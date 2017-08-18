 Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата, когда каждый день мы видим раненых, особенно когда погиб американский парамедик в апреле этого года (представитель ОБСЕ) во время взрыва. Поэтому я думаю, что сейчас есть определенный настрой додавить Кремль, чтобы увидеть на востоке Украине реальные подвижки, потому что заморозка конфликта будет очень дорога", - сказала она.
При этом нардеп отметила, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер занимает достаточно жесткую позицию в отношении России и поддерживает идею предоставления Украине оборонного вооружения.
"Та позиция Волкера, что здесь "горячая фаза" войны - она уже является достаточно жесткой, потому что он четко говорит, что Россия не выполняет свои обязательства (в рамках Минских договоренностей - Ред.), в частности нет обеспечения режима прекращения огня, нет доступа международных организаций, в частности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко временно оккупированным территориям, а также позиция о том, что Украине необходимо предоставить летальное оружие, чтобы она могла себя защитить", - добавила А.Гопко.
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Поэтому ,сложно нам, всем тут, с вами иметь общих авторитетов.
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В Заходу є свої інтереси і Україна там - на одному з останніх місць ... А тим більше зараз - після Сирії , Трампа і останніх терактів в Європі ...
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FlashNord @flashnord
ВСЕ СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА ЛАЙФ УВОЛЕНЫ, ТЕЛЕКАНАЛ БУДЕТ ЗАКРЫТ - ТРИ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ - АГЕНТСТВУ FLASHNORD
18:22 - 18 авг. 2017 г.
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Рынок проституток Москвы ждёт большое пополнение рабочей силой - о своем закрытии и увольнении всех сотрудников объявил телеканал LifeNews.
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Запад настроен "додавить" Россию. Так хватит.
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США разместят новейшие истребители рядом с КНДР
В данный момент ведется подготовка эскадрилий для их перебазирования поближе к КНДР. Предполагается, что у северокорейских военных просто не будет способа сбивать в воздухе столь малозаметные самолеты.
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