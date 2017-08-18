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 Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаева этапируют в российскую Башкирию

зейтуллаев

Крымчанина Руслана Зейтуллаева, осужденного в России по "делу Хизб ут-Тахрир", 18 августа этапируют в российскую Республику Башкортостан для отбывания наказания в колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону в Facebook.

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"Осужденный в ходе российских репрессий против крымскотатарского народа в оккупированной АР Крым, политический заключенный Руслан Зейтуллаєв стал еще дальше от Родины. Украинца этапируют из г. Ростов-на-Дону до одного из пенитенциарных учреждений Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Наломним, 27 июля, Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания

Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
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Держись парень! Судовые заседания показали,что волю они твою не сломили
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Тримайся наш кримський брат. Все так не буде. Ми з тобою
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Сразу видно, что эта Светлана Ольшевская не знакома с зоновским бытом.
Если определяют в козлы, то это скорее круто. Козлы это те, кто имеет связь с администрацией или имеет в подчинении людей.
Например, любой бригадир - это козлячья должность.
Грубо говоря, козел - это руководитель.
Оно хоть и звучит неприятно, но реально лучше чем обычный мужик.
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А!
Оказывантся ты в курсе!
А теперь поподробнее о своей биографии.
Шоб понятнее было.
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Сначала свою анкету выклади, чтобы я знал кому рассказываю свою биографию.
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Не, ну если у тебя понятия - так разложи их, кент.
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Нихрена себе! 15 лет. Он что, убийца?
Вся вина: вербовал сторонников, организовывал и проводил собрания "Хизб ут-Тахрир", изучение литературы организации членами "Хизб ут-Тахрир"

Предъявлено обвинение: 205.5 УК

Разве за такое можно такие огромные сроки давать?
Полный 3.14...ц! Других слов нет.
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Какую нужно иметь совесть, чтоб гражданина ДРУГОЙ страны судить с СВОЕЙ стране, за то, что он "активист" сообщества, с ЕГО стране не запрещенной? При этом прекрасно понимая, что это ты пришел в ЕГО дом с автоматом и оккупендумом, а не он! В твоей стране референдумы запрещены, но ты украл кусок страны на основании "референдума"!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаева этапируют в российскую Башкирию
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