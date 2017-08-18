 Вторая репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Особенностью этой репетиции стало то, что было осуществлено несколько залпов салютных установок.
Зрители, наблюдавшие за репетицией, особенно тепло встретили подразделение участников АТО.
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наверное нет
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Примите участие в небольшом опросе относительно роли государственной службы в Украине. Заранее спасибо.
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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"Зрители, наблюдавшие за репетицией особенно тепло встретили подразделение участников АТО."
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боевой дух нации - два!
любой армии мира нужен парад, бойцы должны видеть глаза детей, ради чего они существуют!! и это дороже всех соляр мира!!!- ТРИ!!!
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Марш к войне
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парад паБЕДЫ 9 мая 2017 года на рабССИи принимал начальник Молдовы ДОДОН))))))))
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Опять чем ближе День Независимости, тем больше воплей о параде.
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наприклад
демократія!
незалежність!
свобода!
право!
мавпи прото офуєвать від того!
одна печаль - мавпи і залишаються мавпами.
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Смерть ворогам!
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