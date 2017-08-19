 Сутки в АТО: наемники РФ 25 раз обстреливали наши позиции, трое воинов ранены, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие, используя при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие.
Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь, после 18 часов, боевики трижды обстреливали наши позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Огнем украинские бойцы жестко подавляли активность противника. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.
На Мариупольском направлении боевики из 82-милиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по нашим укреплениям на подступах к Чермалыку. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. А, в результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один Украинский защитник получил ранения.
На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно. Однако и здесь, одиночно, бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.
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В нашем случае - в Украине находится армия другой страны с ее военными . И эта армия оккупировала нашу землю. Это для нас ОККУПАНТ.
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Что делатЬ? - БоятЬся, позоритЬся.
Не в обіду.
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Так будет правильно. Все остальное от лукавого.
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