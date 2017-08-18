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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1213) объединение (166) Гройсман (3300) децентрализация (348) территориальная община (22)

 Это успешное продолжение процесса децентрализации, - Гройсман о выборах в объединенные громады

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует начало избирательной кампании в объединенных громадах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "Давно ожидаемая новость. Сегодня состоялось заседание ЦИК, на котором на 29 октября 2017 были назначены первые местные выборы в 202 объединенных общинах во всех областях Украины.

Также Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 сентября 2017 года.

Поздравляю и желаю членам будущих объединенных громад выбрать эффективных и ответственных лидеров, которые в полной мере реализуют все преимущества объединения! Начавшаяся нами три года назад реформа децентрализации успешно продолжается!"

Напомним, сегодня 18 августа Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы глав и депутатов в 202 объединенных территориальных громадах.

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Мы катимся в никуда.
Зав.отделением врач имеющий высшее образование,и стаж работы 20 лет, получает 4000 грн, девка которая стояла вчера на окружной, а сегодня стала полицейским, катаясь в Приусе получает 10200. О чем, о каком ЖЫТЫ ПО НОВОМУ, мы можем говорить?
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Власть открыто строит рабовладельческую систему. Или ты раб или ты слуга хозяина.
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Губошлёп пейсатый .
Как они все уже достали ...
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Почему вор Гройсман ещё не сидит на нарах или не гниёт в земле?
Пора ему уже в мир иной отправляться, за его преступления перед украинским народом.
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А когда регионы начнут сами себе избирать губернаторов?
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Сьогодні відбулося засідання нелегітимної ЦВК (дякуючи дебілам з ВР). і що далі?
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Гройсман настолько успешен, что с нетерпение жду, когда он чем то наконец займется...
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ну шлюзы вот на Днепре отремонтировал за белоруские деньги.
но ты ж шлюзов не видишь, ты арбузы видишь...
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а они че подорожали? Ужас какой, завтра надо посмотреть на базаре...
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для ремонтов шлюзов нужен целый Премьер? А на.я нам тогда профильные министерства?
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а для чего, по-твоему, нужен премьер ?

вот самое главное?
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ааа, ну если так, то может обратно на базар? Если верить нашей Конституции, то это фигура поважнее Президента будет... За организацию, координацию. создание благоприятной атмосферы для бизнеса, инвестиций. Реформирования гос.сектора и т.д. Дорогами должны заниматься -= дорожники, мостами - мостовики, больницами - МОЗ.
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ну вот он в данном случае организовал, скоординировал и создал благоприятную атмосферу для бизнеса и инвестиций,
а частные задачи выполнили профильные министерства.

что не так ?
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Нахрена мне "руководитель правительства" который так руководит, что лично должен контролировать и организовывать, фактически подменять министра?
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Все приватизировать и децентрализовать - и нет Украины...
Задание выполнено!...
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Это не реформа, а усиление региональных, разного рода местных князьков. Раньше их можно было "Киевом" запугать, а теперь им плевать на Киев. Будут творить, что захотят и управы на них не будет.
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Базарный разводила, говорящая голова пети шоколадного, винницкий гонщик ..., но никак не премьер.
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выборы еще не начались даже и не состоялись, о какой успешности можно вещать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто успешное продолжение процесса децентрализации, - Гройсман о выборах в объединенные громады
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