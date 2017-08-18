 Это успешное продолжение процесса децентрализации, - Гройсман о выборах в объединенные громады

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: "Давно ожидаемая новость. Сегодня состоялось заседание ЦИК, на котором на 29 октября 2017 были назначены первые местные выборы в 202 объединенных общинах во всех областях Украины.
Также Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 сентября 2017 года.
Поздравляю и желаю членам будущих объединенных громад выбрать эффективных и ответственных лидеров, которые в полной мере реализуют все преимущества объединения! Начавшаяся нами три года назад реформа децентрализации успешно продолжается!"
Напомним, сегодня 18 августа Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы глав и депутатов в 202 объединенных территориальных громадах.
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Зав.отделением врач имеющий высшее образование,и стаж работы 20 лет, получает 4000 грн, девка которая стояла вчера на окружной, а сегодня стала полицейским, катаясь в Приусе получает 10200. О чем, о каком ЖЫТЫ ПО НОВОМУ, мы можем говорить?
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Как они все уже достали ...
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Пора ему уже в мир иной отправляться, за его преступления перед украинским народом.
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но ты ж шлюзов не видишь, ты арбузы видишь...
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вот самое главное?
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а частные задачи выполнили профильные министерства.
что не так ?
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Задание выполнено!...
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