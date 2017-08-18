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 Главный стратег Трампа Бэннон покидает свой пост в Белом доме, - Associated Press

бэннон

Главный стратег и старший советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Стив Бэннон покидает свой пост в Белом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник, знакомый с решением.

"Главный стратег Белого дома Стив Бэннон покидает свой пост в Белом доме", - говорится в сообщении источника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Белого дома хотят избавиться от Трампа, - бывший пресс-секретарь Скарамуччи

Отмечается, что Бэннон был ключевым советником всеобщей избирательной кампании Трампа и был сильным, но спорным чиновником в противоречивой администрации главы США.

Так, Бэннон подталкивал Трампа к выполнению своих предвыборных обещаний. Но он также имел противоречия с некоторыми из ближайших советников Трампа, включая зятя президента Джареда Кушнера.

Также, в одном из интервью Бэннон назвал белых расистов "маргинальными клоунами" и посоветовал Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а также перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем. Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме назначили временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс.

Также читайте: Директор по коммуникациям Белого дома Скарамуччи покинул свой пост
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Так все достигшие успеха , выкидывают расходный материал! Помните об этом люди , чтобы не сходить с ума от одиночества и предательства тех кто на вашей шее сделал успех!
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Зливається ленініст, хто там на черзі мурло трампоїду парфумити?..
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Istoryk‏ @ictopyk

Istoryk Ретвитнул(а) The Hill

Ал Ґор Трампу: Тобі слід подати у відставку.
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Ще Кушнеру разом з Іванкою та Дональдом - молодшим дати копняка.
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Ну, але це вже ви -американці, як скажете...
Але за курдибалєт, що у вас твориться і нас проінформували - дякуємо. - Цікаво.
Питання чи в пуціна дах не злазить.
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все по книжке: время разбрасывать и время собирать камни...
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Вот и все кацапская операция ТрампНаш официально провалена
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Порохокот‏ @pIebeian 45 мин.
45 минут назадЕщеПорохокот Ретвитнул(а) Fox NewsГарна новина. Беннон був прихильником розпаду ЄС та повязаний з расистськими рухами, що дуже грало на руку русні
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Он еще был связан с Дугиным одним из самых упоротых фашистов на рашке
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mister Tramp, I am ready take an office!
and! -
I don't mind what people say about you!
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Кеннеди зовёт Трампа, Никсон скромно моргает...а Рейган уже понял,что из жабы лебедь не получится
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В итоге штатами будет править лишь одна семейка. Счастье, что пока не адамс
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Не знаю, уместен ли в данном случае афоризм про крыс, бегущих с тонущего корабля, но похоже, что Трамп «тонет»… член Палаты представителей от Калифорнии демократ Джеки Спайер призвал вице-президента Майка Пенса и правительство воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы объявить Дональда Трампа не способным исполнять полномочия президента.(с)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавный стратег Трампа Бэннон покидает свой пост в Белом доме, - Associated Press
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