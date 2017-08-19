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 Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна на 11-м этаже в Одессе, - Нацполиция

полиция патрульная

Одессе сегодня 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа жилого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома, расположенного на ул. Посмитного.

Выяснилось, что мать с сыном - граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. "Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна", - рассказали в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте работала оперативно-следственная группа.

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"Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна"

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Мусора такие мусора.
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Так а по какой статье по твоему,самоубийство или доведение до самоубийства,предварительно все правильно,а потом переквалифицируют на несчастный случай
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Преступная халатность повлекшая за собой жертвы. Разве не подходит
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Ну ты загнул,халатность на производстве повлекшая жертвы
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Горе страшне.
За дітьми треба око весь час. Секунда - і вже нещастя (обварюються кропом, п*ють не те, падають ...)

Родичі, напевне, відкрили вікна за звичкою, забувши, що в квартирі дитина.
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Через сетку антимоскитную вываливаются..
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Граждане из постсоветского пространства! Вряд ли это жители Прибалтики или Казахстана, там за детьми присматривают получше. Скорее всего из расеи, где не особо следят, что делают малолетние дети.
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Что кроме Полиции е ще и Нац-Полиция? И шо вони роблять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятилетний ребенок погиб, выпав из окна на 11-м этаже в Одессе, - Нацполиция
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