тебе ответили - в Киеве. Что еще?
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надо и нам отказываться, мы собрались торговать с Евросоюзом, а там деревянный кацапский только нумизматы покупают , как исчезающую из оборота валюту.
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Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту" :

Мой прадед говорил: "Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания" :Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту" - Цензор.НЕТ 3241https://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg
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замість копійок повинні були бути рублі але засцяли...
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Боятся лишнехромосомные, чтобы в скором будущем на Красной площади, украинцы не покупали пиво за гривни.
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Казламордые и так пиво за гривни смокчуть в Украине, и жрут в три горла, просто едут в Украину с долларами, чтоб не везти с собой три сумки деревянных, отсюда и интерес у них к зелененьким, ведь за доллар в любой стране отовариться можно.
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не бачили вони ще українського інструмента
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Над пророссийским министром иностранных дел ФРГ сгущаются тучи19.08.2017 - 09:00
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к гебешному ублюдку !
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Фублі, гривні, зайчики - валюта для внутрішнього вжитку, а розрахунки між країнами в долярах та євро.
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Доброго ранку вар*яти, гы-гы! Починаємо гнобити вату! Подъём , пля! Спят они, а хто палить будет ? Гы-гы!
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Для конфликтующих враждебных сторон это нормально. Это показатель того, что связи почти прерваны, как и должно быть, но все живы и здоровы, в пику паникерам типа пророссийского Мураева.
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Так это мураев до сих пор не запретил куплю-продажу валюты оккупанта в Украине, чем не прервал связь с враждебной стороной? Вот гад какой!
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Не так. Мураев, как и и ведьма Монтян, все время гавкают, что нам без России конец и единственно, кто спасет Украину, это Россия. А оно вон как. UAH не нужен, торговли значит нет, а мы живы здоровы.
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пора и нам отменять - с формулировкой - фубля нам не интересна - как дерево
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Война. Заинтересованность в валютах друг друга падает. Плюс обе валюты хромые, так что даже те операции, что есть, идут в твёрдой валюте.
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Им наверное стекломой и бояру только продавать и можно
Руссия это страна колония ферма рабов ! Но отравленый телевизором через который хуйло ссыт рабам в уши и глаза делает их слепыми.Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту" - Цензор.НЕТ 2222
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Что произойдет если Украина перестанет торговать сРУБлём ?... какие последствия для внутреннего и внешнего рынка?
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Короче мокшанские небратья
- окончательно слились в пользу братских США...

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Скоро на кацапской бирже:
"Торги по USD/RUB, EUR/RUB, GBP/RUB приостановлены по причине отсутствия желающих обменивать валюту на фубль.
Вместо этого большой популярностью начали пользоваться операции обменя фубля на ракушки, бусы и сухари."
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та ні, скоро фублі крім на хазяйські юані більше ніхто обмінювати не буде
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на тій біржі навєрно огромний інтєрєс к санкційному рублю
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Московская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту"


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Московская биржа объявила о приостановке торгов : "Нет интереса к инструменту"
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМосковская биржа объявила о приостановке торгов гривней: "Нет интереса к инструменту"
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