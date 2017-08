 "Они переносят на Киев ситуацию на востоке страны", - Кличко о рейтинге Киева, составленном The Economist

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете "Факты", комментируя рейтинг комфортных для жизни городов, который составил The Economist, сообщает Цензор.НЕТ , со ссылкой на пресс-службу политика. Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, Киев остался на том же месте в рейтинге (сто тридцать первый), а по сравнению с 2015-м поднялся на одну позицию (с 132-го места)."Рейтинг комфортности городов The Economist состоит из пяти категорий - стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют несколько оценок, из которых определяется среднее в категории, а затем - суммарный рейтинг города. Важность каждой категории для жизни человека - разная, что учитывают аналитики журнала. Так стабильность в городе, по мнению экспертов, занимает 25% суммарного рейтинга. Они переносят ситуацию на востоке нашей страны в столицу, поэтому, несмотря на покой и безопасность на улицах нашего города, здесь мы имеем низкую оценку - 35 баллов ", - отметил Виталий Кличко.Мэр подчеркнул, что по его мнению, этот рейтинг - проекция оценки экспертами того, что происходит в стране, ситуации в Украине. "Ведь война на Донбассе - не в Киеве. А она названа одной из причин. Проблемы в экономике? Киев как раз единственный город в стране, которое показывает положительную динамику развития. Где и безработицы почти нет, и инфраструктура восстанавливается активными темпами, и вводятся инновации для прозрачности процессов управления ", - подчеркнул Кличко.Кроме того, мэр отметил, что по категории образования в Киев 75 баллов из 100, но по мнению британских экспертов эта категория важна лишь на 10%. "У нас много высококлассных государственных и частных школ, а каждый четвертый студент Украины - учится в столице. Мы этим гордимся - в Киеве вырастает будущее нашей страны ", - отметил мэр Киева.Итак, заметил Виталий Кличко, при всем уважении к изданию, критерии исследования, которое отражает мирное время, не совсем подходят для переломного этапа, на котором находится сегодня Украина. "А Киев во все годы независимости был и остается лидером демократических преобразований в Украине. Киев меняется, преображается и идет вперед, мы делаем его европейским городом. Но ситуация в столице, к сожалению, отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами ", - подчеркнул мэр Киева.Он отметил, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей "трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов. По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен терять позиции в рейтинге. "Кроме того, по рейтингу стоимости жизни Киев входит в 10-ку самых привлекательных городов мира, поэтому приглашаем экспертов The Economist в гости и мы докажем им, что Киев - один из лучших городов в мире!", - отметил Виталий Кличко.