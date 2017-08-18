 Путин предложил создать в оккупированном Севастополе "российскую Мекку"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства", - заявил президент России на встрече с учеными в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
Путин добавил, что на базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя было создано "единое национальное Русское государство и, по сути, русская нация".
"Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности", - сказал президент России.
459 20
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым(58)
Путин и Медведев прибыли в оккупированный Крым(174)
Авдеевка и еще семь сел будут получать газ с подконтрольной Украине территории, - Жебривский(5)
Террористы из автомата расстреляли 21-летнего парня, пытавшегося прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома, - ИС(0)
Министра иностанных дел Германии призывают к ответу за ужин с Путиным(0)
Оккупанты на Донбассе собираются призывать юношей 2001 года рождения, - разведка(93)
РФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А я грешным делом об исламе подумал...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить