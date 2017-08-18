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 Политика Украины
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 Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский

логвинский

Украинские дипломаты и юристы должны делать все, чтобы незаконно посетившие аннексированный Крым депутаты европейских парламентов отвечали за это у себя на родине.

Об этом заявил заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Украине очень важно реагировать на такие акции не только с формальной точки зрения - нарушения порядка въезда - но и с содержательной, то есть отмечать, с какой целью иностранцы едут в Крым. Если это действующий депутат, то ему должно грозить уголовное преследование на родине и вылет из национального парламента. Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются", - отметил народный депутат.

Накануне стало известно, что власти Германии расследуют поездку бывшего депутата Бундестага Йорга Таусса в аннексированный Крым. Полиция уже провела обыск в его квартире. Политик посетил полуостров в 2016 году, а позднее организовывал частные поездки туда же и теперь подозревается в нарушении санкций Евросоюза. В прошлом году на полуострове побывали также делегации французских и итальянских депутатов.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Главное, что за газпромовские деньги эти шуты только катаются , толку от их посещений - ноль,но старый дурак из кремля думает, что он чего то стоит, на самом деле спонсор у проституток.
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Следите за выборами в Бундестаг!
Путинские холуи из СПД во главе с главой МИД Габриелем должны набрать исторический минимум!
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Габриєль ... Шось знакомое ... Єто тот конченній либерал , чи шо
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Над пророссийским министром иностранных дел ФРГ сгущаются тучи
Aug. 18th, 2017 at 5:17 PM

Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский - Цензор.НЕТ 2888
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.
Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.
Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к Путину.
Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский - Цензор.НЕТ 8988
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Помню этого Логвинского...- выступал в защиту торговли на крови с оккупированными территориями... Говорил "шекели на войне лишними не бывают..., ну а убитые случаются потому что война..." Даже ведущая охренела маленько..
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Логвинский это тот мудило которое не голосовало за снятие неприкосновенности с корупционеров ублюдков депутатов?
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да не парьтесь у Вяликай бабки кончились на такую фигню.
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Вообще то это дискриминация и предательство скреп от ху-ла, если уж он оплачивает гейропейцам посещение Крыма, кацапы, отчего вы свои бабки ездите? Нежданчик, вам санкции и давленные продукты , а гейропейцам оплаченные путевки за ваш счет, хех, терпилы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский
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