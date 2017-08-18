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 Политика Украины
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 Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко

гопко

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что представители западных стран устали от безрезультатных переговоров с Россией и настроены продолжать давление на РФ для получения реальных результатов в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата, когда каждый день мы видим раненых, особенно когда погиб американский парамедик в апреле этого года (представитель ОБСЕ) во время взрыва. Поэтому я думаю, что сейчас есть определенный настрой додавить Кремль, чтобы увидеть на востоке Украине реальные подвижки, потому что заморозка конфликта будет очень дорога", - сказала она.

При этом нардеп отметила, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер занимает достаточно жесткую позицию в отношении России и поддерживает идею предоставления Украине оборонного вооружения.

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"Та позиция Волкера, что здесь "горячая фаза" войны - она уже является достаточно жесткой, потому что он четко говорит, что Россия не выполняет свои обязательства (в рамках Минских договоренностей - Ред.), в частности нет обеспечения режима прекращения огня, нет доступа международных организаций, в частности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко временно оккупированным территориям, а также позиция о том, что Украине необходимо предоставить летальное оружие, чтобы она могла себя защитить", - добавила А.Гопко.

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Россия еще с царских времен запустила фейк, что Севастополь -"город русской славы". Но факты истории говорят об ином

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Гопко конечно большая авторитет в таких вопросах!
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Знаете, ваш авторитет- Савченко, уже никого не впечатляет.
Поэтому ,сложно нам, всем тут, с вами иметь общих авторитетов.
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Твоё лицо, когда что-то пошло не так: санкции усилились, Гражданская война в США не началась, в историю про ракетные двигатели не поверили.Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко - Цензор.НЕТ 502
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Та вроде наоборот, он вообще ненастроен идти против рашки, и всячески препятствует этому.
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А чому він повинен проти неї йти ?
В Заходу є свої інтереси і Україна там - на одному з останніх місць ... А тим більше зараз - після Сирії , Трампа і останніх терактів в Європі ...
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Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко - Цензор.НЕТ 8804Санкции однако перестали смешить и "вечер перестал быть томным"
FlashNord @flashnord

ВСЕ СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА ЛАЙФ УВОЛЕНЫ, ТЕЛЕКАНАЛ БУДЕТ ЗАКРЫТ - ТРИ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ - АГЕНТСТВУ FLASHNORD
18:22 - 18 авг. 2017 г.
55 ответов 1919 Ретвитов 1717 отметок «Нравится»
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Дядюшка Шу‏ @Shulz 3 год.3 години томуБільше
Рынок проституток Москвы ждёт большое пополнение рабочей силой - о своем закрытии и увольнении всех сотрудников объявил телеканал LifeNews.
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Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Запад настроен "додавить" Россию. Так хватит.
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Хуйло и десятидолларовые проститутки с пока ещё живыми "ониутонули"?
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Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко - Цензор.НЕТ 5093
США разместят новейшие истребители рядом с КНДР

В данный момент ведется подготовка эскадрилий для их перебазирования поближе к КНДР. Предполагается, что у северокорейских военных просто не будет способа сбивать в воздухе столь малозаметные самолеты.
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Напишіть вже чесно - Хуйло крутить Європою , як циган сонцем... і закрийте вже цю тему !
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Гопко , хто тебя будет слушать ? Кому ті всралась со своими прогнозами ? Даже не читал вісер єтой коррупционерки ... Тьху тебе в харю , курво
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А читали, что Окурок собрался русскую Мекку в Крыму делать? Этот ублюдок вороватый снова рассказал, что крещение Владимира было укреплением российской государственности. Российской, Карл! В десятом веке!!!!
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Анна Гопко - украинская журналистка и гражданская активистка. Природозащитница, также известна борьбой против курения . ну каким боком эта красотуля к МИДу и внешней политики Украины? Пора завязывать это ..лядство с закрытыми партийными списками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Гопко
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