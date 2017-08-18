ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР
ООН проведет расследование о возможных поставках двигателей для ракет КНДР из России или Украины
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
https://censor.net.ua/news/211923/severokoreyiskih_shpionov_zaderjannyh_v_dnepropetrovske_prigovorili_k_8_godam_tyurmy
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https://ru.1492news.com/news/45055_1503076974
Александр Пашков, житель Воронежа, который приехал в 2014 году на Донбасс, чтобы освободить "униженных и оскорбленных собратьев" от "киевской хунты". Террорист служил в разведроте "1-й славянской бригады Минобороны ДНР", сообщает "УСН-1492". Самый большой успех Пашкова - смог попасть в плен, потерял ногу, но выжил, был обменен и вернулся на родину. "Если кто-то думает, что в Украине идет гражданская война, то он глубоко ошибается", - начал свое интервью Пашков. Самсое смешное, что это пидрило заявило, что идёт война против расеи.
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Следим за ручка...за логической цепочкой:
1. Пупс до 2014-го года что-то там пыхтит и тужится, но все эти Тэпходоны падают почти там же, где и взлетели.
2. Нароссосияне нападают на Украину и получают за это санкции.
3. Санкции сразу смешны и русня дальша бычит ( уже и в Сирии), за что получает дополнительные санкции.
4. И ещё, и ещё, и снова.
5. Санкции становятся не смешными и хуйло и Ко организовывают терракты в ЕС, чтоб "предложить совместно боротся с мировым терроризмом". Но для этого нужно снять санкции
6. Санкции не снимают, а опять же только накидывают.
7. У Пупса резко начинает увеличиваться дальность полёта, на фоне усиливающегося экономического сотрудничества россосии с Ынией ( поставка сена и т.д.), его Тэпходонов и он начинает дуть пузыри в сторону США, которые поддерживают Украину и антиассадовскую коалицию.
8. В германской прессе посявляется статья, что скорее всего двигатели, для резко увеличивших время полёта ракет Пупса, поставляет россосия.
9. Тут же какой-то чёрт с водкой "Путинка, псом по кличке Sobaka и женой свинособакой катает статью в NYT, что движки могут быть украинские. На следующий же день оправдывается, что его не так поняли и он не то хотеел сказать, но гавно на вентилятор уже набросил.
10. Основной вопрос: Кто же поставляет движки и вообще спонсирует и поддерживает ядерную программу Пупса?
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В Китае за сутки сменили командование ВСЕХ 13 армий.
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расследованием агрессии России против Украины.
Убийствами, мародерством, садизмом и прочими непотребными вещами
о которых вещают ГОСУДАРСТВЕННЫЕ российские средства массовой информации.-
Где всякий жириновский может себе позволить МИЛЛИОНАМ людей сказать, что украинцев нужно уничтожить?
Як казав Тарас Бульба - Я вас породив - я вас і знищу. - Без бе.
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поставки двигунів? Хто знає куди і до кого це розслідування заведе...
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