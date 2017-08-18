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 "То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя

россия крым севастополь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оккупация Севастополя в 2014 году Россией является "восстановлением исторической справедливости".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Путин предложил создать в оккупированном Севастополе "российскую Мекку"

В ходе встречи с учеными в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" президент заявил, что города союзного подчинения, каковым являлся и Севастополь, согласно договорённостям, после распада СССР якобы отходили России. Однако про Севастополь просто забыли, утверждает Путин.

"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости, безусловно", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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По барабану, что хуйло мелет на тему крыма. Все то пистеш конкретный и для ваты, так, что пох.
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так от як у ХУЙЛОСТАНІ тепер "воровство" називається ..."восстановление исторической справедливости" ...
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А Кёнигсберг исторически заблудился в россии, надо восстановить справедливость. И в Карелии неплохо бы историческую справедливость восстановить. Китайцы так про хабаровский край тоже говорят. Список можно долго продолжать. Много пока историчекой несправедливости там на этих землях.
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Япония приготовилась восстановить историческую справедливость на Сахалине.
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Скоро Хуйло будет тебе историческая справедливость. Только тебе она не понравится.
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В твоём доме, Хуйло, будет играть музыка, только ты её не услышишь... (с) Так надо было закончить!
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Маловероятно.., хуйло бомж! Без определённого места жительства! То в одной резиденции живёт, то в другой, то в третьей, кегебист - сцыкливая сучка, боится! В каком доме будет играть музыка?
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Ну хорошо, санкции и то что следует за ними тоже историческая справедливость.
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Путин всегда покрывает своих воров, поэтому всех их устраивает. В Путине они нашли своего покровителя и поощрителя, чему и премного благодарны. А вор никогда не скажет - я украл. И теперь он не может сказать вот, мы это сделали. Он говорит - это сделала историческая справедливость.
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наробили вже ...
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Біг... біг... куди треба не добіг - коло клуні всравсь...
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Скот вонючий!
Гитлер объяснял уничтожение евреев тоже исторической справедливостью. Мол, Христа распяли - теперь мы вас в концлагере сожжём...
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Элоизыч был мастером объяснений. Захват Рейнской области, аншлюс Австрии, Судеты, Чехословакия раз и остатки Чехословакии два - и всё тупо на объяснениях. Никто даже придраться не смог.
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Очередной рашистский ликбез крысчанам от путлера. Ждём-ждём, когда эта мразь подохнет. Станцуем под эту песню!
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Хуйло,Господь Бог шельму метит и ты очень скоро свой быдлячий лекторат заведеш в путинУ. А относительно справедливости, то она наступит тогда, когда хуйлобад распадается на тысячи частей, и такому другому хуйлу как ты, их уже никогда не собрать. И это будет ещё в этом десятилетии.
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Какого года ваша историческая справедливость?
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Моня, запомни, если тебе какой-то поц будет говорить за "восстановление исторической справедливости", то это означает, что у шлимазла других аргументов нет.
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Якщо воно так сильно вболіває за історичну "справєдлівость", хай поверне Кубань, Бєлгородщину, Таґанрог та частину Воронезької області!
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Ну а возвращения Финляндии оккупированных земель это случайно не историческая справедливость? Ну а Японцам Кириллы, Немцам восточную Пруссию! Или для пидафила историческая справедливсть на них распостранякется.
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Новости Крымнаша. «Из камней с неба можно построить новый дом»

Предатель, когда у тебя отбирают землю, ты должен радоваться, что тебя в неё ещё не закапывают!...
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Россию любят только в трех странах мира

отрицательное отношение к России наиболее распространено в Европе и Северной Америке....
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Вот Сталин вообще ничего никому не объяснял - брал и всё. А Путин доказывает, рассказывает почему взял Крым.
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Ты чё на Джугашвили батон крошишь? На каждую херню, которую при нём сотворили (включая нападение на Польшу и Финляндию), был пропечатан формальный повод. Так что он перед общественностью тоже оправдывался. Другое дело, что мало кто мог его открыто уличить .
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так сталин кацапов мочил в сортире..а путен только языком по голой жопе может..
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Восстановление исторической справедливости это когда в Хуйло вантуз присунут. А захват Крыматория - прямое нарушение договоров, самим же Хуйлом и подписанных. Так что очередной вскукарек для ватной аудитории...
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До речі , ці договори , й досі чинні - чомусь Україна не хоче розірвати їх навіть в односторнньому порядку ?
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А зачем их разрывать? И как это будет выглядеть? Разорвали договор о границе - Хуйло сразу скажет "о, договора нет, Украина сама разорвала всё, айда границы двигать".
Договоры надо не разрывать, а заставлять хуйлостан их выполнять.
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Мда ...((
А зачем их разрывать ?! - ну , хоча для того , аби весь Світ зрозумів - ми самі фіксуємо факт агресії , бо інакше виглядає так , що юридично ми не маєм до РФ жодних претензій , а отже - всі наші шанси в міжнародних судах = 0 !
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Шановный, вам не кажется, что предъявление претензий за невыполнение договоров и разрыв этих самых договоров - это малость не одно и то же .
А про шансы в международных судах - вон по Газпрому тоже все говорили что не проканает.
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Поки що - не дивлячись на "агресію" з боку РФ - Україна формально дотримується з нею добросусідських відносин , тобто - жодних претензій не має ... А все інше - балачки .
До речі - проміжний етап суду в Гаазі , як раз на це і натякає ...
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Бредить маразмом
Вот те бабушки, которые способны были поверить в распятого мальчика - с ним уже все, полный порядок....


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Историческая справедливость- купил я батон иду по улице.... Кирдык, я плашмя лежу на земле,в руке пол батона, а с другой половиной куда-то валит. Я кричу вслед,- я его купил! А тело говорит,- а ты его пек, тесто месил. Идёт в развалочку и тут кирдык. Лежит на земле,с четвертью батона , а другое тело с четвертью пиздует дальше. Четвертинный кричит четвертинному,- я его пек, тесто месил, а потом продал тому половинному. Третий отвечает,- а ты зерно сеял , молол, извини, историческая справедливость-! Мораль в том ,что историческую справедливость регламентируют законы, купил- продал! А если их убрать, то получается чистый гоп- стоп! А за это даже в рашке наступает уголовная ответственность!!! И это тоже историческая справедливость-!
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да справа реальное гавно
другое дело жена собчака которую просто купили как шлюху на обочине
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_Сказанное маньяком путлером переводится так: собираемся продолжать в том же духе. Перерисовывать границы в Европе, убивать и разрушать. Маньяка остановит лишь смерть!
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Гитлер точно акже восстанавливал историческую справедливость.
Каждый припесдок сам себе придумываеь свою историческую справедливость, а потом начинает калечить целые народы направо и налево.
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Т.е. теперь мы должны разрушить Москву - это будет исторически справедливо
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Правильно ,историческая справедливость,-наконец мы начали ненавидеть кацапов,а еще большая-презирать.
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Тогда надо быть последовательным.... историческая справделивость - на месте Москвы - болото


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Люди. Та не беріть собі дурного до голови, а важкого до рук... Це ж всього лише хуйло. І чого там воно ще десь набелькоче, а всерівно залишиться в пам'яті людства лише хуйлом. А вірніше - хуйлішко. І це буде історична справедливість. 😃😃😃
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Теперь историческая справедливость это санкции против расеи и полная международная блокада оккупированного Крыма.
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Роснефть продолжила погружение на финансовое дно
Aug. 18th, 2017 at 3:45 PM

"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя - Цензор.НЕТ 2583
Российская нефтедобывающая монополия "Роснефть" продолжила опускаться на финансовое дно. Согласно отчетности за первое полугодие 2017 года, компания, питающая бюджет РФ, заработала 204 млрд рублей от операционной деятельности. Однако, за тот же период, инвестиции и капвложения компании составили 407 млрд рублей. Без учета прочих расходов, которые составили 126 млрд.

Так же, за шесть месяцев "Роснефть" растранжирила почти на половину свои финансовые запасы, которые на январь составляли 790 млрд рублей, а сейчас меньше 440 млрд. В свою очередь у монополии долговых обязательств более чем на 2 трлн рублей.
Ситуация такова, что компания до конца года может войти в уверенный штопор настолько, что не сможет выплачивать самостоятельно налоги, в следствие чего может обратиться за банковскими кредитами.
Но и это ещё не все. В этом году "Роснефть" может оказаться без валютного счёта! Дело в том, что монополия приобрела долю в индийской компании Essar Oil. Это удовольствие ей обошлось в $3,5 млрд. Сущая мелочь, особенно с учётом того, что на валютных счетах у "Роснефти" всего $3,8 млрд.
Собственно, страна с пятыми запасами нефти в мире… Вот к чему приводит эффективный менеджмент. С другой стороны, нам такой ход вещей только на руку: меньше доходов от энергоносителей - меньше недоимперских амбиций. А потому - молодцы "Роснефть", так держать!
"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя - Цензор.НЕТ 759
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"Путин-Х@йло!" - вот историческая справедливость!
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Чтобы восстановить природу Крыма, в будущем Украине придется много потрудиться...
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Этот юрист недоделанный даже представления не имеет, что в СССР не существовало никаких "городов союзного подчинения" - даже деления административного такого типа не было.
Москва в административном плане - и та входила в состав РСФСР. А статус столицы был функцией, но не юридической нормой.
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Над пророссийским министром иностранных дел ФРГ сгущаются тучи
Aug. 18th, 2017 at 5:17 PMentry is in top500 rating

"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя - Цензор.НЕТ 4044
После того как бывший канцлер Германии и один из главных лоббистов кремлевских интересов в Европе, Герхард Шредер подвергся мощной критике за трудоустройство в российской монополии «Роснефть», под раздачу попал и нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Многие из вас знают Зигмара Габриэля как ярого сторонника смягчения санкций против России и противника санкционной политики США. Но, нынешний глава МИД Германии известен и как большой поклонник президента Путина, который даже брал у президента РФ автограф… Нет, не для себя, а, якобы - для сотрудницы. Собственно, именно эти теплые чувства к президенту страны-оккупанта и вызвали ряд подозрений в политическом бомонде Бундестага.
Так, представитель ХДС Юрген Хардт потребовал от Габриэля объяснений за так называемый «ужин с Путиным», который прошёл 2 июня в Санкт-Петербурге. Требование Хардта поддержала и «большая коалиция» Бундестага.
Конечно, Шредеру в данном случае совершенно плевать на требования коалиции, а вот находящийся все еще на своём посту Габриэль может поплатиться за свою недвусмысленную позицию. Тем более, что «большая коалиция» сочла весьма подозрительным обострившуюся у министра критичность санкций США, сразу после визита на ужин к Путину.
"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя - Цензор.НЕТ 6733
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Китай вежливо отказывается от российского газа
Aug. 18th, 2017

"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя - Цензор.НЕТ 5538
Очень интересная ситуация вырисовывается с восточной стратегией развития газотранспортной сети РФ. Как известно, сейчас "рекордными" темпами идет строительство газопровода «Сила Сибири», который по замыслу Кремля должен поставлять в КНР до 38 млрд кубометров газа. Правда, эти самые "рекордные" темпы строительства не дают точно сказать, когда начнутся первые поставки, ведь каждый раз даты переносятся.

Так, изначально, голубое золото по «Силе Сибири» должно было отправиться к потребителям Поднебесной в 2018-м. Однако, сроки первых поставок были перенесены на 2019-й. Теперь ориентируются на 2021-й. Но и не это самое интересное!
Дело в ом, что «Газпром» старался навязать Пекину ещё одну трубу - «Сила Сибири - 2», мощностью в 30 млрд кубометров газа в год, а так же прокладку дальневосточного маршрута из Сахалина, мощностью 8 млрд кубометров. Однако, как стало известно, Китай от обоих вариантов окончательно отказался!
Не удивительно, ведь в 2016 году Китай на своих месторождениях сланцевого газа добыл 7,9 млрд кубометров газа. Хотите сказать не много? Согласен, вот только это на 76% больше добытого сланца в 2015 году. А к 2020 году Китай намерен добывать более 30 млрд кубометров сланцевого газа.
Да и ещё один немаловажный момент - согласно георазведке на территории КНР находится известных запасов сланцевого газа на 21,8 трлн кубов. А не разведанных?
Вот так глядишь и к тому времени когда «Сила Сибири» уже будет построена, Китаю и вовсе не понадобится экспортировать газ из России.
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"Вы оккупировали Крым. Можете трындеть все, что хотите. Это аннексия чужих территорий. Бандитизм. И мне (да и всем остальным) по*ер, что там думают крымские пенсионеры" (Я.Валетов).
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Историческая справедливость наступит, когда эту плешивую тварь повесят за яйца на телеграфном столбе
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Ой, ну пиздежь же. Рашка претендует, и всегда претендовала, на власть над всем миром. Так что они найдут причину, чтобы объявить своей даже Новую Зеландию. Аппетиты там непомерные, слава Богу руки коротки.
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Гитлер тоже восстанавливал историческую справедливость. Все помнят, что из этого вышло.
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Когда Кубань и Воронежские земли вернешь справедливое Хуйло?
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Конешно, а як же! Всунули Украине загаженную пустыню, взамен отпилили Таганрог с кучей чернозема. Справедливость по хуйловски. Но это чистый договорняк и по древнему плану - и за это Овощ должен ответить тоже. И никто меня не убедит в обратном - Даунбасс создан исключительно для связывания рук, референдум то пошел совсем не по плану. Но не одна блядь не взяла на себя ответственность дать оружие татарам и войскам в Крыму. Только херней нас кормят - не было преданной армии. Херня собачья - не было порядочных патриотов у власти в тот момент . Вот и вся недолга.
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Жена меня поправила - восстанавливается историческая справедливость, Крым быстренько превращают в пустыню.
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У каждого своё мнение по поводу "исторической справедливости", хуйло )
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Так что, крысчане, все, что с вами происходит и еще будет происходить - восстановление исторической справедливости. Вот видите, даже Хуйло вас троллить начало. Но, вы держитесь там... за свое Хуйло... обеими руками.
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Намекает, что немцы в 41-45 крысчан не дотравили, вот Путя и востановит историческую справедливость)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя
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