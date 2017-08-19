 "Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера", - посол Чалый о визите главы Пентагона Мэттиса в Киев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чалый отметил: " Вашингтон официально подтвердил визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев 24 августа с.г.
Это - результат договоренностей, достигнутых Президентом Украины Петр Порошенко во время его визита в Вашингтон в июне с.г.
Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера ко Дню Независимости Украины!
Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией".
Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.
354 36
Мэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком, - Пентагон(99)
Если Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона(77)
В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона(28)
Мы больше всех заинтересованы в расследовании информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - посол Украины Чалый(45)
Трамп спустил на Россию "бешеного пса"(0)
Мэттис пригласил Полторака в Пентагон(8)
Трое ключевых министров США приедут в Украину в этом году, - Чалый(63)
Ответить
Ответить
Ответить
Сокир у нас вистарчає.
А і в одеських катакомбах в підгір'ї Карпат також солома ЛЕЖИТ!
Ответить
Ответить
Хотілося б, щоб побільше життів наших солдатиків збережено було.
Ось про що мова.
Ответить
Навпаки - кращої !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Їм і так наш День Незалежності, як кістка в горлі (та й, власне, весь український народ - теж), а тут ...
І зброю наші почали тримати, як натівці (2015, якщо не так кажу, поправте, хлопці), і форма нова, і хрести на танках (2016) (як вони вили) ...
Нате вам: 2017 - =натавци будут марширавать па Крещатику= і аж сам =мириканський міністер= оборони приїде.
Все, що вони можуть протиставити - лише безсила лють. Сволота така.
А нашим, звичайно, треба бути напоготові: безпека, безпека і ще раз - безпека.
Ответить
Ответить