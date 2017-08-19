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Все про:США (13243) учения (1931) Южная Корея (90)

 США и Южная Корея проведут масштабные военные учения

учения

Военные США заявили, что в понедельник, 21 августа, начнут в Южной Корее запланированы военные учения с армией этой страны и других союзников, посреди напряженных отношений с Северной Кореей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщили в Пентагоне, учения Ulchi Freedom Guardian с участием 17 с половиной тысяч военных США, южнокорейских войск, а также около 3 тысяч военнослужащих из Австралии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Нидерландов и Новой Зеландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместили в Южной Корее модифицированные системы ПРО Patriot

По словам Министерства обороны США, эти оборонительные обучения с использованием компьютерного моделирования имеют целью усилить боеготовность и способность защитить регион и сохранить стабильность на Корейском полуострове.

Северная Корея каждый раз резко критикует эти ежегодные учения, называя их "репетицией вторжения США на свою территорию".

И в США, и в Южной Корее отмечали, что нынешние учения были спланированы еще несколько месяцев назад и не являются реакцией на какое-то событие.

В последнее время напряженность на Корейском полуострове резко возросла после ряда испытаний Пхеньяном баллистических ракет. Создание таких ракет, как и ядерного оружия, для Северной Кореи запрещено резолюциями Совета безопасности ООН, но Пхеньян не учитывает их.

Также читайте: Система ПРО США в Южной Корее готова к перехвату ракет,- Пентагон
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У нас в Украине тоже учения, но масштаб южнокорейский учений поражает больше.
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О, завтра на 112 канале и newsone будут кричать про 145-й слив Украины
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Как бы этих зрадоботов вывести на чистую воду и показать кто они?
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Никак. Все подобные каналы принадлежат олигархам или прокацапским депутанам. И эксперды там соответствующие. Если же попробовать закрыть каналы начнут верещать про ущемление свободы слова
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Это понятно, но сила их убеждения преувеличена. Они работают в своем прокрустовом ложе и не видят, что их ложь раскрывается фактами.
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На фото в новости - не американцы. Пулемёт ПКМ.
А вот это фото с американо-южнокорейских учений в марте этого года.

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Северная Корея это страна живых мертвецов и зомби
США и Южная Корея проведут масштабные военные учения - Цензор.НЕТ 3327
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а я верю Димке Рогозину,война РАБссии и США продлится не более 2 недель,и к сожалению не а нашу пользу... :D
2009 год.
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На фуя учения,пусть звезданут по Северной Корее так ,чтобы Параша вся задрожала
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Третью Мировую начал СССР в конце декабря 1979 года.Кот,пора бы и проснуцца...
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Якось так виглядають наші українські СОЛДАТИ і ОФІЦЕРИ -

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Всем уже надоели учения у всех и везде (скучно) - пора начать серьезную войнушку..., 3-я мировая подойдет... 2017 год под это и был заточен..
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Сын Расеи - есть.., ну и что? Война значит война - никому никаких послаблений!!
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если я буду штрыкать твоих детей сигарой в пузо это будет послаблением по отношению к ядерному удару?
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Те, кто согласился защищать Украину не повезло?
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ясно.соображалка осталась на уровне советско-афганского Майонеза за 30 копеек 1979 года
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В Южной Корее умеют делать не только технику LG и Samsung, у них также хорошо получаются танки. Называется "Черная пантера"

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В два раза дороже Абрамса и в дохрена раз дороже нижнетагильских.
Но тут такое дело. К примеру, ты ездишь на Лексусе, а я на Таврии.
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Я езжу на БМВ. На чём ездишь ты мне плевать.
Лишь бы под ногами не мешался.
По танку похожему на Леклерк.
Внешне сей девайс ничем не примечателен, вот если бы это чудо корейской мысли пригнать в Даунбасс и прогнать его по кругу можно было бы несколько судить о возможностях ходовой части и отчасти об огневой мощи и скоростельности, но пока видимо только для показа в качестве музейного экспоната

https://www.youtube.com/watch?v=zxRxHmVbU90
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Чтобы его куда-то пригнать, надо его сначала купить. А за такую стоимость в Харькове десяток могут сделать.
И по танку нельзя судить по внешнему виду, надо хотя-бы залезть на место механика-водителя и покататься.
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Ватан, не подскажешь где, когда и против кого южнокорейские военные применяли на практике свои "великолепные" и бесценные (в буквальном смысле этого слова США и Южная Корея проведут масштабные военные учения - Цензор.НЕТ 2403) танки?

В этом так называемом танке все хлипкое в навесе, ну и прицелы - просто пиздец, но те кто такие делают обычно не задумываются что с ними будет в случае попадания ПТУР.
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Танк последнего поколения первыми создала Южная Корея. Потом уже все остальные догоняли, даже Япония. Сравни для начала Самсунг и Йотафон для тренировки.
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Це, щоб той придурок мордатий не сильно виступав ?
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Между 2020 годом и 2028 на планету Землю может упасть Метеорит типа прамама Тунгусского метеорита.Защиту до сего дня земляне не придумали,включая аэрокосмическое агенство NASA USA
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Говорят что двойника Путина срочно вывезли с Крыма,потому что он оказался на 20 см выше от оригинала и люди пугались его.
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две фотографии Путлера сделанные рядом Бушем-младшим говорят о том что на РАБссии было 2 Путлера при президенте Буше-младшем... :D один был почти одинакового роста с Бушем,второй минимум на 15 см ниже...Ютьюб...
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я не делаю ссылок на сайте цензор с 2005 года.Sorry
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У Гитлера в годы Второй мировой войны было 11 двойников и все одного роста
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По Гитлеру читал еще в сссре дохлом,что он остался жив и удрал в Аргентину, потом в Парагвай где и умер в 1963 году.
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є таке кіно
апокаоіпсіс зараз

так от передайте трамбу копію...
бо те чмо баб ...дерло а ума кукла-масонська так і не знайшла..
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Сегодня утром начнётся распад СССРа дохлого а вы про танки.в современной войне это ПРОСТО металлолом...
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Я в этот день учился в КИИПКС, филиал Днепропетровского Строительного Института в Симферополе. Нас на утро выгнали на площадь чЛенина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и Южная Корея проведут масштабные военные учения
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