 Главный стратег Трампа Бэннон покидает свой пост в Белом доме, - Associated Press

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник, знакомый с решением.
"Главный стратег Белого дома Стив Бэннон покидает свой пост в Белом доме", - говорится в сообщении источника.
Отмечается, что Бэннон был ключевым советником всеобщей избирательной кампании Трампа и был сильным, но спорным чиновником в противоречивой администрации главы США.
Так, Бэннон подталкивал Трампа к выполнению своих предвыборных обещаний. Но он также имел противоречия с некоторыми из ближайших советников Трампа, включая зятя президента Джареда Кушнера.
Также, в одном из интервью Бэннон назвал белых расистов "маргинальными клоунами" и посоветовал Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а также перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем. Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме назначили временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс.
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Istoryk Ретвитнул(а) The Hill
Ал Ґор Трампу: Тобі слід подати у відставку.
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Але за курдибалєт, що у вас твориться і нас проінформували - дякуємо. - Цікаво.
Питання чи в пуціна дах не злазить.
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45 минут назадЕщеПорохокот Ретвитнул(а) Fox NewsГарна новина. Беннон був прихильником розпаду ЄС та повязаний з расистськими рухами, що дуже грало на руку русні
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and! -
I don't mind what people say about you!
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