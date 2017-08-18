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 Политика Украины
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 МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым

крым

Министерство иностранных дел Украины заявило, что очередной "визит" президента РФ Владимира Путина в город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД Украины.

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"18 августа 2017 года начался очередной "визит" делегации во главе с президентом РФ В.Путиным в украинский город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией. Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в комментарии.

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"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем цивилизованным миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мер (санкций)", - подчеркнули в МИД.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.
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Вы уже можете сыграть на етих нотах не одну мелодию... В нормальной цивилизованой стране и за меньшее послов и дипломатов выдворяют...
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Телеканал Life, входящий в холдинг «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, 18 августа прекратит вещание, сообщает ТАСС . Издание FlashNord также утверждает, что канал будет закрыт, а все его сотрудники - уволены;МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1911
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Федеральная антимонопольная служба запретила рекламировать выставку Босха.
МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6575
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не верьте этому бреду, сегодня "закроют" этот канал, а завтра окроют другой под названием "pravda" и все будет одинаковое помимо логотипа
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Не тот случай,бабло заканчивается,киселя из соловьем еще бы как нибудь прокормить,а эти шавки второсортные уже в небытие
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бабло не заканчивается, они просто еще урежут медицину, пенсии и пособия, а пропаганда и армия всегда у них спонсироватся будут хорошо
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Какую? До, рэ, ми, фа, соль, ля или си? Какую ноту передали, дегенераты?
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Зазвичай на таке я не відповідаю, але тобі скажу: щоб ти тут писав, коли б МЗС ніяк не відреагувало?
Про пластид повторювати не треба. А деякі рошенки я, справді, люблю: наприклад цукерки "Ромашка". Ну то таке: на вкус и цвет...
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У меня нет слов. Вы, рошеновские зомби, страшные люди и то нэ такэ, а страшно(((
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да такие как ты, клавишный петриёт, только смех вызываете у нормальных людей...
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среди соевых нормальных нет, привыкай, ненормальная
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ну это ты ему ниже пояса - прямо по зраде врезала...)
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я же говорю, больные вы люди, а нам с вами жить приходится
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какому и зачем?
Внятно общайся, а не как твои соевые кумиры.
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Интерсно, а вы понимаете что это бессмыслено и значит бесполезно.
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Что? Путинские типа визиты? Медведевский трёп? Задомвстановкские шоу?
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Что это за гнусный ресурс? Надо будет у хлопцев из Харькова выяснить:

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только уничтожать нечисть.... все, больше и говорить нечего...
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Я сам с Харькова, первый раз вижу эту туфту. Вброс.
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Да пидерская контора. Не ведитесь на название "Харьков".

Агентство новостей Харькова ООО «Невские новости» 197342, Санкт-Петербург, Долгоозернаая, д 5, (лит.А) Телефоны: +7 905 260 49 94, +7 905 260 31 11 nahnews555@gmail.com
Источник: https://nahnews.org/page/ob-agentstve
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nahnews555@gmail.com

Их электронка какбы намекает, куда они идут со своими типа "новостями".
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Сразу собрался и уехал. И извинения принес. И пообещал больше так не делать. И еще пообещал Крым отдать. И все из-за одной единственной ноты протеста.

А Вы говорите...
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Нота,конечно сильная позиция,а управляемая ракета?Или это уже не наша земля.
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До сраки ему эти ноты. Тем больше мировое сообщество возмущается на выходки кремлядьского клопа, тем больше, всем а зло оно будет беспредельничать. Оно угомонится только в одном случае-когда получит башмаком по ботоксному, плешивому РЫЛУ
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якби це був Сагайдачний він би пішов на Москву , а так липецкий барига-маланец ,для якого батьківщина це товстеньке партмоне
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Преступник в очередной раз посетил место преступления, к чему такое внимание? ведь пуйла в некоторых регионах рашки никогда не было, а вот к украинским территориям зачастил.
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У путлера попер "клев" на рыбу. В Крыму специально выдрессировали дельфина, чтобы тот выбросился на крючок ху--й--ла.
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Все правильно, даже если это неэффективно. Но вообще логично разорвать дипломатические отношения с россией. Даже на Цензор не пускать кацапов, которые сюда лезут из разных стран.
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И дальше что, там их этих нот уже можно немаленькое музыкальное произведение сварганить.
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приехал потролить Киев, когда уже надееться крысчанам не на что, привязли лик "прескрепного валадимера", вот помолятся на него убогие пацалуют кремлевские мощи , глядишь попустит и свершиться чудо вместо воды смогут пить мочу.
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Ну пригрозите хУйлу тюрьмой , как Скутеру что ли... ппц, какой-то бесхребетный МИД
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МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 961КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 6 год.6 годин томуБільше
Севастопольская вата ждет хло. Чтоб вату разогнать,орки заплатили студентам бабла и пикеты перестали быть одиночными http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/plakat_razvernu-_esli_putin_budet_ehat_mimo/ …
МИД передал России ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 99411 reply45 ретвітів17 вподобань
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Реально, так обидно за нашу владу, говножуи какие-то, вместо того, чтоб поднять истребители и уничтожить хуйло, они ноты отправляют, пускай ещё обидятся и заплачут.
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и на прощанье споют-"денег нет,но вы держитесь бля..."
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