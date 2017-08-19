 "Они переносят на Киев ситуацию на востоке страны", - Кличко о рейтинге Киева, составленном The Economist

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете "Факты", комментируя рейтинг комфортных для жизни городов, который составил The Economist, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политика.
Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, Киев остался на том же месте в рейтинге (сто тридцать первый), а по сравнению с 2015-м поднялся на одну позицию (с 132-го места).
"Рейтинг комфортности городов The Economist состоит из пяти категорий - стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют несколько оценок, из которых определяется среднее в категории, а затем - суммарный рейтинг города. Важность каждой категории для жизни человека - разная, что учитывают аналитики журнала. Так стабильность в городе, по мнению экспертов, занимает 25% суммарного рейтинга. Они переносят ситуацию на востоке нашей страны в столицу, поэтому, несмотря на покой и безопасность на улицах нашего города, здесь мы имеем низкую оценку - 35 баллов ", - отметил Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что по его мнению, этот рейтинг - проекция оценки экспертами того, что происходит в стране, ситуации в Украине. "Ведь война на Донбассе - не в Киеве. А она названа одной из причин. Проблемы в экономике? Киев как раз единственный город в стране, которое показывает положительную динамику развития. Где и безработицы почти нет, и инфраструктура восстанавливается активными темпами, и вводятся инновации для прозрачности процессов управления ", - подчеркнул Кличко.
Кроме того, мэр отметил, что по категории образования в Киев 75 баллов из 100, но по мнению британских экспертов эта категория важна лишь на 10%. "У нас много высококлассных государственных и частных школ, а каждый четвертый студент Украины - учится в столице. Мы этим гордимся - в Киеве вырастает будущее нашей страны ", - отметил мэр Киева.
Итак, заметил Виталий Кличко, при всем уважении к изданию, критерии исследования, которое отражает мирное время, не совсем подходят для переломного этапа, на котором находится сегодня Украина. "А Киев во все годы независимости был и остается лидером демократических преобразований в Украине. Киев меняется, преображается и идет вперед, мы делаем его европейским городом. Но ситуация в столице, к сожалению, отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами ", - подчеркнул мэр Киева.
Он отметил, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей "трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов. По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен терять позиции в рейтинге.
"Кроме того, по рейтингу стоимости жизни Киев входит в 10-ку самых привлекательных городов мира, поэтому приглашаем экспертов The Economist в гости и мы докажем им, что Киев - один из лучших городов в мире!", - отметил Виталий Кличко.
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Район с барами, клубами, такими причем сомнительными. Пьяные компании сомнительных личностей, бомжи и попрошайки. Массажные салоны, по сути бордели, в которых работают девушки без комплексов, из Восточной Европы. Полукриминально, грязно, неспокойно.
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Всего за три года проходимцы и мародеры всех мастей вновь стали доминирующим классом в Украине
Дело против антикоррупционера Виталия Шабунина - апогей контрреволюции тех, чья политическая и профессиональная жизнь в Украине должна была закончиться в 2014 году вместе с бегством из Украины Виктора Януковича. Сегодня Шабунину будет избрана мера пресечения в суде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Шабунин - человек, открыто и экспрессивно выступавший против мздоимства и государственного воровства - последний в череде публично вспоротых и формально обвиненных правоохранителями людей, для которых борьба с коррупцией в Украине была содержанием их жизни и профессиональной деятельности.
Атаки на антикоррупционеров теперь имеют все признаки системных. Это больше не эпизодические выпады отдельных персонажей в ГПУ, СБУ или АП. Это системное издевательство обиженных и ущемленных в их материальных правах чиновников, санкционированное где-то на самом верху.
До этого под удар попал Андрей Коболев, глава Нафтогаза, который помог впервые избавить Украину от российской газовой зависимости, вдохнул новую жизнь в советского корпоративного монстра и пошел на некомфортный конфликт с миллиардером Игорем Коломойским, годами доившим нефтегазовый сектор за счет налогоплательщиков......................далее http://nv.ua/opinion/sych/apogej-kontrrevoljutsii-1676514.html
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он это хотел сказать?
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https://www.youtube.com/watch?v=Q8e6yWiubdo
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Индекс стоимости жизни - статистический показатель, оценивающий динамику материального благосостояния населения под влиянием изменения цен. Выражает отношение «потребительской корзины» материальных благ и услуг, принятой в базисном периоде, оцененной в текущих ценах, к «потребительской корзине» благ и услуг базисного периода, оцененной в ценах базисного периода.Индекс стоимости жизни исчисляется государственными органами статистики ежемесячно на основе рыночной цены потребительской корзины, потребляемой типичным потребителем (или типичным представителем той или иной социальной группы). В потребительскую корзину входят продукты питания, одежда, обувь, расходы на медицинское обслуживание, образование, транспорт и т.д.Индекс стоимости жизни используется в различных экономических расчетах, в управлении социально-экономическими процессами (принятии решений по индексации, изменений шкалы налогов и т.д.).В отличие от индекса потребительских цен, где происходит строгая фиксация набора продукции базисного периода, построение индекса стоимости жизни связано с предпосылками изменения базисного набора товаров «потребительской корзины» в пределах множества эквивалентных наборов, т.е. возможностью потребителей варьировать приобретения товаров и услуг без ущерба для жизненного уровня. Поэтому применение индекса стоимости жизни требует построения моделей потребительских предпочтений, не поддающихся прямому наблюдению. Индекс стоимости жизни по данной причине весьма условно отражает изменение уровня жизни населения. Официальная статистика большинства стран по этой причине использует показатель индекса потребительских цен как показатель, более точно отражающий изменение уровня жизни населения.
http://discovered.com.ua/glossary/indeks-stoimosti-zhizni/
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