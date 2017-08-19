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Все про:вооружение (3468) Румыния (505) США (13242)

 США продают Румынии 54 реактивные системы залпового огня на сумму $1,25 млрд

румыния

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии 54 американских реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного с ними оборудования на сумму в 1,25 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении Агентства по сотрудничеству США в области обороны и безопасности говорится, что целью является "поддержка внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США путем помощи в улучшении безопасности союзника по НАТО".

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Информацию о предлагаемой продаже Пентагон направил в Конгресс в четверг. Как правило, предложения о предоставлении вооружений союзникам по НАТО рассматриваются в Конгрессе США в течение 15 дней.

Как отмечается, предоставление этих вооружений Румынии "усилит ее обороноспособность и поможет противостоять региональным угрозам".

Блок НАТО стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы после оккупации Россией украинского Крыма и вторжения на восток Украины в 2014 году. Россия же обвиняет НАТО в "разжигании напряженности в регионе".

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Нихрена себе сумма!
У Румынии есть такие деньги?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продают Румынии 54 реактивные системы залпового огня на сумму $1,25 млрд
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