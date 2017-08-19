 США и Южная Корея проведут масштабные военные учения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Как сообщили в Пентагоне, учения Ulchi Freedom Guardian с участием 17 с половиной тысяч военных США, южнокорейских войск, а также около 3 тысяч военнослужащих из Австралии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Нидерландов и Новой Зеландии.
По словам Министерства обороны США, эти оборонительные обучения с использованием компьютерного моделирования имеют целью усилить боеготовность и способность защитить регион и сохранить стабильность на Корейском полуострове.
Северная Корея каждый раз резко критикует эти ежегодные учения, называя их "репетицией вторжения США на свою территорию".
И в США, и в Южной Корее отмечали, что нынешние учения были спланированы еще несколько месяцев назад и не являются реакцией на какое-то событие.
В последнее время напряженность на Корейском полуострове резко возросла после ряда испытаний Пхеньяном баллистических ракет. Создание таких ракет, как и ядерного оружия, для Северной Кореи запрещено резолюциями Совета безопасности ООН, но Пхеньян не учитывает их.
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А вот это фото с американо-южнокорейских учений в марте этого года.
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2009 год.
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Но тут такое дело. К примеру, ты ездишь на Лексусе, а я на Таврии.
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Лишь бы под ногами не мешался.
По танку похожему на Леклерк.
Внешне сей девайс ничем не примечателен, вот если бы это чудо корейской мысли пригнать в Даунбасс и прогнать его по кругу можно было бы несколько судить о возможностях ходовой части и отчасти об огневой мощи и скоростельности, но пока видимо только для показа в качестве музейного экспоната
https://www.youtube.com/watch?v=zxRxHmVbU90
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И по танку нельзя судить по внешнему виду, надо хотя-бы залезть на место механика-водителя и покататься.
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В этом так называемом танке все хлипкое в навесе, ну и прицелы - просто пиздец, но те кто такие делают обычно не задумываются что с ними будет в случае попадания ПТУР.
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апокаоіпсіс зараз
так от передайте трамбу копію...
бо те чмо баб ...дерло а ума кукла-масонська так і не знайшла..
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ЗЛО не наравиця?
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