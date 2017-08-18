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 Общество
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Все про:беженцы (999) Германия (2932) ООН (2163) помощь (3387) переселенцы (234)

 Германия выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол

переселенцы

Федеративная республика Германия (ФРГ) в этом году вновь предоставит безвозвратные средства в сумме 1 млн евро на гуманитарные мероприятия Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

"Изо дня в день мы выступаем за прекращение конфликта в Восточной Украине. Солидарность означает также, что мы должны прагматично и быстро помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи. Я рад, что мы можем анонсировать предоставление этой важной помощи непосредственно перед Всемирным днем ​​гуманитарной помощи, который будет отмечаться 19 августа", - заявил Райхель.

Так, поддержка осуществляется в рамках проекта "Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, страдающим от кризиса в Украине".

Отмечается, что помощь направлена ​​на нужды той части населения, которая нуждается в особой защите и в значительной мере и в дальнейшем страдает от конфликта в Восточной Украине: люди с ограниченными возможностями, внутренние переселенцы во временных убежищах и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,58 млн переселенцев с Донбасса и Крыма зарегистрированы в Украине, - Минсоцполитики
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тільки персонально , а то получать участники АТО такі як Порошенко молодший
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к сожалению это правда... в благотворительных организациях, наравне с госструктурами, творится беспредел - распил конкретный...
даже рядовые благотворители, в городах донецкой области хорошо лохматятся, например поджираются на ненужных презентациях, покупают дома и т.д....
почему их не проверяют - сейчас для них это клондайк, только пыль стоит!....
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Осторожно , пороховня скажет , шо ті кремлевский агент и раскачиваешь яхту
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После высказываний Эрлера и подобных немецких козлов перестаешь верить в честность всех немцев.
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З того, що це говорять офіційні особи Німеччини.
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У нас перед виборами і не таку маячню несуть- і що?
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Кожен відповідає за свої слова, тому кєсарю кєсарєво, а слєсарю слєсарєво.
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Я цю тезу завжди до себе в першу чергу відношу.
А з цим "кєсарєм" виборці розберуться.
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Наш хУЙЛО має з'їсти. А ті і без нас розберуться.
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Як би ж вони не чіпали українців, а то лізуть у нас керувати.
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наивные они, хотя все это делается просто для "картинки" на политической арене.
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Та это мелочи,за неделю растянутЧиновник из Донбасса накупил жене шесть квартир в Киеве
Полиция Донетчины заинтересовалась появлением у начальника управления стратегического планирования, инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Славянского городского совета Андрея Рубана шестью квартирами в Киеве.Сообщается, что в декларации за 2016 год Рубан указал совместный с супругой доход в размере 253,5 тыс. гривен и сбережения - совместные деньги в размере 325 тыс. гривен. В общей сумме фонд семьи составил 578,5 тыс. гривен.При этом, сообщается, что семья Рубан приобрел за последний год шесть квартир общей суммой 2,27 млн гривен. При этом непонятно, откуда взялись 1,7 млн гривен.последним местом работы являлся Донбасский государственный педагогический университет. На позиции доцента он преподавал на факультете экономики и управления, кафедры учета и аудита.
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Ото прийди в зграю вовків і зароби серед них авторитет. Щоб стати авторитетом - маєш стати найсильнішим вовком у зграї. Не стане ж жираф авторитетом, розказуючи вовкам, що яблука на верхівках дерев найсмачніші. Так до чого я чи про кого. Бо так у всьому. Якщо хочеш керувати чи повести за собою зграю корупціонерів і шахраїв - маєш стати корупціонером і шахраєм. Інакше на тебе вони будуть дивитись як вовки на жирафа. Тобто виходи лише два: або ти стаєш корупціонером і шахраєм (як, до речі, Янукович - ідеальний український президент), або відстрілюєш корупціонерів і шахраїв, бо інакше ти станеш лузером (як Міхо і ще купа невдах). Третього виходу нема у "жирафа".
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А подааайтее переселенцю на обленергооо..!

Германия выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол - Цензор.НЕТ 2820
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол
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