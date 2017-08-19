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Все про:пропаганда (2199) телевидение (441)

 Телеканал российских пропагандистов Life прекращает работу, всех сотрудников уволили (обновлено)

лайф ньюз

Российский пропагандистский телеканал Life в пятницу, 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству ТАСС сообщил источник в холдинге "Ньюс Медиа".

Другие проекты холдинга сохраняются, добавил собеседник.

"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается. На частоте будет обращение к телезрителям", - рассказал источник.

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Также по его словам, будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Петербургское издание Flashnord сообщило, что всех сотрудников телеканала известили об увольнении.

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Позже телеканал Life опубликовал обращение к телезрителям с просьбой смотреть новости холдинга в соцсетях и на сайте, сообщает Газета ру.

Обращение появилось на телеканале в качестве заставки.

"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - сказано в сообщении.
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кто ж теперь про хфашизм повсеместный будет рассказывать ?
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Простая смена вывески. Назовут по другому и все по новой. Когда аудитория разберется процесс повторится. И только даже мысли не допускайте что в РФ на один лживый канал стало меньше! Все на рабочих местах!
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не, перетянут "проверенные" кадры в кудато есчЁ , благо, оболванивателей там много
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Сейчас щелкнул.Донецк,т2,второе место в сетке-заставка и надпись как на гранитной-смотрите нас в соцсетях.Смотрим,скорбим.
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«Кіборги»: Перший тизер

"Тут находятся воины, которые не сдадут аэропорт пока живы"

https://www.youtube.com/watch?v=VrKYBnRfTRg
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Заходим и комментим под видео. Там до хрена фашистов с расеи
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тобто, більше гавкати буде нікому?? Чи всі на раша24 та рашатудей перелізуть?))
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Здравия всем! Ну видно Трамп введением своих санкций реально зажал яйца олигархам Росси по самое Нихочу. Вопрос не в финансировании я так думаю а вопрос в том как начать менять руководство в Кремле. Не хотят пацаны из Форбса попасть под мониторинг ФБР и финразведки США. Арестуют счета- а потом доказывал "чистоту денег"!
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Поправочка - это санкции не Рыжего, это санкции Конгресса. Рыжему просто не было куда деваться.
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То ли бабло закончилось, то ли запустят какое-то новое говно.
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денег на новое говно ты нищебродам на расее дашь?
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"... запустят какое-то новое говно."
Плохая новость: деньги закончились, осталось только гамно...
Хорошая новость: зато этого гамна-а-а... хоть лопатой... хоть самосвалом жри... кацап!!!
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Ожидаемо, они еще долго продержались. Мавр сделал свое дело. То обилие СМИ которое было необходимо при раскрутке истерии "русской весны", объективно изжило себя уже года 1,5-2 назад. Так что лайно ньюс на сегодняшний момент рашке даром не нужен, использованный кондом выкинули на помойку.
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плохая новость. теперь мордва с целью заработка на боярышник опять на Ценсор большими кучами насыпется.
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Перебрасывают на другой фронт работ: RT, троллинг, слежку и т.п.
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все проще. денех нету больше у русни, голодранцы они азиатские. Да и хазу ихнюю уже попалили во всем мире.
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Денег у американцев много, а толку? Сиэнэны и бибиси тоже пора в интернет-формат переводить, неграм на похлёбку сэкономят.
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а ты хотел, чтоб "Сиэнэны и бибиси" как кацапиеЁ работали? А толку?
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Нет, я лишь хотел бы, чтобы негры были довольны и не валили памятники благодетелям (или валили на историческую родину, откуда благодетели вывезли их предков). Подозреваю, для счастья им не хватает похлёбки, которую проедают CNN и прочие мастодонты, в плане пропагандистского эффекта не стоящие гораздо более экономного WikiLeaks.
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Чё, БарбосРисовый, флагом Беларуси укутался? Аль ужо припёрся на учения ихтамнетов "Западло2017"? За СиеНеНы и БиБиСи не переживай! Ещё "ГолосАмерики", "Радио Свобода" и "Немецкая волна" восстановят русские редакции до масштабов времён "холодной войны" и мощности эфирных передатчиков для скорейшего развала педеРашки-недоразваленной. Пей "Бояру" за упокой ЛайфаНюшки!
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кацап - занимай очередь за ножками Пенса))))))))) Ты жутко ту п!
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Шо такое, неужели их рыжие кудри примелькались и начали просто бить?
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не без этого, но русня любит постоянно по иплу получать она без этого страдает. поэтому и пытается дергаться во все стороны, в надежде получить пистюлину.
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Отака куйня, малята...

Новости из мира российского телевидения выглядят настолько синхронными, что скорее всего, за ними кроется вполне четкое указание от тех, кто, собственно, и является главным выгодополучателем от работы этих излучателей ненависти - от власти.

Тотальная смена сетки вещания Первого канала дополняется закрытием Лайфа. Вполне вероятно, нас ждут и новые открытия, причем в ближайшее время.

Ответ вполне очевиден. Несмотря на парадное публичное вранье социологических служб (хотя формально они могут и не врать - достаточно грамотно составить вопрос, чтобы ответ на него был предопределен), никакой поддержки нынешней мафии и ее главарям на уровне 80, 70 и даже 60 процентов нет и в помине. Даже очень аккуратные оценки с попыткой беспристрастности дают не более трети поддержки, а вообще-то говоря, там и 20 процентов натянуть крайне проблематично. Основные эмоции, которые сегодня превалируют в обществе - усталость, обреченность и нарастающая ненависть. К обожанию вечноподтянутого альфа-самца эти чувства имеют всё более отдалённое отношение. Крайне неудачная попытка продемонстрировать спортивную форму в последней фотосессии не смогла скрыть реально пожилого и пресыщенного человека, которому вообще ничего не надо. Последние три-четыре года все (абсолютно все) публичные выступления Первого лица выглядят блёклыми, пустыми и скорее, раздражают, чем заставляют проникнуться чувством сопричастности к великому таинству власти.

Пожалуй, единственное, на чём продолжают держаться нынешние бандиты - это обычный страх перемен. Но даже главный социолог недавно был вынужден сообщить, что запрос на перемены в обществе нарастает, а главное - перемены не просто косметические типа показушной борьбы с коррупцией, а революционные. Это слово было произнесено, и на главсоциолога даже не завели уголовное дело, хотя простого обывателя всё еще привычно сажают на вполне весомые сроки за сам факт упоминания необходимости этой самой революции. Квачкову, к примеру, навесили сегодня полтора года за гораздо меньшее.

Сказанное означает, что ключевой элемент управления правящей банды - зомбирующие башни тотальной ненависти в виде федеральных каналов - перестают работать. Бюрократическая вертикаль умеет справляться с проблемами только одним способом - управленческим решением. Вот его-то мы и наблюдаем.

Первый канал - не какой-то там "Лайф", его закрыть не получится, поэтому на нем идет жесткая зачистка сетки. Кстати, уже сейчас можно сказать, что скорее всего, будет упор на политизацию всего и вся. Даже по первым выпускам бывшей малаховской тошниловки уже видно, что вместо разбора нижеплинтусных историй с фриками всех мастей вперед выдвигаются именно политические сюжеты. По всей видимости, нам приказано продавать больше ненависти, но целенаправленной - на внешнего (а возможно, и внутреннего) врага. При этом снимаются не оправдавшие надежд лобовые ток-шоу с полным набором принимающих в них участие одних и тех же даунов (ну, или ловко прикидывающихся таковыми), так как эта публика уже не зажигает вообще никого, кроме себя. Ведра дерьма в студию тоже не работают - совсем разленившиеся путинские пропагандисты, неспособные на креатив, по всей видимости, будут безжалостно вышвыриваться с канала. С волчьим билетом или так просто - нам-то какая разница.

Свирепость, с которой власть подошла к зачистке своей зомби-машины, говорит о том, что в конце концов, до кого-то из тех, кто реально принимает решения, наконец дошло, что виртуальный обман, который они создавали для всех, забил и их информационную картину. Вранье уже настолько достало большую часть населения, что оно попросту отключилось от этого перманентного кошмара под названием российское телевидение. Теперь нужно вернуть зомби на привычное место у экрана, но проблема путинской вертикали в том, что она не способна генерировать развитие. Ни в каких сферах. В пропаганде в том числе. Где их взять, умных и профессиональных, если изначально был заказ прямо противоположный? Купить за деньги? Ну так рынок пуст, а настоящие профессионалы даже за деньги не пойдут туда, где пахнет уже не просто жареным, а тошнотворно-паленым.

Скорее всего, зачистка сетки и каналов сработает на короткой дистанции. Просто в силу новизны ведущих и программ их, безусловно, посмотрят поначалу. Но вот то, что излучатели сумеют внушить снова неземную любовь к ворам и бандитам на фоне откровенно валящейся собственной жизни - очень не факт. "Битва телевизора и холодильника" постепенно смещает баланс предпочтений именно в сторону холодильника. Люди уже просто не верят вранью одних и тех же рож на экране, и даже если перенапомадить лжецов, правду они все равно говорить не станут. Что, собственно, и вернет ситуацию на исходные - к сегодняшней усталости, обреченности и ненависти.

И тогда второй серией для власти стнет создание образа того врага, на которого нужно спустить этот накопленный негатив. Это плохо - решая именно такую задачу, киевские фашисты натравили свой собственный зомбированный электорат на Донбасс, решая задачу отвести от себя точно такую же накопленную ненависть украинцев. Нужно отметить, что им это во многом удалось. Проблема в том, что российские фашисты ничуть не вздрогнут, если и у нас им придется сделать какой-либо свой собственный Донбасс, стравив народ друг с другом, лишь бы продлить время своего правления и возможности украсть еще немножечко страны. На это и целится машина пропаганды - и нет никаких сомнений, что ценный украинский опыт в этом вопросе может быть востребован теперь и в России.
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что за хуйня про киевских фашистов? зачем эта статья очередного пропаГОНДОНА?
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Друже! Зря ты так. Этот козел (мюрид) дает оценку изнутри той топки. Я, не меньше чем ты, хотел бы видеть РФ раздираемую гражданской Войной на части. Любые намеки на нестабильность - бальзам на душу. Надеюсь дожить до того дня, когда на Ред Сквеар будут стрелять друг в друга наши злейшие враги.
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Умело ты тут про "киевских фашистов" ввернул. Это и есть "новый" подход Лайньюза - прятать свое лживое дерьмо в обертке из правды ? За "киевских фашистов" получай бан.
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Есть ли жизнь на Марсе? Вопрос звучит не актуально! Есть ли пиво на Марсе?! Если пиво на Марсе есть - то и жить там можно! Если пива нет - то шо это за жизнь? Я Вас спрашиваю!!! Вот и Лайф... на Рашке... приказал долго держаться! Видать пиво закончилось... импортное пиво закатали катками под бульдозеры... импортозамещение пива ослиной мочёй даже для проквашенных кацапов, видать, не фонтан.
Вот чё-то вспомнилось либретто из рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты":
"... есть вино - всех вин отменней (ещё бы, вместе с Крымом скрысили!)
гуано для удобрений... (и для лепки Петухов)
Только жизни нет, (Только жизни Лайфа нет!!!)
Только жизни нет - так сказал поэт..."
Кончилась лафа для "Лайфа"... нет больше "лифчиков", R,I,P., туда им и дорога, тудыть ихвкачель!
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А что же они хотели???
Использованные гандоны выбрасывают
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Все рады что такое гав..о закрывают,но никто не думает что инвенстиции (от рф) будут вкладывать в другие заграничные каналы,которые пропоганду и ересь будут дальше транслировать,но под не именами рус"журналистов". Интересно какой/е канал,издательство за рубежом продастся...
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Вместо него начнёт работать украинский канал Death специально для донбасских бабуинов.
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Последний выпуск будет про распятого Киселева.
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Навсегда сми раиси благодаря этому каналу стали - "ЛАЮЩИМИ" СМИ
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Куда ж столько "говна" то денут?? Ведь они теперь вряд ли перестанут "вонять" в своей работе..
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Ну переименуют на другое название так как етот канал уже обосрался по уши и вызывает даже у козломордых бешенство...
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Что значит "обратно в бордели"? )))) это, вобщем-то и был бордель
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Теперь им одна дорога - в кабаре ногами дрыгать.
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вспоминаю как эти пидорасы вместе с обдроченцами снимали растрельные сюжеты, стеряляя с арты по жилым кварталам
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Решили переключиться на усиленное засерание мозгов молодежи через интернет. Ватные бабульки уже "обработаны" по полной.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТелеканал российских пропагандистов Life прекращает работу, всех сотрудников уволили (обновлено)
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