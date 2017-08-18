 Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский

Об этом заявил заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Украине очень важно реагировать на такие акции не только с формальной точки зрения - нарушения порядка въезда - но и с содержательной, то есть отмечать, с какой целью иностранцы едут в Крым. Если это действующий депутат, то ему должно грозить уголовное преследование на родине и вылет из национального парламента. Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются", - отметил народный депутат.
Накануне стало известно, что власти Германии расследуют поездку бывшего депутата Бундестага Йорга Таусса в аннексированный Крым. Полиция уже провела обыск в его квартире. Политик посетил полуостров в 2016 году, а позднее организовывал частные поездки туда же и теперь подозревается в нарушении санкций Евросоюза. В прошлом году на полуострове побывали также делегации французских и итальянских депутатов.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Путинские холуи из СПД во главе с главой МИД Габриелем должны набрать исторический минимум!
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нацiонально-демократичний
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Aug. 18th, 2017 at 5:17 PM
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.
Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.
Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к Путину.
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