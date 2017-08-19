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 Киевские новости
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Все про:Киев (17908) Кличко (2716) рейтинг (1100)

 "Они переносят на Киев ситуацию на востоке страны", - Кличко о рейтинге Киева, составленном The Economist

кличко

Киев во все годы независимости был и остается лидером демократических преобразований в Украине. Столица меняется, преображается и идет вперед, мы делаем ее европейским городом. Но, к сожалению, ситуация в столице отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете "Факты", комментируя рейтинг комфортных для жизни городов, который составил The Economist, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политика.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, Киев остался на том же месте в рейтинге (сто тридцать первый), а по сравнению с 2015-м поднялся на одну позицию (с 132-го места).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist

"Рейтинг комфортности городов The Economist состоит из пяти категорий - стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют несколько оценок, из которых определяется среднее в категории, а затем - суммарный рейтинг города. Важность каждой категории для жизни человека - разная, что учитывают аналитики журнала. Так стабильность в городе, по мнению экспертов, занимает 25% суммарного рейтинга. Они переносят ситуацию на востоке нашей страны в столицу, поэтому, несмотря на покой и безопасность на улицах нашего города, здесь мы имеем низкую оценку - 35 баллов ", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что по его мнению, этот рейтинг - проекция оценки экспертами того, что происходит в стране, ситуации в Украине. "Ведь война на Донбассе - не в Киеве. А она названа одной из причин. Проблемы в экономике? Киев как раз единственный город в стране, которое показывает положительную динамику развития. Где и безработицы почти нет, и инфраструктура восстанавливается активными темпами, и вводятся инновации для прозрачности процессов управления ", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Для Киева закупят 47 новых трамвайных вагонов, - Кличко

Кроме того, мэр отметил, что по категории образования в Киев 75 баллов из 100, но по мнению британских экспертов эта категория важна лишь на 10%. "У нас много высококлассных государственных и частных школ, а каждый четвертый студент Украины - учится в столице. Мы этим гордимся - в Киеве вырастает будущее нашей страны ", - отметил мэр Киева.

Итак, заметил Виталий Кличко, при всем уважении к изданию, критерии исследования, которое отражает мирное время, не совсем подходят для переломного этапа, на котором находится сегодня Украина. "А Киев во все годы независимости был и остается лидером демократических преобразований в Украине. Киев меняется, преображается и идет вперед, мы делаем его европейским городом. Но ситуация в столице, к сожалению, отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами ", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей "трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов. По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен терять позиции в рейтинге.

"Кроме того, по рейтингу стоимости жизни Киев входит в 10-ку самых привлекательных городов мира, поэтому приглашаем экспертов The Economist в гости и мы докажем им, что Киев - один из лучших городов в мире!", - отметил Виталий Кличко.
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Ох уж эти буржуазные писаки. Ваабще рефформ не видят
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Без обид. Была в конце июня в Киеве. Столица должна быть чище.
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...і не тільки столиця має бути чистішою.
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Таня, Киев очень удобен для жизни и достаточно чистый город.
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Я написала - без обид. Это мое личное впечатление. Начиная с ж/д вокзала. Хотя и у нас один ж/д вокзал не лучше. Но мы не столица.
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Если в следующий раз будешь в Киеве, то присмотрись повнимательнее - уютные кафе, рестораны с вкусной едой, парки где можно отдохнуть и т. д.
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Кафе и рестораны не обсуждаю, там все нормально. И вкусно и красиво. Я об общем впечатлении. Концертный зал "Украины" убил наповал. У нас в таком же состоянии театр в городе. Что внешне, что внутренне.
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Киев сейчас очень грязный город с раздолбанными тротуарами, на жд вокзале обшарпанные скамейки еще из советских времен, полно бомжей, вонь... Иногородним это сразу бросается в глаза, а Вы, наверное, привыкли. Я лет десять не была, а теперь пришлось и очень разочарована во что превратили нашу столицу.
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Это мнение приезжих, а у нас киевлян другое мнение. Киев - очень уютный для жизни город! Вы кроме вокзала нигде видать не были. Но даже вокзал сделан неплохо и достаточно чистый! Про бомжей пургу гнать не надо. Их на вокзале практически нет. Не путайте свой кацапский городишко и мой Киев!
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Боб, Киев может претендовать на звание самой грязной столици Европы. Ты точно из шоколадного лагеря, у вас там все желаемое и неосуществленное по причине лености и необразованности автоматически переносится в реальность.
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Я киевлянин в четвёртом поколении и очень люблю свой город. И недостатки его вижу. Но то, что он не самый грязный и неуютный город в Европе - это факт.
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было бы о чем разговаривать, если бы Киев был одним из самых уютных и чистых. А доказывать, что не самый грязный - это не то, что нужно Киеву. Короче, Кличко не доказал, что он друг Киеву.
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Віталька, ставши мером Києва, автоматично понизив рейтинг міста на декілька десятків пунктів. В якій ще країні можна побачити як зухвало з допомогою гопоти і тракторів зносять торгові МАФи (навіть хоч із-за цих торгашів проходу неммає)?
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Вот так посмотреть на Кличко. Может и не был он за границей, т.е. был, но на улицу не выходил - боялся, что побьют капиталисты. Да, Киев ужасен в сравнении со столицами цивилизованных государств. Даже хвалить нечего.
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Вот хрень постить не надо! В Европе хватает грязных городов, похуже нашего Киева!
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ты говори уже прямо - где грязнее? Нигде. Киев як завжди попереду сзади. А шо, разве Кличко когда то был чемпионом, стремился быть лучше всех? Даже не верится.
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Лондон, особенно район Сохо.

Район с барами, клубами, такими причем сомнительными. Пьяные компании сомнительных личностей, бомжи и попрошайки. Массажные салоны, по сути бордели, в которых работают девушки без комплексов, из Восточной Европы. Полукриминально, грязно, неспокойно.
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ну этот район по чистоте разве с Хрещатиком можно сравнить.
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Я сказал навскидку, есть ещё Берлин с его "чистыми" районами где живут вьетнамцы, торгующими сигаретами!
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и в Киеве есть вьетнамцы, тоже барахлом торгуют. Вообще неудачный пример - нет там такого срача, битого асфальта, спонтанных мусорок. В Киеве почти все новостройки спланированы так, что больше мусор напоминают, а не архитектурные сооружения. Вот Гройсман спец по возведению строительного мусора.
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У нас нет целого района с вьетнамцами, как в Берлине. Даже переделанные дома бывшего ДДР оставляют не лучшее впечатление. Если брать город чистый, то это будет Сингапур! Спальные районы даже в Вене не очень чистые, особенно, если учесть пару миллионов арабов в Европе!
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Ты ещё общаги с арабами сюда занес. Тут про чистоту города говорим, а ты нашёл комнату бедныз эмигрантов и давай её склонять. Ну да, комната бедных эмигрантов в Берлине сравнима с Киевом, если ты так хочешь. Согласен.
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Арабы привнесли восточный колорит в городской пейзаж Европы. Это загаженные улицы где они проживают и сохнущие подштанники с хеджабами на домах!
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убирается еженочно. чисто не там где не сорят - а там где убирают. а сколько ещё выкривленостей на постсоветском пространстве.
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По поводу лозунга, что чисто не там где убирают, а там где не сорят - это уже было при совке, поскольку тогда отводится ответственность от тех кто должен убирать! В Латинском квартале в пяти минутах ходьбы от центра Парижа, грязно и не особо убирают, поскольку от алжирцев не продохнуть да и полиция не особо туда приезжает, говорю, как очевидец!
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100% например, село Шлюценбург в Румынии, там коровы по улицам ходят.
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Да и в США хватает мусора в городах! Вот картинка Нью-Йорка!

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так США ж самая отсталая страна - чего с ней равняться то?
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Апогей контрреволюции

Всего за три года проходимцы и мародеры всех мастей вновь стали доминирующим классом в Украине
Дело против антикоррупционера Виталия Шабунина - апогей контрреволюции тех, чья политическая и профессиональная жизнь в Украине должна была закончиться в 2014 году вместе с бегством из Украины Виктора Януковича. Сегодня Шабунину будет избрана мера пресечения в суде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Шабунин - человек, открыто и экспрессивно выступавший против мздоимства и государственного воровства - последний в череде публично вспоротых и формально обвиненных правоохранителями людей, для которых борьба с коррупцией в Украине была содержанием их жизни и профессиональной деятельности.
Атаки на антикоррупционеров теперь имеют все признаки системных. Это больше не эпизодические выпады отдельных персонажей в ГПУ, СБУ или АП. Это системное издевательство обиженных и ущемленных в их материальных правах чиновников, санкционированное где-то на самом верху.
До этого под удар попал Андрей Коболев, глава Нафтогаза, который помог впервые избавить Украину от российской газовой зависимости, вдохнул новую жизнь в советского корпоративного монстра и пошел на некомфортный конфликт с миллиардером Игорем Коломойским, годами доившим нефтегазовый сектор за счет налогоплательщиков......................далее http://nv.ua/opinion/sych/apogej-kontrrevoljutsii-1676514.html
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типа Киев отдельно существует и страна отдельно,параллельные вселенные никак не соприкасающиеся.
он это хотел сказать?
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Вы должны радоваться. Чем ниже рейтинг страны и Киева тем лучше там будет жизнь. В противном случае индусня, Африка, филиппинцы и прочая Азия и латиносы, как саранча начнут лезть со всех сторон и всех сожрут, как сейчас доедают Канаду, в которой белый канадец имеет клеймо "фашист" и "расист".Европейцы уже двинулись домой.
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Виталик, и че когда я тебя слушаю, все время эту песенку вспоминаю?
https://www.youtube.com/watch?v=Q8e6yWiubdo
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Киев классный не надо гнать. Город довольно чистый. И сейчас веде дороги делают это факт. Проспект победы в идеале сделали.
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И кстати тралики ездят чаще маршруток. 27 который с петровки идёт вобще каждые 5мин ездит. Запустили новый маршрут на Сев площадь 30 тралик.
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Прям все? Проедь от окружной до центра Киева по скоростному, Телиги и через Нивки. если в люк не провалишься то ходовую точно оставишь.
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Я бы тебе еще посоветовал проехать по Зодчих, но думаю ты меня потом прокленешь.
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Для справки: Индекс стоимости жизни.

Индекс стоимости жизни - статистический показатель, оценивающий динамику материального благосостояния населения под влиянием изменения цен. Выражает отношение «потребительской корзины» материальных благ и услуг, принятой в базисном периоде, оцененной в текущих ценах, к «потребительской корзине» благ и услуг базисного периода, оцененной в ценах базисного периода.Индекс стоимости жизни исчисляется государственными органами статистики ежемесячно на основе рыночной цены потребительской корзины, потребляемой типичным потребителем (или типичным представителем той или иной социальной группы). В потребительскую корзину входят продукты питания, одежда, обувь, расходы на медицинское обслуживание, образование, транспорт и т.д.Индекс стоимости жизни используется в различных экономических расчетах, в управлении социально-экономическими процессами (принятии решений по индексации, изменений шкалы налогов и т.д.).В отличие от индекса потребительских цен, где происходит строгая фиксация набора продукции базисного периода, построение индекса стоимости жизни связано с предпосылками изменения базисного набора товаров «потребительской корзины» в пределах множества эквивалентных наборов, т.е. возможностью потребителей варьировать приобретения товаров и услуг без ущерба для жизненного уровня. Поэтому применение индекса стоимости жизни требует построения моделей потребительских предпочтений, не поддающихся прямому наблюдению. Индекс стоимости жизни по данной причине весьма условно отражает изменение уровня жизни населения. Официальная статистика большинства стран по этой причине использует показатель индекса потребительских цен как показатель, более точно отражающий изменение уровня жизни населения.
http://discovered.com.ua/glossary/indeks-stoimosti-zhizni/
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"Они раскачивают лодку, вообще Киев самый честный и некоррумпированный город в мире, впрочем как и вся Украина."------результат многолетних травм головы боксера.
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Якщо в Європі є десь озеро Качине, то в Києві йому вже бути не можна! Живемо по новому, малята!!!
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Это сказал мэр, который работает на мафию города. Именно мафия управляет сегодня Киевом. При этом мэре Киев превращен в финансового агента мафии. ВСЕ!!! от парковок до коммунальных платежей в Киеве работает на мафию. На мафию работает и Виталька.
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В рейтинге комфортных для жизни городов, в первую очередь учитываются умственные способности мэра.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Они переносят на Киев ситуацию на востоке страны", - Кличко о рейтинге Киева, составленном The Economist
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