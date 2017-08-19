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Все про:Германия (2933) Шредер (19) Роснефть (14)

 "Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти

шредер

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в четверг ответил на критику относительно его выдвижения в совет директоров Роснефти, обвинив своих противников в политических маневрах, направленных на то, чтобы помочь переизбранию на четвертый срок канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Возможное включение Шрёдера, члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в совет директоров Роснефти, находящейся под западными санкциями, введенными из-за агрессии России против Украины, спровоцировало волну критики в Германии, особенно на фоне опасений о возможном вмешательстве России в парламентские выборы, запланированные на 24 сентября.

Шрёдер, который не скрывает своей дружбы с президентом России Владимиром Путиным, выступил в защиту своего решения, сказав, что оно не навредит СДПГ. "Это политическая кампания в поддержку госпожи Меркель. Люди хотят помочь ей, оклеветав меня", - сказал он в интервью швейцарской газете Blick.

По словам Шрёдера, который занимал пост канцлера с 1998 по 2005 год, он понимал, что новость о его новой должности вызовет реакцию, но не ждал столь "одностороннего" освещения.

"Я не думаю, что мой пост отрицательно повлияет на выборы. Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

Глава СДПГ Мартин Шульц ранее на этой неделе сказал, что не стал бы поступать так, как Шрёдер. "Даже после ухода с поста канцлера Германии я не соглашусь на работу в частном секторе", - написал он в Facebook.

Тем не менее вероятность победы Шульца на выборах весьма низка. СДПГ отстает от консерваторов во главе с Меркель в большинстве опросов примерно на 15 процентных пунктов, однако многие обозреватели ждут, что они вновь присоединятся к "большой коалиции", в которую входят представители как правого, так и левого крыла.

Ведущая немецкая газета Bild в последние дни опубликовала ряд статей, критикующих "Гёрхарда из Газпрома" за его связи с российскими компаниями. Шрёдер сказал в интервью Blick, что рассчитывает на зарплату в размере около $350.000, из которой будет выплачивать налоги в Германии.

России принадлежит 50 процентов плюс одна акция Роснефти. Некоторые консерваторы и представители партии "зеленых" также подвергли Шрёдера критике за его "бесстыжее" поведение.

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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что, если Шрёдер согласится на должность, "бывший канцлер Германии станет марионеткой авторитарной системы". Шрёдер уже занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG, возглавляемого Газпромом консорциума, созданного для строительства газопровода, по которому российский газ поступает в Европу через Балтийское море.

Критики также до сих пор высмеивают Шрёдера за то, что в 2005 году он согласился с характеристикой Путина, как "совершенного демократа".
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Да, коренные берлинцы Али Хасан Ибрагим и Мохамед Абу Саид очень заинтересованы в тесных связях с Россией
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если бы шредер делился с ними кацапским баблом, которое он отмывает с 2004 года- они бы были еще больше довольны)
Не зря же Том Лантос из Конгресса США еще в 2007 году назвал его политической проституткой)
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5.3. Разжигание межнациональной розни. Пропаганда. (Санкции: бан IP на 3 дня). Источник: https://censor.net.ua/f2
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Сказал пидар, который уже десяток лет чистит унитазы рассеянам
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Пуйло тоже странным образом начинал свою карьеру в посольстве ссср в Германии, сотрудник кгб, отсюда и его знание немецкого. Бабло от северного потока 2 окончательно Шрёдера сделало лакеем пуйла.
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Украинский Азирова раз в 10 лучше, чем немецкий у этого сотрудника
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Жители Германии заинтересованы в тесных связях с Россией, но не с путинской!
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Там такие деньги что любой шрёдер свою родину продаст .
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Що воно меле?
Спочатку- "Это политическая кампания в поддержку госпожи Меркель. Люди хотят помочь ей, оклеветав меня",
Потім- . " Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией"
Скажи мне кто твой друг, и ..., а друг- кремлевский шизоид,
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Айн, цвай, полицай, Драй, фир, официр,
Фюнф, зэхтс, альтэ хэкс, Зибен,
ахт, гуте нахт, Нойн, цейн, ауф фидерзэйн.

дидываевале
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Жители Германии всю жизнь мечтали об личном обогащиние гэра Герхарда ...

Да уж , только бесноватый фюрер имел наглость утверждать мол он это Германия и Германие это он , но врядли мог предствить , что через 70 лет именно социал-демократ Шредер повторит слова его любимого фюрера !
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Шредер конечно продался кацапам, но сравнение с его слов со словами Гитлера неуместно.
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я я! яя дас ис фантастиш!
чо -то нмне не нравятся фрицы
не ну правда у них язык как отрывистый лай овчарки
ничего не имею против как национальности, и понимаю что все везде разные но
просто не нравятся
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Админ, а за что потёрли мой коммент?

Неужто уже подхуйловника подхуйловником назвать нельзя? Или шрёдер, на Ваш взгляд не подхуйловник грязьпрёмовский?
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А может модер любовник шредера?
Ты об этом не думал?
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он лично заинтересован, это ясно, ну а политики не редко путают свою личную шерсть с государственной
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не устаю удивляться, насколько только можно продаться путину. и дело не только в сумме: есть же люди, готовые продаться за кило гречки(интересно, а шредер за сколько кило гречки продался?). Больше меня интересует полнота продажи... вот отдаст он свою жизнь за путина или всё-таки нет?
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Свежак. Только из духовки. :D
Онатолий охоту на укров закончил...

"Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти - Цензор.НЕТ 4274
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Лично для пидара шредера напишу на немецком.
Оnatoli geht jetzt nach Hause. Mit den Füßen voran. Wie es sich für einen patriotischen Putinski gehört.
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Вот правильно. После такой заявы он на Цензор больше ни ногой..
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Вот те на.. Зачем ты здесь ваши блюда рекламируешь?
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Это специально для такого упоротого ватника как ты. Или ты оспоришь?
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А из-за чего, собственно, дорогой? Не поддакнули тебе? Так он на то форум..
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Откуда ты знаешь дорогой я или нет? Давай конкретику или песдуй нах.
Так ты не оспариваешь, что ты ватан, раз своё блюдо разглядел?
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Та тебе не угодишь.. Не дорогой? Ну, давай, любитель конкретики, скажу как есть - что ты хам и пидар. Всё равно будешь капризничать?
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О, разгорается вата, мал-по-малу. Сердитсо..

И раз...

Бельгийская вата уже сгорела.
Теперь шипит и паром исходит. ))
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Типэр чирваки путуц ахотицца на яйца этой мардвани.
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Чого німці не знають.
Не знають, що коли ГДР об'єдналась з ФРГ - Штазі -
а ля КГБ, нікуди НЕ зникло.
Воно існує дуже тісно
Have a look -

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Если ты не знал, то я тебе доложу, что Хуйло был заведующим клубом в Дрездене.
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Блин, они на этом фото, как молодожёны...
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"нацисты с фашистами у нас конечно запрещены.... но руки то помнят с кем дружить."
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Блин,на мой взгляд германия - самая прокацапленная
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Эти немецкие обезьяны были нацистами, потом 40 лет коммунистами - шлюхи, карочь. )
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Нет, Германии до Греции ой, как далеко.
..."Лишь в трех странах мира большинство опрошенных высказались позитивно о России: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%)."
Полная статья тут.
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собак я не очень люблю, ..
не так боится волк собаки как не любит как она гавкает
котиков люблю), и тигров тоже, даже когда рычат страшно,
но не гавкают жеж, хотя бывают собаки очень умные и не гавкают просто так
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Я не могу понять, борющихся с коррупцией во всем мире немцев. Шредер был канцлером, активно продвигал северный поток. Потом сразу же пошел работать в Газпром.
Внимание, вопрос знаток, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЛОББИРОВАЛ ЭТОТ УШЛЕПОК, БУДУЧИ КАНЦЛЕРОМ ФРГ.
Варианты ответов
1. Германии,
2. Газпрома
3. Шредера
Помоему ответ очевиден. Вот скажите, это вообще нормально? Где расследование?
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Эрлер...Такие у вас политики и Шредер не одинок. Зачем лишь украинцам Германия в минском и нормандском процессе?
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Вот Шредер показал, что немецкая демократия начинается после большой зарплаты в Роснефти.
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Да пох что говорит этот гусь! Германия всегда была и будет на первых ролях в борьбе против агрессивной политики россии - там реваншисткие настроения никогда не утихали...И это радует..
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Эх, твои бы слова да Богу в уста!!! К несчастью-всё наоборот! Макрель со своими подельниками русофилами полностью легла под хуйло. Вся её политэлита скулит о "дрюжьбе" с раисией!! И соглашается с санкциями скрепя всеми полическими и экономическии тормозами...Увы.Увы(((((
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я говорил о Германии в целом а не консервах кремля..
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За такие бабки шредер с удовольствием подарит ГДР кацапам.....
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Шредер, а ти опитування проводив чи референдум робив, що за народ розписуєшся ?
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Vedana - а как это прокомментируете..?

"Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти - Цензор.НЕТ 5266 Голоc Амepики‏Подлинная учетная запись @chastime 6 ч.6 часов назад
Довіра до Путіна серед республіканців у США зростає - опитування

https://t.co/B2wqvfB3Ha

Довіра до Путіна серед республіканців у США зростає - опитування

"Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти - Цензор.НЕТ 5213

Протягом останніх двох років популярність президента Росії Володимира Путіна серед членів Республіканської партії в США подвоїлася.
Про це повідомляє видання Politico посиланням на результати опитування, проведеного Pew Research Center.
Кількість республіканців, які довіряють Володимиру Путіну, зросла вдвічі із 17% у 2015 році, коли Дональд Трамп розпочав свою президентську передвиборчу кампанію, яка вважалася прихильною до Москви, і сьогодні становить 34%.
Хоча більшість американців далі сприймають Росію негативно, загальна популярність Москви все ж таки збільшилась у порівнянні з 2014 роком, коли Росія анексувала Крим. За результатами опитування, 29% американців тепер мають позитивне уявлення про Росію у порівнянні з 19% три роки тому.
Проте явно спостерігається поділ по партійній лінії, в той час, як різні комітети в Конгресі та федеральні слідчі розслідують справу ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, включно з хакерськими атаки на електронне листування демократів. Слідчі намагаються встановити, чи були будь-які зв'язки з Росією та передвиборчим штабом Дональда Трампа. Сам президент назвиває розслідування «обманом».
Як вказують дані опитування, на відміну від республіканців, підтримка Путіна серед демократів відносно незначна і складає всього 13%.
61% демократів вважають Росію головним ризиком для національної безпеки США, у той час, як серед республіканців таку думку поділяють лише 36%.
Опитування було проведено серед 1 505 американських громадян від 16 лютого до 15 березня. Похибка вибірки становить 3%.
«Ми бачимо відносну зміну серед республіканців в тому, що вони тепер набагато прихильніше ставляться до Росії», - зазначила старший дослідник при Pew Research Center Марґарет Вайс, додавши, що зміна «досить значна».
Вона наголосила, що ідологічний поділ наявний і в інших країнах. Правого нахилу громадяни Італії, Греції та Австралії також позитивніше ставляться до Путіна, - каже Вайс.
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Бред сивой кобылы!!! И Сенат и Конгресс...ЕДИНОДУШНО ...т.е. демократы и консерваторы проголосовали за усиление санкций против Путина!!!.Так где тут "растущая популярность Окурка"???
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Лео, Maxim Ak-Murza Вам би краще роз*яснив саме щодо республіканців (я - серйозно).
Ось - два дні тому (так розумію, Ви володієте англійською) з сайту Pew Research Center.
http://www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/
Там справді багато літер, я, звичайно, не читала все, а пробіглася. Опитування проводилося у 37 країнах (поза рашкою) з 16 лютого 2017 до 8 травня 2017 серед 40 951 респондента.
Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia
...
On balance, Russia's international image is more negative than positive. Critical opinions of Russia are particularly widespread in the United States and Europe, while views are more mixed in the Asia-Pacific, the Middle East, sub-Saharan Africa and Latin America. In only three countries surveyed do majorities express a favorable opinion of Russia: Vietnam (83%), Greece (64%) and the Philippines (55%).
...
Europeans are particularly harsh in their assessment of Putin, with a median in Europe of 78% expressing a lack of confidence in the leader. In the U.S. and Canada, few are confident in Putin's global leadership, with more than three times as many people disliking Putin as liking him.

Few have confidence in Putin on the international stage

Russia viewed unfavorably in many countries

Але при цьому не вважають мордор особливою загрозою у порівнянні з іншими глобальними загрозами, як ІДІЛ чи кліматичні зміни.
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Насколько Германия великая, настолько мелок Шредер.
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Тут давали ссылку на очень интересную статью . Раша вывезла архивы штази . И перешерстила их. После этого в Германии появилась куча "друзей" параши, лоббирующих её интересы . консерв тоже с запасом
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Наверно классное порно с этим долбнем сняло хуйло, в бытность чикистскую, раз тот такую херню несёт.
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СДПГ -- партия , которая до Шрёдаера могла бы гордиться , что у её истоков стояли такие выдающиеся социал-демократы и борцы с мировой буржуазией , с монополизмом и олигархатом как Карл Липнехт и Август Бебель .

Карл с Августом наверое сейчас работают турбореактивными пропеллерами в их гробах , зная что бывший лидер их партий продался за какие-то бумажки самой богатой монополии , оплоту олигархата , символу слияния миллитаризма , государственного капитализма и русского национализма . Вступил в сговор с поджигателями войны , с финанситами террористических организаций во многих странах мира . Продался символу средневековой дикости , насилия , бесчеловечности , социального неравенства , религиозного засилия , поповщины , мракобесия и схоластики .
Всё за что они боролись , о чем мечтали , к чему стремились , ради чего жили было оскверненно , обесцененно , извращенно , осмеяно , продано в этой стране , а олигархический Гаспром является монстром внутри страны монстра - т.е. монстром в кубе !
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Ради чего погибали в концлагерях лидеры и многие рядовые члены СДПГ . Они были оплёванны , оклеветанны во времена националистического угара , они не сламались в лагерях , они не купились даже на как бы патриотические лозунги нацистов . Угрожали их близким . Они умирали как воины , как герои , они верили в дело рабочего класса , они были преданные этому делу до конца .

И вот пролазит в лидеры их партии некое уёбище и ... дискредитирует всю их жизнь , все их помыслы и ещё имеет наглость открывать свой мерзкий рот и говорить от имени всей Германии . Продавшись военщине , самой большой монополии в мире . Самому мерзкому диктатору на сегодняшней планете !
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Купили Шредера с потрохами еще газовой трубой а он удивляется почему его в Германии не понимают.
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ну шо роботи пора вже час вже просинатися..
спрва не в расеї сша чи германії

от коли ви це зрозумієте...

да коли?
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Достаточно бросить непредвзятый взгляд на географию террора в Европе и станет абсолютно ясно-КТО стоит за этим, КТО манипулирует исламистами..
Испания, Англия, Франция, Швеция_ Финляндия-страны-жертвы, страны поддерживающие санкции против фашиствующего режима Пуйло,,,А вот Германия, откуда постоянно сочится "миролюбивая демагогия" за ослабление санкций, за "выведение Крыма за скобки", Германия, начинёная Шрёдерями, Меркелями, Габриэлями и прочими путлеровскими "консервами", только успевает выражать соболезнования соседям, льёт крокодиловы слёзы сама пребывая под "крышей" воблоглазого "исламиста" с Лубянки.
Нет террактов...нет поддержки демократической коалиции в Сириии, нет и реального противодействия талибам в Афганистане!!!
"друзья по оружию" ....Хуйло посылает чёткий сигнал Европе- "Тех, кто со мной-я не взрываю!"
Не правда ли- ясная картина? Отчего вдруг ИГИЛ- такой избирательный в своём "джихаде"?
Кто инициировал оккупацию ЕС муслимскими "бешенцами"?Кто настаивает на продолжении засилия Европы полчищами ненавистников цивилизации? -Германия!!!
И это вопреки стонам и протестам стран восточного региона Европы!!! Кому наруку эта предательская...убийственная для нации политика Германии? Ответ на поверхности-в выигрыше только Кремль!
Развал союзнических отношений, капитуляция перед военной угрозой, газовым шантажом-вот что демонстрирует сегодня Германия, её политическое руководство во главе с фрау Риббентропшей!!!
И террор в Европе-это закономерный итог, результат преступной сделки Германии с паРАШЕЙ !!!
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Здравия всем! Да похрен жителям Германии эта Россия! Ты путаешь некоторых жителей "котооые которые стали Почетными Президентами получают неплохие бабки за продвижение российских бизнесс интересов и проектов. А обычному бургеру- по барабану!
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Правильно надо писать: "Отдельным жителям Германии, замеченных в тесных связях с кремлевской шайкой и крайне заинтересованным в ГАЗПРОМовском пенсионе бандитского мордора (за особые услуги) и потерявшим не только совесть, но и все рамки приличия давно пора уже отправиться на скамью подсудимых (за измену, предательство и преступную коррупцию)!
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Пора уже ему вернуться на родину и предстать перед судом. Пора...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти
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