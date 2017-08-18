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 Путин предложил создать в оккупированном Севастополе "российскую Мекку"

путин

По словам Владимира Путина, в этом захваченном российскими оккупантами месте "началось укрепление централизованного российского государства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства", - заявил президент России на встрече с учеными в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Путин добавил, что на базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя было создано "единое национальное Русское государство и, по сути, русская нация".

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"Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности", - сказал президент России.
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На месте крымского Лас-Вегаса, на месте крымского Космодрома или же на месте крымских опреснителей? Где именно?
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Яка різниця, на місці якої маячні створять іншу?
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....и водяру бесплатно там раздавать.....потянуться паломники-паРашкинцы точно...
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Почему это хуйло путиным каким-то называют, Цензор, это же хуйло!
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Путин добавил, что на базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя было создано "единое национальное Русское государство и, по сути, русская нация", - историки просто смеются от этой лжи. Вообще у путина в этой фразе все ложь.
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Нехай создают, чтоб было где ватникам-туристам "мекнуть" водяры.
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А!? В этом смысле мекка?

А я грешным делом об исламе подумал...
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Придурок монголоидный, если бы князь Киевской Руси Владимир услышал бы что ты шавка плешивая вякаешь то сидел бы ты на осиновом колу.
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А "единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя"?
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Крымскую Каабу, надеюсь, не с сакрально-скрепного материала лепить предполагают?
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Росеяне как народ возникли в болотах волго-окского междуречья на основе финно-угорских племен, а "Мекку" хуйло вдруг решило в Крыму устраивать. Ну - ну...
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К чему Мекка, если он говорит про христианство?
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Kogda eta padla huilovskaja zdohnet nakonec! A to vonjaet i smerdit kak nemitaja p---zda.
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