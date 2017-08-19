 США продают Румынии 54 реактивные системы залпового огня на сумму $1,25 млрд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В сообщении Агентства по сотрудничеству США в области обороны и безопасности говорится, что целью является "поддержка внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США путем помощи в улучшении безопасности союзника по НАТО".
Информацию о предлагаемой продаже Пентагон направил в Конгресс в четверг. Как правило, предложения о предоставлении вооружений союзникам по НАТО рассматриваются в Конгрессе США в течение 15 дней.
Как отмечается, предоставление этих вооружений Румынии "усилит ее обороноспособность и поможет противостоять региональным угрозам".
Блок НАТО стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы после оккупации Россией украинского Крыма и вторжения на восток Украины в 2014 году. Россия же обвиняет НАТО в "разжигании напряженности в регионе".
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У Румынии есть такие деньги?
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