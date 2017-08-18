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 Киевские новости
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 Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Вечером 18 августа состоялась вторая репетиция парада украинских войск, который состоится 24 августа в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Особенностью этой репетиции стало то, что было осуществлено несколько залпов салютных установок.

Зрители, наблюдавшие за репетицией, особенно тепло встретили подразделение участников АТО.






Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 01

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 02

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 03

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 04

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 05

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 06

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 07

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 08

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 09

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 10

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 11

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 12

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 13

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 14

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 15

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 16

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 17

Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 18

Фото, видео - Олег Богачук

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а помните как какао-шоколадная барыга обещала нам закончить АТО-АШО за две недели???
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Геракл Платонович - барыга конечно чмо, но здесь оно не причем - рашка войска в открытую ввела, поменяла весь театр военных действий...
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Допустим. Когда Порошенко пообещал закончить АТО за два тыжни? Дата, плиз. Можно приблизительно
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ну и закончил бы, если бы кацапы сидели в своих норах, не пойму..эта высшая математика или ты троль???
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Сборная Украины тоже была бы чемпионом мира по хоккею, если бы не канадцы, шведы, финны, сехи...
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а канадцы, фины, чехи без спросу с оружием ездят на чемпионаты???
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Нет, но они мешают платить по тыще в день, отменить пенсионную реформу Тигипка, опустить курс доллара с 13 гривен и т. д. В том числе они скрывали информацию от кандидата в президенты о вероятном противнике
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Ми пам'ятаємо що сказав президент. Но помним кто забрал Крым, устроил Донбасс и чьи батальйоны расстреливали наших защитников.
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"Что касается участия авиации, то по словам военных, команды пока не поступало."

наверное нет
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Татьяна, у тебя большой талант! В одном коротком комменте оскорбила сразу двух человек. Я так не умею. Научи.
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Нет, авиации не будет. Уже давно почему то не практикуют. Хотя зря...

Примите участие в небольшом опросе относительно роли государственной службы в Украине. Заранее спасибо.
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Это самое главное!!!!
"Зрители, наблюдавшие за репетицией особенно тепло встретили подразделение участников АТО."
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я не знаю, нужен ли вообще такой размах празднования, пока на передовой солдаты гибнут, и мягко говоря, не совсем стабильной экономической ситуации?
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ать, два - ать, два..... - наверное совковые генералы без этого не могут... Да ладно, пускай - там и другие страны участвовать будут. Наверное это на пользу - ватников подраконить...
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На оглядовому майданчику- нема чого соляру палити.
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кацапский вой дороже всех саляр!!! - раз!
боевой дух нации - два!
любой армии мира нужен парад, бойцы должны видеть глаза детей, ради чего они существуют!! и это дороже всех соляр мира!!!- ТРИ!!!
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Репетиция в пятницу вечером с перекрытием центра самое оно для Киева. Но в субботу нельзя. Понимаем. Шабат
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Завтра робочий день, охолонь зі своїм антисемітизмом.
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То есть, если я всего лишь упомяну твой национальный праздник какого-нибудь Ярила Мордовского, то это будет антикацапизм? А не нацист ли ты, галя?
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9 батаальонов НАТО прибыло в Киев.
парад паБЕДЫ 9 мая 2017 года на рабССИи принимал начальник Молдовы ДОДОН))))))))
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россия готовит провокации и, думаю, диверсии к празднику в Украине.для Гааги материала много уже есть- главное правильно его подать
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є слова для обізян-мавп від удава КА

наприклад
демократія!
незалежність!
свобода!
право!

мавпи прото офуєвать від того!

одна печаль - мавпи і залишаються мавпами.
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Кстати КАДРОВАЯ Красная армия в количестве 6 миллионов солддат и офицеров сдала Молдавию,Украину,Белоруссию,Эстонию,Латвию,Литву всего за 3 месяца боёв....
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Самое важное, что Украинцы не только во время Парада и его репетиции молодцы, но и во время войны такие красавы. Слава Украине! Если на Литовских СМИ будут показывать парад, буду смотреть.
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Войск НАТО в Украине нет.Всё куплено в ВОЕНТОРГЕ города Брюсселль
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О-ооооо , що я побачив ?!!!! 12:37 - хлопець зіганув трохи ... Я теж зігую
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все вірно, люди мають знати куди держава витрачає кошти!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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