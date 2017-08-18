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 Полицейский застрелил террориста, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

теракт барселона

Агент полиции Каталонии собственноручно застрелил четверых террористов, которые совершили нападение в курортном городке Камбрильс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Vanguardia.

Полицейскими проводили проверку на развязке возле яхт-клуба, когда со стороны центра города выехал автомобиль Audi A3, который сбил четырех человек, а затем наехал на полицейских. Один из полицейских в результате наезда получил травмы голени и головы.

После столкновения с полицейским автомобилем Audi A3 перевернулся. Террористы выскочили из него, вооруженные ножами, мачете и топорами и начали нападать на прохожих.

В это время один из полицейских открыл огонь по нападавшим, убив четырех из них. Пятый террорист убежал в сторону парка, где ударил ножом в лицо одного пешехода. Позже он скончался в больнице от ран.

Полицейскому, который убил террористов, оказывается помощь психолога.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, одна женщина позже скончалась в больнице.

Позже полиция сообщила о ликвидации водителя фургона, наехавшего на толпу людей в Барселоне, сообщает El Pais.
Отмечается, что он был среди подозреваемых, убитых в Камбрильсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Барселоне: полиция задержала третьего подозреваемого

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.


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як що це дійсно терористи, то він супер, молодець!
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Лозунги, поднятые в Шарлоттсвилле в поддержку сирийского режима и его армии, доказывают, что, вне всякого сомнения, Россия преуспела в изменении отношения к президенту Сирии Башару Асаду и реабилитации его образа. Даже в США. Мясники и убийцы сегодня в фаворе в МИРе... И все понимают: "Так куражатся русские ублюдки". ))
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Вот только таким образом - четкими безкомпромисными и меткими выстреалами можно как то сбить эту волну убийств со стороны Игиловцев. Тем более их пахан как известно компромисов с терористами не приемлет и детей в Беслани и обычных людей в Москве ложил не задумываясь.. нужны адекватные ответы
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Так кацапов нада отстреливать, как СБУ поймает поучитесь с Испанцев .........
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ну, это как с руснёй, там не неприступников
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ты все прочитал или только заголовок ? " После столкновения с полицейским автомобилем Audi A3 перевернулся. Террористы выскочили из него, вооруженные ножами, мачете и топорами и начали нападать на прохожих. Источник: https://censor.net.ua/n452251"
их застрелили не за то что сидели в одной машине а за то что начали рубить всех кто оказался рядом
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Стреляет коп неплохо, но нервишки слабые.
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Ты бы в той ситуации вообще обос*лся,это не комменты писать на диване сидя
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Полицейскому, который убил террористов, оказывается помощь психолога. Виллу ему на море, выпивку, закусь и бабу, если нет своей - ну, и отпуск на месяц! И на счет капнуть нехило евриков, что бы ни о чем не думал долго!
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тобто ніяких тобі "тебя ждут дома"?
скотиняка напевно...
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Утилизировать надо козломордых, тогда прекратятся теракты в Испании, Франции и т.д. Стрелку респект, опыт внедрять в Украине вместо смехотворных сроков рашистам в воюющей стране.
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Ляшко в Испании и пусть весь мир подождет


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Наоборот - джинса. Мол, смотрите, я не заднеприводный, а самый что ни на есть самец...а гдето рядом скрипит зубами от ревности горячий испанский кабальего.
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"Ляшко - в Испании"? Часом не в Барселоне? Простите за черный юмор - накипело что-то сегодня...
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а как же с вилами на сепаров ? Или лохи все схавают?

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Не везде. Например Евпатория и Саки- отличный песок.
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наказание что б быть действенным должно быть не менее устрашающим чем совершенное преступление.Израильтяне только так сдерживают арабский терроризм а у них есть чему учиться.
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Безобразие, стрелять не выразив всех оттенков озабоченности и возмущения.
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ага ... ещё и расист , наверное ...хыыы наш хлопец
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Во как надо! А у нас с резиновыми дубинками на коктейли Молотова.
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У вас на коктейли молотова?

Да когда У ВАС прессуют НАШИ БЕРКУТА ватоголовое стадо бутербродов-навальных, то друзья прессуемых максимум что делают - это снимают действо на телефончики и громко ( тут нужно отдать должное - не боятся!) кричат "ПАЗОРРР!"

Коктейли молотова у него, бля.
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За поребриком.Бывший беркутовец- надо же засветился
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Не настрелялся еще? Ничего теперь на кацапии настреляется , там стадо баранов уже привыкло жить как мишени в тире.
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А оно стесняется ответить , вишь напялило украинский флажок, власовскую тряпку ему стремно показывать.
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А я к тебе вопросов не имею, мне с первого твоего коммента все ясно, плыви себе дальше людоед.
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Зачем ему помощь психолога? перебил свиней - и маладец
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Психолог хочет научить полицейского не переживать об убитом краснопузом
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чтобы стрелял еще точнее? а то пятая из подстрелянных свиней не сразу сдохла
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Помощь психолога - это завуалированная награда. Обычно , во всех фильмах психологи - красивые девушки, с которыми можно замутить.
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Ось так ....*канкретна* ! Бац! ...І ніяких террів .!!..
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П'ятий помер чи ні? Хто зрозумів?
Пятый террорист убежал в сторону парка, где ударил ножом в лицо одного пешехода. Позже он скончался в больнице от ран.Источник: https://censor.net.ua/n452251
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Лучше оказывать психологическую помощь нормальному полицейскому чем 20 лет кормить за счет налогоплательщиков террористов в тюрьме/к стати бухгалтер Освенцима дожил в тюрьме до 100лет/
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Треба знати історію людства. Починається війна проти людей. Підготували її автори тоталітарних релігійних ідеологій. Але ситуація виходить з-під контролю. Тисячі років тому люди пошкодували семігуманоїдів. Наблизили до себе. Тепер буде те, про що писав Ю.Щербак, посол у США, Ізраїлі, Канаді у футуроромані "Смертохристи" Третя світова, яка починається саме так. Політична еліта тих країн вже бачила майбутні наслідки глобалістичної діяльності тих, хто прагне стати над світом, сатанистів. Потім вони будуть благати воювати за них і США і Україну, бо саме вони
стануть першим об'єктом-країною, ціллю нападу Чорної орди.
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Помощь психолога? Я так понял министр МВД Испании с орденами и гонораром
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Спрятали красавца от борзописцев и "борцов с произволом полиции". Там тоже козлов с вопросом А была ли необходимость сразу стрелять на поражение.. и т. д. А доктор могет любого лесом отправить одной фразой
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Медаль,премію і позачергову відпустку. Це називається служіння своїй країні
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" Агент полиции Каталонии собственноручно застрелил четверых террористов, которые совершили нападение в курортном городке Камбрильс "


О , хоть один коп в Европопке нашелся , которіи трохи стрелять умеет
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Рюсская террористка Вера Землячка и прочие рюсския бабы не убивали рюсских террорристо,это миф про рюсских гоФФноедов товаристча Сралина.....
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Софья Перовская завалившая АЛЕКСАНДРА II в марте 1881 года тоже КАЛмычка...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолицейский застрелил террориста, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне
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