 Полицейский застрелил террориста, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Vanguardia.
Полицейскими проводили проверку на развязке возле яхт-клуба, когда со стороны центра города выехал автомобиль Audi A3, который сбил четырех человек, а затем наехал на полицейских. Один из полицейских в результате наезда получил травмы голени и головы.
После столкновения с полицейским автомобилем Audi A3 перевернулся. Террористы выскочили из него, вооруженные ножами, мачете и топорами и начали нападать на прохожих.
В это время один из полицейских открыл огонь по нападавшим, убив четырех из них. Пятый террорист убежал в сторону парка, где ударил ножом в лицо одного пешехода. Позже он скончался в больнице от ран.
Полицейскому, который убил террористов, оказывается помощь психолога.
В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, одна женщина позже скончалась в больнице.
Позже полиция сообщила о ликвидации водителя фургона, наехавшего на толпу людей в Барселоне, сообщает El Pais.
Отмечается, что он был среди подозреваемых, убитых в Камбрильсе.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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их застрелили не за то что сидели в одной машине а за то что начали рубить всех кто оказался рядом
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скотиняка напевно...
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Да когда У ВАС прессуют НАШИ БЕРКУТА ватоголовое стадо бутербродов-навальных, то друзья прессуемых максимум что делают - это снимают действо на телефончики и громко ( тут нужно отдать должное - не боятся!) кричат "ПАЗОРРР!"
Коктейли молотова у него, бля.
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А так -
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Пятый террорист убежал в сторону парка, где ударил ножом в лицо одного пешехода. Позже он скончался в больнице от ран.Источник: https://censor.net.ua/n452251
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стануть першим об'єктом-країною, ціллю нападу Чорної орди.
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О , хоть один коп в Европопке нашелся , которіи трохи стрелять умеет
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