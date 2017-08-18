Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук
Кабинет Министров назначил пресс-секретарем премьер-министра Владимира Гройсмана бывшего гендиректора телеканала НТН Александра Мельничука.
Сообщается, что после 1997 года Мельничук работал заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, а также ведущим телеканала "Интер".
С декабря по май 2016 2017 года - был заместителем генерального директора ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
Отмечается, что пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук уволился с этой должности в июле этого года.
Также читайте: Новым пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук, - "Интерфакс-Украина"
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немного позитива.мне помогает !
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Главное - свалить все на папаредников - а потом в Автрию!...
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Ведь он сам этого ждёт, никак не дождётся.
Недавно он сам заявлял что его пристрелят.
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