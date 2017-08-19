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 Политика Украины
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Все про:визит (2250) Пентагон (442) США (13242) Чалый (358) Мэттис Джеймс (27)

 "Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера", - посол Чалый о визите главы Пентагона Мэттиса в Киев

чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый назвал "настоящим дружеским жестом" предстоящий визит главы Пентагоа Джеймса Мэттиса в Киев 24 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чалый отметил: " Вашингтон официально подтвердил визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев 24 августа с.г.

Это - результат договоренностей, достигнутых Президентом Украины Петр Порошенко во время его визита в Вашингтон в июне с.г.

Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера ко Дню Независимости Украины!

Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией".

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.


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не будет оружия..., пора уже оставить эти иллюзии в прошлом...
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С чего так? Думаю, что в результате оружие дадут найдя компромиссный вариант.
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Алі, досить того.
Сокир у нас вистарчає.
А і в одеських катакомбах в підгір'ї Карпат також солома ЛЕЖИТ!
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Треба інша зброя, така щоб кацапам засвербіло. Сам факт надання Україні зброї змусить росіян до іншого підходу з Україною.
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Мені здається, що гіршої зброї, ніж наші люди не існує.
Хотілося б, щоб побільше життів наших солдатиків збережено було.
Ось про що мова.
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Хорошо бы, чтобы глава Пентагона объяснил нашему главковерху, что воровать надо прекратить!
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Шанс на лучшую жизнь в стране, которая жевет по Конституции и законам.
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Ты же канадец. как порох мог у тебя что-то украсть?
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у вас всі шоколадні тролі но питання остаєця відкритим що в тебе вкрав порошенко ?
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хлтілосяб щось по суті очути а не популіські лозунги ! лучшу жізнь можеш тільки ти собі зробити ми жевем в капіталістичній країні ! німціж невзивають до меркель зроби мені лучшу жізнь бо вона канцлер а не дід мороз
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щоб мати щасливе життя треба щось для тогго робити окрім надіятись що хтось її тобі принесе на блюдочці з голубою кайомочкою ! такого небуває
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Вот вы странный.Народ выбрал Порошенко,чтоб он сделал реформы,а дело народа работать и воплощать реформы в жизнь.Но как их воплощать,если реформ нет???
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про реформи довго розповідати да і невних срава тут прлунав вой що порошенко в тебе вкрав це гучне звинувачення ! я хочу почути відповідь що в тебе вкрав порошенко ?
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які в тебе були надєжди ? цеж не в порошенку справа а в нашому суспільстві ! чомусь в німців все виходить а в нас надєжди !одні копають бурштин інши цигарки таскають через кордон лісники крадуть ліс інші таскають з польщі машини і неставлять на облік в мрео !я в германії такого небачив і надєжди тут недочого оглянись довкола
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Янукович тоже так говорил, о суммах надеюсь очень скоро узнаем.
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нважливо порох янукович суть в нас чомусь в германії немає януковичів
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Де країна така фантастична знаходиться - Германія?
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У меня он ворует мои налоги, которые я плачу в бюджет Украины! А его сотоварищи, в виде Гроси, создают директорат Кабмина с тыщу чиновничьих рыл и с зарплатами от 30000 и до 70000 гривен! Уловил?
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ні неуловіл конретно що в тебе вкрав порошенко ! по суті а це лозунги дерекра топ менеджері мають отримувати високі зарплати ! я водій далекобійник заробляю 60 тищ а ти мені про меністра тут говориш
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А смысл с тобой вести дискуссию, если ты не видишь очевидное?! Ты про дальнобойщиков не говори, дальнобойщик ЗАРАБАТЫВАЕТ свои деньги, а чиновники получают их из моих налогов и налогов всех граждан Украины и при этом ничего не делают. Педро твой кумир, также, живёт за мой счёт и счёт других граждан Украины и при этом умудряется торговать с расеей.
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За часів януковича ти теж щось подібне строчив?
"Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера", - посол Чалый о визите главы Пентагона Мэттиса в Киев - Цензор.НЕТ 7496
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Только вместо фамилии порошенко вставлял янукович)))
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Ув. Меттис, главное не помогайте деньгами, тут украдут 100%, лучше дайте что угодно, но только не деньги.
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Трамп полностью предоставил право решать военным свои дела так как они считают это дело нужным. Поэтому этот визит действительно очень важный и многое решает. Есть некоторые дела которые требуют личного участия главкома и их нельзя доверить никому из помощников или спецслужбам. Уверен что в российской резидентуре в Киеве началась мышиная возня и хаос не на шутку....
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Я прикидаю істерику москалів.
Їм і так наш День Незалежності, як кістка в горлі (та й, власне, весь український народ - теж), а тут ...
І зброю наші почали тримати, як натівці (2015, якщо не так кажу, поправте, хлопці), і форма нова, і хрести на танках (2016) (як вони вили) ...
Нате вам: 2017 - =натавци будут марширавать па Крещатику= і аж сам =мириканський міністер= оборони приїде.
Все, що вони можуть протиставити - лише безсила лють. Сволота така.
А нашим, звичайно, треба бути напоготові: безпека, безпека і ще раз - безпека.
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это хороший знак для нас граждан, то о чём поют наши политики о своих заслугах это звон, в США делают свою работу, ставки более высоки - это расея, туПин спутав карты на выборах завязав несколько воин оперируя дешовыми понтами не нашутку разозлил дядю Сэма.... мы ещё увидим голубые каски под Уралом....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера", - посол Чалый о визите главы Пентагона Мэттиса в Киев
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