 Кабмин одобрил отставку Радецкого из НАПК

Об этом говорится в распоряжении правительства № 540-р от 18 августа 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ.
В тексте отмечается:" "Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке (пункт 7 части десятой статьи 5 Закона Украины" О предотвращении коррупции ")".
Руслан Радецкий был назначен членом НАПК 16 марта 2016. В соответствии с законодательством, в состав НАПК должны входить пять членов, назначаемых на должность Кабинетом министров сроком на четыре года по результатам конкурса.
Ранее в июне 2017 подал в отставку с поста члена НАПК Руслан Рябошапка. Недавно конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НАПК выбрала адвоката, доцента кафедры международного частного права Киевского национального университета Александра Серегина членом антикоррупционного ведомства.
Таким образом, в настоящее время в состав НАПК входит трое человека: Наталья Корчак (председатель НАПК), Александр Скопич и Александр Серегин.
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