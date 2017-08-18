 "То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В ходе встречи с учеными в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" президент заявил, что города союзного подчинения, каковым являлся и Севастополь, согласно договорённостям, после распада СССР якобы отходили России. Однако про Севастополь просто забыли, утверждает Путин.
"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости, безусловно", - сказал Путин.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Гитлер объяснял уничтожение евреев тоже исторической справедливостью. Мол, Христа распяли - теперь мы вас в концлагере сожжём...
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Предатель, когда у тебя отбирают землю, ты должен радоваться, что тебя в неё ещё не закапывают!...
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отрицательное отношение к России наиболее распространено в Европе и Северной Америке....
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Договоры надо не разрывать, а заставлять хуйлостан их выполнять.
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А зачем их разрывать ?! - ну , хоча для того , аби весь Світ зрозумів - ми самі фіксуємо факт агресії , бо інакше виглядає так , що юридично ми не маєм до РФ жодних претензій , а отже - всі наші шанси в міжнародних судах = 0 !
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А про шансы в международных судах - вон по Газпрому тоже все говорили что не проканает.
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До речі - проміжний етап суду в Гаазі , як раз на це і натякає ...
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Вот те бабушки, которые способны были поверить в распятого мальчика - с ним уже все, полный порядок....
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другое дело жена собчака которую просто купили как шлюху на обочине
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Каждый припесдок сам себе придумываеь свою историческую справедливость, а потом начинает калечить целые народы направо и налево.
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Aug. 18th, 2017 at 3:45 PM
Российская нефтедобывающая монополия "Роснефть" продолжила опускаться на финансовое дно. Согласно отчетности за первое полугодие 2017 года, компания, питающая бюджет РФ, заработала 204 млрд рублей от операционной деятельности. Однако, за тот же период, инвестиции и капвложения компании составили 407 млрд рублей. Без учета прочих расходов, которые составили 126 млрд.
Так же, за шесть месяцев "Роснефть" растранжирила почти на половину свои финансовые запасы, которые на январь составляли 790 млрд рублей, а сейчас меньше 440 млрд. В свою очередь у монополии долговых обязательств более чем на 2 трлн рублей.
Ситуация такова, что компания до конца года может войти в уверенный штопор настолько, что не сможет выплачивать самостоятельно налоги, в следствие чего может обратиться за банковскими кредитами.
Но и это ещё не все. В этом году "Роснефть" может оказаться без валютного счёта! Дело в том, что монополия приобрела долю в индийской компании Essar Oil. Это удовольствие ей обошлось в $3,5 млрд. Сущая мелочь, особенно с учётом того, что на валютных счетах у "Роснефти" всего $3,8 млрд.
Собственно, страна с пятыми запасами нефти в мире… Вот к чему приводит эффективный менеджмент. С другой стороны, нам такой ход вещей только на руку: меньше доходов от энергоносителей - меньше недоимперских амбиций. А потому - молодцы "Роснефть", так держать!
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Традиции, чо....
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Москва в административном плане - и та входила в состав РСФСР. А статус столицы был функцией, но не юридической нормой.
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Aug. 18th, 2017 at 5:17 PMentry is in top500 rating
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.
Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.
Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к Путину.
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Aug. 18th, 2017
Очень интересная ситуация вырисовывается с восточной стратегией развития газотранспортной сети РФ. Как известно, сейчас "рекордными" темпами идет строительство газопровода «Сила Сибири», который по замыслу Кремля должен поставлять в КНР до 38 млрд кубометров газа. Правда, эти самые "рекордные" темпы строительства не дают точно сказать, когда начнутся первые поставки, ведь каждый раз даты переносятся.
Так, изначально, голубое золото по «Силе Сибири» должно было отправиться к потребителям Поднебесной в 2018-м. Однако, сроки первых поставок были перенесены на 2019-й. Теперь ориентируются на 2021-й. Но и не это самое интересное!
Дело в ом, что «Газпром» старался навязать Пекину ещё одну трубу - «Сила Сибири - 2», мощностью в 30 млрд кубометров газа в год, а так же прокладку дальневосточного маршрута из Сахалина, мощностью 8 млрд кубометров. Однако, как стало известно, Китай от обоих вариантов окончательно отказался!
Не удивительно, ведь в 2016 году Китай на своих месторождениях сланцевого газа добыл 7,9 млрд кубометров газа. Хотите сказать не много? Согласен, вот только это на 76% больше добытого сланца в 2015 году. А к 2020 году Китай намерен добывать более 30 млрд кубометров сланцевого газа.
Да и ещё один немаловажный момент - согласно георазведке на территории КНР находится известных запасов сланцевого газа на 21,8 трлн кубов. А не разведанных?
Вот так глядишь и к тому времени когда «Сила Сибири» уже будет построена, Китаю и вовсе не понадобится экспортировать газ из России.
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