EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  518  16
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6781) Антитеррористическая операция (17301) потери (1160)

 Сутки в АТО: наемники РФ 25 раз обстреливали наши позиции, трое воинов ранены, - штаб

ато

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие, используя при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие.

Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь, после 18 часов, боевики трижды обстреливали наши позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Огнем украинские бойцы жестко подавляли активность противника. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток один украинский воин ранен. Российские наемники применили артиллерию под Богдановкой и минометы под Крымским, - штаб АТО

На Мариупольском направлении боевики из 82-милиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по нашим укреплениям на подступах к Чермалыку. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. А, в результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один Украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно. Однако и здесь, одиночно, бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор, вы опять за свое. "Наемники" - это когда в армию страны , ведущей войну с другой страной, нанимают людей со всего мира. ПРИМЕР" Французский легион".
В нашем случае - в Украине находится армия другой страны с ее военными . И эта армия оккупировала нашу землю. Это для нас ОККУПАНТ.
Приведите в порядок моральный аспект ваших текстов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Масковія здійснила інтервенцію в Україну, так що це інтервенти, незалежно від того чи це найманці, чи регулярні війська. А окупанти, це їхня характеристика, їхня суть. Я б так сказав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор позориться, ПОТОМУЧТО БОИТЬСЯ писать слово оккупант
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что делает? - Боится, позорится.
Что делатЬ? - БоятЬся, позоритЬся.
Не в обіду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіть в релігійне свято не заспокоюються...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на Дожде - мед. клиника исследовала геном пациентов всех подряд, так вот, русского гена у всех обратившихся в клинику всего 20%, хотя все считают себя русскими. Пропаганда рулит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Останні 80 % - від тих,що меккають і беккають.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сутки в АТО: войска РФ 25 раз обстреливали .....
Так будет правильно. Все остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСутки в АТО: наемники РФ 25 раз обстреливали наши позиции, трое воинов ранены, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти