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Все про:КНДР (290) ООН (2164) ракеты (575)

 ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР

парад кндр

ООН проведет расследование о возможных поставках двигателей для ракет КНДР из России или Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Они займутся этим расследованием. Потому что санкции ООН против КНДР связаны с группой экспертов, назначенных ООН и имеющих мандат на проверку соблюдения ограничений. Если есть обвинения в нарушении санкций, то обязанность экспертов - провести собственное расследование. Они могут отправиться в страны, которые упоминаются в обвинениях, и потребовать помощи", - заявил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Симон Веземан.

Он отметил, что страны, в адрес которых звучат обвинения, или другие государства, могут провести и собственное расследование.

"В итоге все бы хотели увидеть доклад экспертов ООН по санкциям, который будет сделан", - добавил эксперт.

Он сказал, что согласно нынешних данных двигатели отличаются от предыдущих и могли поступить только из России или Украины. Однако их точное происхождение станет известно только по итогам расследования.

Также читайте: Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.


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Проводиться дослідження конструктивних і деструктивних впливів інституту державної служби на становлення ефективних взаємовідносин держави та суспільства. Дане опитування не є ключовим, проте його узагальнені результати будуть використовуватись при написанні рекомендацій.
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"Если кто-то думает, что в Украине идет гражданская война, то он глубоко ошибается", - расейский наемник из Воронежа Пашков рассказал всю правду о войне на Донбассе - кадры
https://ru.1492news.com/news/45055_1503076974

Александр Пашков, житель Воронежа, который приехал в 2014 году на Донбасс, чтобы освободить "униженных и оскорбленных собратьев" от "киевской хунты". Террорист служил в разведроте "1-й славянской бригады Минобороны ДНР", сообщает "УСН-1492". Самый большой успех Пашкова - смог попасть в плен, потерял ногу, но выжил, был обменен и вернулся на родину. "Если кто-то думает, что в Украине идет гражданская война, то он глубоко ошибается", - начал свое интервью Пашков. Самсое смешное, что это пидрило заявило, что идёт война против расеи.
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Рошен маму родную за деньги удавит, не то что двигатели поставит куда угодно и кому угодно, за бабло.
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Кстати, а что ООН сделает если обвинения в отношении Украины не подтвердятся?
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Не нашлась. Надо её у них отобрать, чтобы ООН задохнулась в собственной заднице.
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С ИЗВИНЕНИЯМИ изымет эти ракетные двигатели и вставит в летальное оружие наконец-то для Украины.
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Хто ООН? Я Вас прошу. Более бесполезной организации человечество еще не создавало. Лига наций -2
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Что ООН немощная, согласна, но расследование в нашу пользу - это удар в зубы путлеру.
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Бойцы ВСУ ликвидировали в районе Белокаменки местных террористов Пронченко и Капитанца - опубликованы снимки боевиков

ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР - Цензор.НЕТ 5966
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А 14 августа бойцы ВСУ отправили на тот свет террориста из Амвросиевского района Александра Капитанца. Известно, что он родился в 1981 году. Сепаратистские паблики сообщают, что в результате ответного огня ранения получили четыре террориста, а Капитанец скончался на месте.

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#сепар Капитанец Александр,11.12.81г.р., Амвросиевский р-н, зашкварили 14.08.17 #груз200

ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР - Цензор.НЕТ 7515
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#сепар Пронченко Павел г. Горловка, 15.05.91г.р. Зашкварили 17.08.17 в р-не Белокаменки #груз200

ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР - Цензор.НЕТ 2307
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Пусть проверяют. Потом опровержение и на этом все.
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SergTranscarpathian - Хе, не сговариваясь Tatyana Pomolova почти тоже самое... Кто рулил областью - махинатор 80 го уровня...
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губернатор физически неспособен провернуть такую схему.
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Дурик, кем бы он не был ты должен ему спасибо сказать за то, что в Днепре сейчас нет "русского мира".
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Tatyana Pomolova - я бы не был таким уверенным... , зная кто рулил областью с 2014 - 2016 (да и сейчас).., и зная какой бардак был на Южном...
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Кто рулил областью и какой бардак был на Южном можно поподробнее?
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Бардак на Южмаше? Там всё жёстко и под строгим контролем. Движки в КНДР наши не поставляли.
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ООН, облегчаю вам задачу.
Следим за ручка...за логической цепочкой:
1. Пупс до 2014-го года что-то там пыхтит и тужится, но все эти Тэпходоны падают почти там же, где и взлетели.
2. Нароссосияне нападают на Украину и получают за это санкции.
3. Санкции сразу смешны и русня дальша бычит ( уже и в Сирии), за что получает дополнительные санкции.
4. И ещё, и ещё, и снова.
5. Санкции становятся не смешными и хуйло и Ко организовывают терракты в ЕС, чтоб "предложить совместно боротся с мировым терроризмом". Но для этого нужно снять санкции
6. Санкции не снимают, а опять же только накидывают.
7. У Пупса резко начинает увеличиваться дальность полёта, на фоне усиливающегося экономического сотрудничества россосии с Ынией ( поставка сена и т.д.), его Тэпходонов и он начинает дуть пузыри в сторону США, которые поддерживают Украину и антиассадовскую коалицию.
8. В германской прессе посявляется статья, что скорее всего двигатели, для резко увеличивших время полёта ракет Пупса, поставляет россосия.
9. Тут же какой-то чёрт с водкой "Путинка, псом по кличке Sobaka и женой свинособакой катает статью в NYT, что движки могут быть украинские. На следующий же день оправдывается, что его не так поняли и он не то хотеел сказать, но гавно на вентилятор уже набросил.
10. Основной вопрос: Кто же поставляет движки и вообще спонсирует и поддерживает ядерную программу Пупса?
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Славич, мне кажется, что ООН и без тебя разберется.
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Ага. Татьяна, Вы видели, как то ООН с раскрытыми ртами слушало ту фуетень, что нёс им чуркин и один раз с трибуны хуйло?
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Не, ну если ты настаиваешь.... Зайди в бухгалтерию за командировочными.
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Как-то бы хотелось спросить в ООН. - Когда ООН займется
расследованием агрессии России против Украины.
Убийствами, мародерством, садизмом и прочими непотребными вещами
о которых вещают ГОСУДАРСТВЕННЫЕ российские средства массовой информации.-
Где всякий жириновский может себе позволить МИЛЛИОНАМ людей сказать, что украинцев нужно уничтожить?
Як казав Тарас Бульба - Я вас породив - я вас і знищу. - Без бе.
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Цікаво, кацапи своє вето теж накладуть на рішення розслідувати можливі
поставки двигунів? Хто знає куди і до кого це розслідування заведе...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР
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