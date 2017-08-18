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Все про:Госдепартамент США (662) дипломатия (1007) Россия (71898)

 Вашингтон до 1 сентября выработает ответные меры на сокращение дипмиссии в России, - Госдеп США

сша санкции

Госдеп США рассчитывает до 1 сентября разработать ответные меры на сокращение американского дипприсутствия в России.

Об заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Мы по-прежнему нацелены на 1 сентября, и планируем выполнить эту работу", - сказала она.

Также она заявила, что в отношениях Москвы и Вашингтона по-прежнему сохраняется низкий уровень доверия.

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Кстати, этот Виктор по опросам канала ICTV является самым крутым блоггером Украины.
http://bloggers.fakty.ictv.ua/
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та вотку запретите им вывозить со Штатов!!!))))
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Вечер хороших новостей! Всех рашистов - срочно вернуть под крыло путлеру. Нечего в тех пендосиях делать, нужно быть ближе к скрепам. Ватник, трепещи: ВИДЕО
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Ожидается великое выселение кацапни с выдворением-пикничком и фейерверком
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губу кац закатай. Тебе еще хозяина чеченца обслуживать!
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это очень известная картинка Весна.сру времен 2014 и обозначает она именно то что я написал. Если вы не подумали когда ее выложили, уберите, я тоже уберу свой пост.
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Ответные меры...
Ведь это так просто! Не нужно вырабатывать! Нужно дать Украине современное оружие -эти меры сильнее санкций. Хотя санкции нужное и полезное дело
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Ответные меры Вашингтона - заберите из парашии всех оставшихся американских дипломатов
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Это как получается, что придется Американцем забрать к себе несколько сотен роисясиян, так как столько граждан Америки там нету.
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Ну шо, кацапы? "И по какому, блин, каналу нам объявят каюк - переключать уже устала рука". Это ж про вас песня...
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Конец августа , а 3-я мировая ещё не началась .
Кто-то сильно нас любит ...
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Если США вышлют всех ватников на среду природного обитания, то рашисты вышлют из мордора все оставшиеся иноземные продукты. Принимается !
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Десь там - в ГЛУХИХ Карпатах.
На МАСКВУ націлене таке собі маленьке ракетенятко.
А ЧЬО!?

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Добре. Піймав.
Там ще у Волині щось ховається...
Хіба би помилявся.

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Это Ольха.
Возвращаясь к предыдущему посту. Я сам на таких мазах служил в Украине.
Первомайск-на-Буге.
10 полков для НАТО, на самом деле 9. совок во всем врал. Подземные точки по всей территории Украины.
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а кремль он под защитой юнеско?
если его разрушить скандал большой будет?
я ни на что не намекаю, этож культурное наследие москалей и все такое, ясен пень
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Цивілізовані країни видворяють кацапських "дипломатів" на доказовій базі - за даними спецслужб про підривну і шпіонську роботу. Кацапські "симетричні" відповіді - то просто тупе арифметичне мавпування для демонстрації свого дутого картонного "вєлічія". Власне, більш нінащо вони і не здалі....
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Я пральна понимаю, што казламордых снова будут напяливать на макабуку, не ???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВашингтон до 1 сентября выработает ответные меры на сокращение дипмиссии в России, - Госдеп США
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