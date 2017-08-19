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Все про:переговоры (3431) Минск (1137) Волкер Курт (41)

 Спецпредставитель США по Донбассу Волкер встретится с представителем России в Минске 21 августа, - Госдеп

волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Донбассу Курт Волкер встретится с представителем России Владиславом Сурковым 21 августа, встреча пройдет в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.

"Специальный представитель США по переговорам на Украине Курт Волкер поедет в Минск (Беларусь, где встретится 21 августа с представителем российского правительства и обсудит российско-украинские отношения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не назвали имя российского представителя.

Также Волкер посетит Литву для обсуждения Украины, и 23 августа прилетит в Киев. В украинской столице он присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису и они обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков может встретиться с Волкером на следующей неделе.

Также читайте: Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков

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Вот и хорошо, что к минскому процессу начинает подходить США. Германии с их продажными политиками пора на выход.
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То есть Волкер, который, говорят оченно "любит" россосию, съездит послушает басни суркова и потом приедет в Украину, где обсудит свои выводы с ещё одним "любителем" россосии Меттисом?

Выглядит обнадёживающе.
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Надеюсь, после этой встречи Суркова никто больше не увидит.
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Ну что укр , не надоело сучить лапками ? Може сдафайсю ?
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сурков после весенних неудачных всяких там россий-отсосий, и так уже выглядит как привидение учитывая сколько бабок заморозилос и попало под санкцыи, так что я думаю разговор будет очень предметным, потому как сурков лично ответственен! а не абстрактный вождь, там другой размах 17лет идёт ..... владимир-туПин-обиратель-емель-русских...
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вывсёврёти....РАБссию любил даже презмдент США Рузвельт,400 000 грузовиков и прочих автомобилёв доставил на РАБссию через Иран и порт Архангельск за 5 копеек Сралина...
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День сурка, а потом ему глухая ночь
Из края в край вперед иду,Сурок всегда со мною,Под вечер кров себе найду,Сурок всегда со мною. Кусочки хлеба нам дарят,Сурок всегда со мною.И вот я сыт, и вот я рад,И мой сурок со мною. Подайте грошик нам, друзья,Сурок всегда со мною.Обедать, право, должен я,И мой сурок со мною.
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Сегодня 19 августа 1991 года американския 2 танковые дивизии Вермахта,под названьем Кантемировская и Таманская окружили город Мацква.начальника ССРа дохлого Михо Горбачёва арестовали в Крымском Форосе спецназовцы SS Отто Скорцени,
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Али,для меня политика стала фантастикой в 1968 году,когда быдло советское начало учить Чехословакию как ей жить...
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В ГДР, Венгрии еще было подобное... Особенно мне мадьяры рассказывали про про три этапа вторжения советских войск...
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Код вторжения был символичный «Влтава-666»
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Если он спецпредставитель по Донбассу, то не логичнее бы ему встретиться с Захарченко?
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Гидує їхати на московію ?
Мінськ - нейтральна територія, ОК.
Ласкаво просимо у Київ на День Незалежності.
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Вот уже лукашенко повезло,в центре геополитики за счет Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпредставитель США по Донбассу Волкер встретится с представителем России в Минске 21 августа, - Госдеп
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