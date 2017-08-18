 В трех районах Крыма питьевая вода стала соленой, - оккупационные власти

Об этом сообщил 18 августа "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, засоление воды наблюдается в Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском районах Крыма.
"Есть проблема с питьевой водой в Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, они подпитываются за счет Сиваша, и есть большое засоление", - сказал Рюмшин.
Оккупационный "министр" утверждает, что в этих районах могут установить опреснители воды. При этом Рюмшин не назвал конкретных сроков решения проблемы с питьевой водой в этих районах.
После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.
Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.
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)))
От якщо вона ще буде стільки ж коштувати...
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та хоть камни в голову !!!
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1. Оккупанты в Севастополе с помощью карманных "судов" уже отобрали более трёх тысяч земельных участков у горожан и понаехавших. На очереди - 6,5 тысяч земельных участков под индивидуальное строительство и более 50 тысяч дачных участков. По самым скромным подсчётам своей собственности лишатся около 120 тысяч жителей Севастополя. А впереди нас ждёт и Генплан http://podpricelom.com.ua/read/politics/vlast-sevastopolya-sobyraetsya-otobrat-bolee-50-tysyach-zemelnyh-uchastkov-u-lyudej.html
2. Севастопольские ватники, у которых оккупанты отобрали землю, к приезду путина традиционно вышли на одиночные пикеты, встав на расстоянии 50 метров друг от друга с плакатами: "У меня отбирают земельный участок", "Владимир Владимирович, защитите нашу землю! Местная власть против людей! Помогите!", "Лишили земли - лишили будущего!", "Остановите судебный беспредел!", "Помогите отстоять свою собственность!", и другие. Полицаи режима записали все данные пикетчиков, проверив их паспорта. Но в этот раз оккупанты подослали к пикетчикам и студентов, которым заплатили по 1000 рублей. По задумке оккупантов, в момент появления кортежа с луноликим студенты должны были развернуть плакаты: "Путин наш президент!", "Севастополь! Путин! Навсегда!", и другие. Кроме того, после этого одиночные пикеты стали бы именоваться "несанкционированным митингом" и все отправились бы в автозак. К счастью ваты, путин так и не появился у них на глазах. А многие ватники, испугавшись последствий, ушли сразу же после появления проплаченных студентов. Очередной ватный протест сдулся http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/plakat_razvernu-_esli_putin_budet_ehat_mimo/ (фоторепортаж). Царь променял стонущую вату на встречу с "байкерами-косметичками" https://twitter.com/KrimRt/status/898559803903049729 (фото).
3. Предатель Ленур Усманов, которого оккупанты сначала наградили медалью за "возвращение Крыма", а потом отобрали землю, сегодня пытался встретить путина с плакатом: "Кто я? Право имею или тварь дрожащая?". Ответ очевиден https://twitter.com/KrimRt/status/898531747889065984 (фото). Другие на плакатах написали: "Вам нужна наша земля? Дальневосточный гектар - вам в подарок от севастопольцев!" https://twitter.com/KrimRt/status/898531112493907970 (фото).
4. Севастопольские ватники в Казачьей бухте в количестве 200 тел ждали встречи с путиным, чтоб пожаловаться ему на свою ничтожную жизнь http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/a_putin_vse_ne_edet/ (фото).
5. Предатель, когда у тебя отбирают землю, ты должен радоваться, что тебя в неё ещё не закапывают!
6. Симферопольский район. Местный житель сегодня пытался сжечь Трудовской сельский совет, но успел только облить бензином кабинет с "чиновниками", после чего был задержан. Перерастёт ли это в тенденцию? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/898517904966254594 (скрин).
7. "Севастопольский государственный университет", крупнейший вуз города, не смог набрать бюджетников даже на ранее вызывавшие ажиотаж специальности. Ранее о недоборе студентов объявил и "Крымский федеральный университет" (бывший ТНУ) в Симферополе. Сегодня в так называемом "КФУ" обучается 26 тысяч студентов. В 2014 году их было 36 тысяч. В 2014 году крымские школы окончило 15 тысяч человек, в 2017 - менее 10 тысяч. Школьники и студенты предпочитают уезжать для обучения на материковую Украину, в Европу и россию, чтобы получить признанный в мире диплом/аттестат, а не фальшивую бумажку. Крым продолжает деградировать https://ru.krymr.com/a/28682135.html
8. Крымских детей оккупанты продолжают одебиливать. В этом гнойном процессе принимают участие кизяки и попы РПЦ. Вот свежий шабаш из Феодосии https://twitter.com/KrimRt/status/898214228045201409 (фото), https://twitter.com/KrimRt/status/898213819293597696 (фото).
9. Около тысячи учебников для детей на крымскотатарском языке оккупанты собираются уничтожить, якобы из-за встречающейся там украинской символики https://twitter.com/KrimRt/status/898439005879943168 (фото-скрин).
10. Добить лежачего: оккупанты обязали крымский завод "Титан" выплатить 230 млн рублей "экологического налога" https://ru.krymr.com/a/news/28682693.html . Напомню, что завод остановился 9 августа после обрушения крыши https://twitter.com/CrimeaUA1/status/895576797491765248 (фото).
11. Предатели почему-то возмущаются, что у нас медицина с каждым днём становится всё хуже и хуже. А чего вы возмущаетесь, если нашу медицину опускают до уровня российской! Вот, например, посмотрите на штурм со скрепным матом кабинета детского врача под Воронежем. Крыму есть куда и дальше "реформироваться" https://www.youtube.com/watch?v=rfJIp9D_3TY (видео).
12. Керченская вата в шоке. Территория у смотровой площадки моста оцеплена путинской "нацгвардией". Вату не пускают оргазм словить, проверяют документы и не разрешают фотографировать http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=68218
13. Несмотря на грозные обещания Гоблина, Воронцовский парк всё-таки обносят забором. Местная вата обращается к путину: "И в имперской россии, и в советские времена, и за 23 года украинской власти, и даже при оккупации Алупки в годы ВОВ вход в парк круглосуточно был открыт и доступен для любого человека". Но всё изменилось с приходом оккупантов в 2014 году, которые оказались хуже нацистов https://twitter.com/KrimRt/status/898216917953118208 (скрин полностью).
14. В Яны-Капу (Красноперекопске) жалуются, что воду дают на три минуты в день. Тю… Радоваться надо - ведь могли вообще не давать https://twitter.com/KrimRt/status/898527623646785536 (скрин).
15. Совет крымским отельерам: пришивайте наволочки к подушкам, подушки - к матрацам, матрацы прибивайте к кроватям, кровати намертво привинчивайте к полу. Руссо-туристо крадут всё, что плохо лежит https://twitter.com/KrimRt/status/898517162192666624 (скрин).
16. Опять что-то жуткое летает над домами. Ночь!
17. Утренняя смена свинособак едет на "границу" оккупированного Крыма из "курортного" Джанкоя https://twitter.com/alex_dobrinin/status/898518372257865733 (фото).
18. Проезжали мимо сборища мотоциклистов Залдостанова. Жена сказала: "Всё выглядит как смесь жуткого совка и бесовщины". Авангард русского мира.
P.S. Отобрали дом? Царь приехал, но снова не спас? Не беда! Из камней с неба можно построить новый дом - больше прежнего! Берём лопаты в руки и разгребаем, разгребаем, разгребаем - не только же блины с них жрать!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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але ж вода то ще/вже каміння?!
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Это была первая крупная победа армии УНР, под влиянием которой командующий Черноморским флотом России адмирал Михаил Саблин 29 апреля 1918 года в 16:00 часов отдал приказ:«Флоту поднять Украинский флаг», а Центральной Раде в Киеве он телеграфировал: «Сего числа Севастопольская крепость и флот, бывшие в Севастополе подняли украинский флаг. Командовать флотом приступил адмирал Саблин».
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Классное видео
https://youtu.be/np8MQi1H1NM
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Какое гениальное решение вопроса, когда начнутся проблемы с питанием, канализационные потоки можно не фильтровать , пусть уже вместе с жидкостью поступает и пища.
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это же раша
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-Тогда когда залез в ванну и понял что всплываю.
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Бог палкою не прийде бити
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"Едут в поезде Киев-Одесса дед и молодой негр. Парень читает книгу. Дед сидел-сидел, а потом говорит:
- Слухай, циган, а коли чай носить будуть?
Негр отвечает:
- Не знаю, дедушка... Кстати, вы ошиблись... Я не цыган, я негр...
- А де ж ви, такі чорні, живете?
- В Африке, дедушка, в Африке...
- Боже! Які ж тоді у вас цигани?!
Так и тут... "Боже, что же и как они там теперь пьют?!" Жил в Кировском в 1992-94-м годах. Так воду из крана для питья рекомендовали предварительно сутки отстаивать в трёхлитровых банках. Через сутки на дне оседало до трёх сантиметров известковой взвеси... Чистую воду сливали и пили, а осадок выливали... Так ведь в те времена люди в Северо-Крымском канале люди тонули - глубина летом была более 2-х метров, а скорость воды была раза в два быстрее, чем в Южном Буге...
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