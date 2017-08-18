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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (3299) пресс-секретарь (50)

 Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук

гройсман

Кабинет Министров назначил пресс-секретарем премьер-министра Владимира Гройсмана бывшего гендиректора телеканала НТН Александра Мельничука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал "Українським новинам"

Сообщается, что после 1997 года Мельничук работал заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, а также ведущим телеканала "Интер".

С декабря по май 2016 2017 года - был заместителем генерального директора ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Отмечается, что пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук уволился с этой должности в июле этого года.

Также читайте: Новым пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук, - "Интерфакс-Украина"
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Когда этот кнур наберет на себя весь негатив, его липецкий шеф заколет его, чтоб поднять свой плинтуссный рейтинг. Будет тогда звезда. Падающая и визжащая
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Насаждай свои взгляды и делай умные глаза!
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НТН, Интер.... Вобщем медведчуко-льовочкинский кадр. Порохатые все резче снимают маски
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Может хватит уже шатать?! Завистливые антисемиты!!!
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грося нас поздравляет с новым пресс-секретарем?

Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук - Цензор.НЕТ 1642
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Новым пресс-секретарем Гройсмана назначен

Главное - свалить все на папаредников - а потом в Автрию!...
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Когда уже наконец то Гройсмана убьют?
Ведь он сам этого ждёт, никак не дождётся.
Недавно он сам заявлял что его пристрелят.
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куда интереснее кто станет палачем гнойсмана
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Теперь нужен первый заместитель пресссекретаря, штуки три просто заместителей, прессекретарь прессекретаря , телохранителей , парикмахеров,водитель, и задоподтиралка прессекретарю!
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..."У мене була розмова з Президентом. Його позиція однозначна: всі, хто заважає бізнесу, є ворогами", - Гройсман...
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по складанню фраз) трохи вище, чим педалька, на +1 левел!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым пресс-секретарем Гройсмана назначен экс-замгендиректора НОТУ Мельничук
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