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Все про:пропаганда (2199) телевидение (441)

 Телеканал российских пропагандистов Life прекращает работу, всех сотрудников уволили, - ТАСС

лайф ньюз

Российский пропагандистский телеканал Life в пятницу, 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству ТАСС сообщил источник в холдинге "Ньюс Медиа".

Другие проекты холдинга сохраняются, добавил собеседник.

"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается. На частоте будет обращение к телезрителям", - рассказал источник.

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Также по его словам, будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Петербургское издание Flashnord сообщило, что всех сотрудников телеканала известили об увольнении.

Вещание дочернего телеканала Life78 в Санкт-Петербурге уже прекращено.

Телеканал Life (ранее - LifeNews) вышел в эфир в 2013 году, став частью мультимедийного информационно-развлекательного проекта.

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а серьезно, раз если сокращают пропаХандонов, то или они впустую работают, или денег нехватает на "самое необходимое"
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И это случилось в день рождения распятого мальчика...
Совпадение?! Не думаю!
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Беднеет засраха раз такой важный для лжецов кацапских источник лжи закрывается
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Кацапы иногда настолько охуительны, что аж дух захватывает.

https://www.youtube.com/watch?v=Wy2OjqL64FA
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Дозвизделись до рубля, деревянного, а за деревянные звиздеть неинтересно.
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Если Хуйло урезал расходы на оборонку то какой то гадюшник прикроет тем более! Пусть пьют бояру и дрочат на портреты Хуйла!
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"Прекращает работу..." Тю-ю! Так вони працювали? Та ну! Вони показово випорожнювались, а це - не робота, а фізіологічна потреба.
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Скоро и российский интернет будет - перестукивание между соседними камерами.
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КАКОЙ УЖАС!!!
Встречи на высшем уровне много потеряют, без аккомпонимента собачим лаем в исполнении журнашлюшек из ЛожНьюз!
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Думаю, что и порноканалы, как самые посещаемые, служат пропаганде Хуйла! Скажем принты Хуйла на труселях или вибраторы!
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кто же теперь всю правду про распятых мальчиков россиянам доносить будет . Кисель сам не вывезет
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Собачий телеканал "лай ньюс" загнулся, да пёс с ним - мир только станет чище без этого дерьма.)
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жаль бидунов. но иногда было слушать интересно.
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Ещё бы и РТ до кучи.

Кстати, а мож журнализдов-ихтамнетов этого кАНАЛа так проредили на Донбассе да в Сирии, что уже некому и сюжетики ваять?
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Арам Ашотович Габрелянов (10 августа 1961; Дербент, Дагестанская АССР, СССР) - российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты "Известия"», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель таблоида - газеты «Жизнь».
11 марта 2008 года начал работать новый проект Габрелянова - информационно-развлекательный интернет-портал Life.ru. Осень 2009 года вместо Life.ru запущен информационный портал Lifenews.ru, открыт глянцевый таблоид - журнал «Жара», начали работать тематические интернет-порталы LifeSports.ru и LifeShowbiz.ru.
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шож это такое творится ? этак можно и на святое замахнуться . взять и . о ужас . Ольгинских ботов разогнать
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UA violator
порноканалы на кабельном
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Неужели без флагов и двух головой курицы ?! Это врядли 😁
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Хотів написати- тварини, ненавиджу...
А потім подумав- подумають про тварин, а тварин я люблю...
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Я один такой, кто никогда не видел нигде этот канал?
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ну еще скажите, что вы о нём никогда не слышали.
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Слышал. Из разных новостей.
Но, у меня с тарелки такого нет, поэтому никогда не видел.
Могу ошибаться, а проверять лень. Это не с того случайно канала журналистку выгнали с Украины?
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В твоей пустой тарелке только тараканы водятся. Клоун, угомонись уже.
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Нужно быть полным дебилом, чтобы заявить то, что заявил ты.
Neutral13

Я один такой, кто никогда не видел нигде этот канал?
19.08.2017 00:51

Вот зачем тебе его видеть? Это канал для внутренней пропаганды. Неужели до тебя это до сих пор не дошло?



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А ты вообще отличаешь заявления от вопросов?
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С вами ватными пидарасами по другому нельзя. Вы вежливость как слабость расцениваете.

Какие вопросы? Что ты несёшь, клоун?
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На сайте этого пидарашенского гаванала любого посетителя с украинским ай-пи банили сразу после первого поста.
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Только благодаря тебе поинтересовался этим каналом.
https://www.youtube.com/channel/UC3wf1pcRkwV-NvUpBfHovPw/videos

Вроде он. Сейчас буду писать проукраинские посты, чтобы проверить твою теорию.
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И как теперь без их шедевров?


ПыСы. Я в курсе, что фотожаба, но близко к тексту с настоящими новостями данного кАНАЛа.
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Да не проблема. -
Наберут других.
Гавкати і пса можна навчити.
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Я помню их гавкающего типа журналиста ... То капец 😱
А раша тудей ещё не таво? не тудей же ? 😀
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кто ж теперь про хфашизм повсеместный будет рассказывать ?
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Простая смена вывески. Назовут по другому и все по новой. Когда аудитория разберется процесс повторится. И только даже мысли не допускайте что в РФ на один лживый канал стало меньше! Все на рабочих местах!
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не, перетянут "проверенные" кадры в кудато есчЁ , благо, оболванивателей там много
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Сейчас щелкнул.Донецк,т2,второе место в сетке-заставка и надпись как на гранитной-смотрите нас в соцсетях.Смотрим,скорбим.
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«Кіборги»: Перший тизер

"Тут находятся воины, которые не сдадут аэропорт пока живы"

https://www.youtube.com/watch?v=VrKYBnRfTRg
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Заходим и комментим под видео. Там до хрена фашистов с расеи
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тобто, більше гавкати буде нікому?? Чи всі на раша24 та рашатудей перелізуть?))
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Здравия всем! Ну видно Трамп введением своих санкций реально зажал яйца олигархам Росси по самое Нихочу. Вопрос не в финансировании я так думаю а вопрос в том как начать менять руководство в Кремле. Не хотят пацаны из Форбса попасть под мониторинг ФБР и финразведки США. Арестуют счета- а потом доказывал "чистоту денег"!
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Поправочка - это санкции не Рыжего, это санкции Конгресса. Рыжему просто не было куда деваться.
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То ли бабло закончилось, то ли запустят какое-то новое говно.
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денег на новое говно ты нищебродам на расее дашь?
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Ожидаемо, они еще долго продержались. Мавр сделал свое дело. То обилие СМИ которое было необходимо при раскрутке истерии "русской весны", объективно изжило себя уже года 1,5-2 назад. Так что лайно ньюс на сегодняшний момент рашке даром не нужен, использованный кондом выкинули на помойку.
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плохая новость. теперь мордва с целью заработка на боярышник опять на Ценсор большими кучами насыпется.
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Перебрасывают на другой фронт работ: RT, троллинг, слежку и т.п.
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все проще. денех нету больше у русни, голодранцы они азиатские. Да и хазу ихнюю уже попалили во всем мире.
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Денег у американцев много, а толку? Сиэнэны и бибиси тоже пора в интернет-формат переводить, неграм на похлёбку сэкономят.
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а ты хотел, чтоб "Сиэнэны и бибиси" как кацапиеЁ работали? А толку?
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Шо такое, неужели их рыжие кудри примелькались и начали просто бить?
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не без этого, но русня любит постоянно по иплу получать она без этого страдает. поэтому и пытается дергаться во все стороны, в надежде получить пистюлину.
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Отака куйня, малята...

Новости из мира российского телевидения выглядят настолько синхронными, что скорее всего, за ними кроется вполне четкое указание от тех, кто, собственно, и является главным выгодополучателем от работы этих излучателей ненависти - от власти.

Тотальная смена сетки вещания Первого канала дополняется закрытием Лайфа. Вполне вероятно, нас ждут и новые открытия, причем в ближайшее время.

Ответ вполне очевиден. Несмотря на парадное публичное вранье социологических служб (хотя формально они могут и не врать - достаточно грамотно составить вопрос, чтобы ответ на него был предопределен), никакой поддержки нынешней мафии и ее главарям на уровне 80, 70 и даже 60 процентов нет и в помине. Даже очень аккуратные оценки с попыткой беспристрастности дают не более трети поддержки, а вообще-то говоря, там и 20 процентов натянуть крайне проблематично. Основные эмоции, которые сегодня превалируют в обществе - усталость, обреченность и нарастающая ненависть. К обожанию вечноподтянутого альфа-самца эти чувства имеют всё более отдалённое отношение. Крайне неудачная попытка продемонстрировать спортивную форму в последней фотосессии не смогла скрыть реально пожилого и пресыщенного человека, которому вообще ничего не надо. Последние три-четыре года все (абсолютно все) публичные выступления Первого лица выглядят блёклыми, пустыми и скорее, раздражают, чем заставляют проникнуться чувством сопричастности к великому таинству власти.

Пожалуй, единственное, на чём продолжают держаться нынешние бандиты - это обычный страх перемен. Но даже главный социолог недавно был вынужден сообщить, что запрос на перемены в обществе нарастает, а главное - перемены не просто косметические типа показушной борьбы с коррупцией, а революционные. Это слово было произнесено, и на главсоциолога даже не завели уголовное дело, хотя простого обывателя всё еще привычно сажают на вполне весомые сроки за сам факт упоминания необходимости этой самой революции. Квачкову, к примеру, навесили сегодня полтора года за гораздо меньшее.

Сказанное означает, что ключевой элемент управления правящей банды - зомбирующие башни тотальной ненависти в виде федеральных каналов - перестают работать. Бюрократическая вертикаль умеет справляться с проблемами только одним способом - управленческим решением. Вот его-то мы и наблюдаем.

Первый канал - не какой-то там "Лайф", его закрыть не получится, поэтому на нем идет жесткая зачистка сетки. Кстати, уже сейчас можно сказать, что скорее всего, будет упор на политизацию всего и вся. Даже по первым выпускам бывшей малаховской тошниловки уже видно, что вместо разбора нижеплинтусных историй с фриками всех мастей вперед выдвигаются именно политические сюжеты. По всей видимости, нам приказано продавать больше ненависти, но целенаправленной - на внешнего (а возможно, и внутреннего) врага. При этом снимаются не оправдавшие надежд лобовые ток-шоу с полным набором принимающих в них участие одних и тех же даунов (ну, или ловко прикидывающихся таковыми), так как эта публика уже не зажигает вообще никого, кроме себя. Ведра дерьма в студию тоже не работают - совсем разленившиеся путинские пропагандисты, неспособные на креатив, по всей видимости, будут безжалостно вышвыриваться с канала. С волчьим билетом или так просто - нам-то какая разница.

Свирепость, с которой власть подошла к зачистке своей зомби-машины, говорит о том, что в конце концов, до кого-то из тех, кто реально принимает решения, наконец дошло, что виртуальный обман, который они создавали для всех, забил и их информационную картину. Вранье уже настолько достало большую часть населения, что оно попросту отключилось от этого перманентного кошмара под названием российское телевидение. Теперь нужно вернуть зомби на привычное место у экрана, но проблема путинской вертикали в том, что она не способна генерировать развитие. Ни в каких сферах. В пропаганде в том числе. Где их взять, умных и профессиональных, если изначально был заказ прямо противоположный? Купить за деньги? Ну так рынок пуст, а настоящие профессионалы даже за деньги не пойдут туда, где пахнет уже не просто жареным, а тошнотворно-паленым.

Скорее всего, зачистка сетки и каналов сработает на короткой дистанции. Просто в силу новизны ведущих и программ их, безусловно, посмотрят поначалу. Но вот то, что излучатели сумеют внушить снова неземную любовь к ворам и бандитам на фоне откровенно валящейся собственной жизни - очень не факт. "Битва телевизора и холодильника" постепенно смещает баланс предпочтений именно в сторону холодильника. Люди уже просто не верят вранью одних и тех же рож на экране, и даже если перенапомадить лжецов, правду они все равно говорить не станут. Что, собственно, и вернет ситуацию на исходные - к сегодняшней усталости, обреченности и ненависти.

И тогда второй серией для власти стнет создание образа того врага, на которого нужно спустить этот накопленный негатив. Это плохо - решая именно такую задачу, киевские фашисты натравили свой собственный зомбированный электорат на Донбасс, решая задачу отвести от себя точно такую же накопленную ненависть украинцев. Нужно отметить, что им это во многом удалось. Проблема в том, что российские фашисты ничуть не вздрогнут, если и у нас им придется сделать какой-либо свой собственный Донбасс, стравив народ друг с другом, лишь бы продлить время своего правления и возможности украсть еще немножечко страны. На это и целится машина пропаганды - и нет никаких сомнений, что ценный украинский опыт в этом вопросе может быть востребован теперь и в России.
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Есть ли жизнь на Марсе? Вопрос звучит не актуально! Есть ли пиво на Марсе?! Если пиво на Марсе есть - то и жить там можно! Если пива нет - то шо это за жизнь? Я Вас спрашиваю!!! Вот и Лайф... на Рашке... приказал долго держаться! Видать пиво закончилось... импортное пиво закатали катками под бульдозеры... импортозамещение пива ослиной мочёй даже для проквашенных кацапов, видать, не фонтан.
Вот чё-то вспомнилось либретто из рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты":
"... есть вино - всех вин отменней (ещё бы, вместе с Крымом скрысили!)
гуано для удобрений... (и для лепки Петухов)
Только жизни нет, (Только жизни Лайфа нет!!!)
Только жизни нет - так сказал поэт..."
Кончилась лафа для "Лайфа"... нет больше "лифчиков", R,I,P., туда им и дорога, тудыть ихвкачель!
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А что же они хотели???
Использованные гандоны выбрасывают
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТелеканал российских пропагандистов Life прекращает работу, всех сотрудников уволили, - ТАСС
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