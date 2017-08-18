 МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД Украины.
"18 августа 2017 года начался очередной "визит" делегации во главе с президентом РФ В.Путиным в украинский город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией. Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в комментарии.
"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем цивилизованным миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мер (санкций)", - подчеркнули в МИД.
Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.
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Про пластид повторювати не треба. А деякі рошенки я, справді, люблю: наприклад цукерки "Ромашка". Ну то таке: на вкус и цвет...
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Внятно общайся, а не как твои соевые кумиры.
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Сепары в Харькове
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Источник: https://nahnews.org/page/ob-agentstve
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Их электронка какбы намекает, куда они идут со своими типа "новостями".
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А путин, шо?
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А Вы говорите...
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Севастопольская вата ждет хло. Чтоб вату разогнать,орки заплатили студентам бабла и пикеты перестали быть одиночными http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/plakat_razvernu-_esli_putin_budet_ehat_mimo/ …
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