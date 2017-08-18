 Вашингтон до 1 сентября выработает ответные меры на сокращение дипмиссии в России, - Госдеп США

Об заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Мы по-прежнему нацелены на 1 сентября, и планируем выполнить эту работу", - сказала она.
Также она заявила, что в отношениях Москвы и Вашингтона по-прежнему сохраняется низкий уровень доверия.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Ведь это так просто! Не нужно вырабатывать! Нужно дать Украине современное оружие -эти меры сильнее санкций. Хотя санкции нужное и полезное дело
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Кто-то сильно нас любит ...
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На МАСКВУ націлене таке собі маленьке ракетенятко.
А ЧЬО!?
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Там ще у Волині щось ховається...
Хіба би помилявся.
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Возвращаясь к предыдущему посту. Я сам на таких мазах служил в Украине.
Первомайск-на-Буге.
10 полков для НАТО, на самом деле 9. совок во всем врал. Подземные точки по всей территории Украины.
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Все знаєш.
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если его разрушить скандал большой будет?
я ни на что не намекаю, этож культурное наследие москалей и все такое, ясен пень
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