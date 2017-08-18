 Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук

Сообщается, что после 1997 года Мельничук работал заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, а также ведущим телеканала "Интер".С декабря по май 2016 2017 года - был заместителем генерального директора ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".Отмечается, что пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук уволился с этой должности в июле этого года.