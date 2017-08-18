 Германия выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол

Об этом сообщил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".
"Изо дня в день мы выступаем за прекращение конфликта в Восточной Украине. Солидарность означает также, что мы должны прагматично и быстро помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи. Я рад, что мы можем анонсировать предоставление этой важной помощи непосредственно перед Всемирным днем гуманитарной помощи, который будет отмечаться 19 августа", - заявил Райхель.
Так, поддержка осуществляется в рамках проекта "Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, страдающим от кризиса в Украине".
Отмечается, что помощь направлена на нужды той части населения, которая нуждается в особой защите и в значительной мере и в дальнейшем страдает от конфликта в Восточной Украине: люди с ограниченными возможностями, внутренние переселенцы во временных убежищах и др.
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даже рядовые благотворители, в городах донецкой области хорошо лохматятся, например поджираются на ненужных презентациях, покупают дома и т.д....
почему их не проверяют - сейчас для них это клондайк, только пыль стоит!....
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А з цим "кєсарєм" виборці розберуться.
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Полиция Донетчины заинтересовалась появлением у начальника управления стратегического планирования, инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Славянского городского совета Андрея Рубана шестью квартирами в Киеве.Сообщается, что в декларации за 2016 год Рубан указал совместный с супругой доход в размере 253,5 тыс. гривен и сбережения - совместные деньги в размере 325 тыс. гривен. В общей сумме фонд семьи составил 578,5 тыс. гривен.При этом, сообщается, что семья Рубан приобрел за последний год шесть квартир общей суммой 2,27 млн гривен. При этом непонятно, откуда взялись 1,7 млн гривен.последним местом работы являлся Донбасский государственный педагогический университет. На позиции доцента он преподавал на факультете экономики и управления, кафедры учета и аудита.
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