 Спецпредставитель США по Донбассу Волкер встретится с представителем России в Минске 21 августа, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
"Специальный представитель США по переговорам на Украине Курт Волкер поедет в Минск (Беларусь, где встретится 21 августа с представителем российского правительства и обсудит российско-украинские отношения", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"
При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не назвали имя российского представителя.
Также Волкер посетит Литву для обсуждения Украины, и 23 августа прилетит в Киев. В украинской столице он присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису и они обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".
Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков может встретиться с Волкером на следующей неделе.
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Выглядит обнадёживающе.
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Из края в край вперед иду,Сурок всегда со мною,Под вечер кров себе найду,Сурок всегда со мною. Кусочки хлеба нам дарят,Сурок всегда со мною.И вот я сыт, и вот я рад,И мой сурок со мною. Подайте грошик нам, друзья,Сурок всегда со мною.Обедать, право, должен я,И мой сурок со мною.
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Мінськ - нейтральна територія, ОК.
Ласкаво просимо у Київ на День Незалежності.
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