 Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна на 11-м этаже в Одессе, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома, расположенного на ул. Посмитного.
Выяснилось, что мать с сыном - граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. "Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна", - рассказали в главке.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На месте работала оперативно-следственная группа.
729 10
Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора(67)
Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - "Думская". ФОТОрепортаж(55)
Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку. ФОТОрепортаж(91)
СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО(23)
Как путешествовать с детьми и не сойти с ума(0)
Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая "антимайдановца" Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ. ФОТО(59)
На одесских пляжах не рекомендуют купаться(64)
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
Мусора такие мусора.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За дітьми треба око весь час. Секунда - і вже нещастя (обварюються кропом, п*ють не те, падають ...)
Родичі, напевне, відкрили вікна за звичкою, забувши, що в квартирі дитина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить