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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (10485) отставка (2361) НАПК (498)

 Кабмин одобрил отставку Радецкого из НАПК

радецкий

Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 540-р от 18 августа 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В тексте отмечается:" "Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке (пункт 7 части десятой статьи 5 Закона Украины" О предотвращении коррупции ")".

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Руслан Радецкий был назначен членом НАПК 16 марта 2016. В соответствии с законодательством, в состав НАПК должны входить пять членов, назначаемых на должность Кабинетом министров сроком на четыре года по результатам конкурса.

Ранее в июне 2017 подал в отставку с поста члена НАПК Руслан Рябошапка. Недавно конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НАПК выбрала адвоката, доцента кафедры международного частного права Киевского национального университета Александра Серегина членом антикоррупционного ведомства.

Таким образом, в настоящее время в состав НАПК входит трое человека: Наталья Корчак (председатель НАПК), Александр Скопич и Александр Серегин.

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Классная многоходовочка. Опять 3 месяца конкурс и гори те декларации синим пламенем.))))
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Вы пищите:*...проверки деклараций наших високих чесных чиновников.,,,*____ а какие проверки в США идут? Какое отношение они имеют к событиям в Украине?
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Что у нас за НАПК? Цирк на дроте. Гонтарева свалила из страны и никакое НАБУ нею не интересуется.А чего она не сидит до сих пор в тюрьме за все ее дела и делишки? Почему ее не судят?
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лорик,так напк или набу?ты еще не поняло чем одно от другого отличается-но точно знаешь,что все не так как надо .то же касается и твоего мнения о гонтаревой...
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Похоже за сочинение - Как я провёл лето получил двойку
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Там была интересная информация,за прошлый год из наших карманов было выделено на боротьбу с коррупцией около миллиарда гривень,и борцы назад вернули около 160 тысяч....кто там с математикой дружит? 1% получился?....
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МВФ выделял сумму на борьбу с коррупцией- и очень жёстко контролировал пути и конечные цели этих финансов. Деньги специально выделялись под борьбу с коррупцией. налогоплательщики в Украине не платили.
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Так комиссия которая проводила конкурс продажные шлюхи по любому .При нормальной проверке любого человека можна пропесочить до прабабушек .а тут на такую должность не могут 5 человек найти. Потому что ищут для себя а для страны .
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Кто знает, как можно устроиться на работу в НАПК?
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Пацаны уже наработали полные карманы, им хватит. А Корчак еще мало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил отставку Радецкого из НАПК
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