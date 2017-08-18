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Все про:Германия (2932) нападение (1687) терроризм (20506)

 Неизвестный ножом убил человека в немецком Вуппертале

нож

Один мужчина погиб в ходе нападения с ножом в районе Эльберфельд германского города Вупперталя

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в пятницу СМИ ФРГ.

Погибшему - 31 год. Еще один 25-летний мужчина получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В финском городе Турку один человек убит и несколько ранены в результате нескольких нападений с ножами, - местные СМИ

Полиция в настоящее время занимается поисками причастных к инциденту.

Следователи не исключают, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Также читайте: Теракт в Барселоне: в Испании объявлен трехдневный траур


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Тобто це міжнародна спланована акція лоукост-тероризму. Часи...
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россия - не при чем, да? Она сейчас ИГИЛ в Сирии мочит - но теракты ИГИЛ устраивает почему-то не в россии, в Европе! Чего так, Саша? Ну действительно, странно как-то...
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" Когда теракты в Европе это путин, когда теракты в россии это путин "

Да , почти всегда так . Совок віделял большие деньги на подпольную сеть террористов . Куратором біл Примаков
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А что забыли беженцы в засрашке - говно поменять на понос?
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Та кого вона там "мочить", окрім мирних жителів.
Це релігійні фанатики- ти ніколи з такими не стикався? Вони не рік і на п'ять вирощуються, а з дитинства. Це не легке діло- спонукати когось отак піти вбивати ножем, та ще й з розумінням, що тебе швидше за все вб'ють.
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А кому було потрібно запускати цих фанатиків до ситої ойропи? Зараз "рятувальники" найняті соросом виловлюють арабських переселенців прямо в прикордонних водах північної африки - і повнои ходом у італію, грецію та іспанію. А звідти вже - донімеччини та франції.
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Теорії змови мене не цікавлять. Як і маячня про Сороса.
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Не теории змовы. А управление всем терроризмом из одного центра. Эти долбоёбы сами не знают какой кукловод ими руководит. А все ниточки сходятся к Кремлю.
События в Верджинии. Руководитель КуКлусКлана последние 4 года жил в России.
Испания. Барселона. ИГИЛ.
Выступление, фактически ультиматум всему миру, кремлёвского плешивого.
Финляндия. Турку. Мусульманский фанатик.
Германия. Вупперталь.
Это не змова. Это мировая война, объявленная Хуйлом всему миру.
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нема взагалі ніяких біженьців - є переселенці. і переселення це фінансують світові фінансові спекулянти.
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Импотентная Европка допрігалась с мультикультурой . Теперь расплачивается
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Так Даля давно так и сказало той Европе - когда вы содрагнетесь от терактов у вас - вспомните, что и как вы шговорили про агрессию россии в Украине - как-то примерно так!
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Почему рюзких не убивают в мусульманских городах в Бишкеке, в Астане, в Ташкенте и т.д., несмотря что рюзкие там оккупанты, если мусульмане такие агрессивные, то они должны же были мочить рюзких в Казани, в Уфе и т.д?
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При чем тут терроризм?? Как то надо называть уже когда арабы-мусульмане вырезают белых людей. вот так оно и называется.
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В Германии уже сейчас их с приплодами и родственниками никак не меньше чем немцев. а Лет через 20-30 и немцев уже заметно не будет в пестрой толпе. По теории вероятности я предположу что это араб-мусульманин начал штыркать человека чем законнопослушный немец.
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А я предположу, что вы ничего не знаете, а судить нужно по конкретным поступкам.
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Ну араб ? И мусульманен и что? Или по вашей логике среди мусульман предурков не бывает?
Итненужно за немцев пириживать! Их мало становиться только патому что ражать пиристали
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это не ебанутые - это АКЦИИ ГАЗПРОМА..... все это понимают....
но так как акции газпрома у верхушки в европе - то и мерзости творят ОНИ, потому что могут....
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Англичанам после террактов в Лондоне напомнили из Москвы: если хотите, чтобы теракты прекратились, дружите с нами. Каждый раз европейцам об этом напоминают, но русофобы продолжают наступать на те же грабли.
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А фотка из статьи про расчленённую сотрудницу СИЗО!
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Знайомі звонять з Німеччини: шо у вас там твориться в Україні?, надивившись кацТВ. Треба подзвонити: шо у вас там твориться в Німеччині?
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То немок насилуют, то режут людей среди бела дня!
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Про немок рассказали, что они ждут с нетерпением.
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Це нічого особливого - просто активація агентури Ру в ЄС для забезпечення через медії вигідної переговорної позиції щодо послаблення санкцій...
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Я думал, когда сирийские быки за бабами целый месяц гонялись (кто помнит этот ажиотаж), что-то перемкнет в голове европейцев... но нет.
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А, нападение с градами на целую страну мало уже кого интересуют?
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жирножопым гансам, граждан страны третьего мира не жалко.... украинцы же им столько же бабла, сколько платит Хуйло, предложить не могут...
а тут еще акции газпрома стали "падать", это же ужас и кошмар!... надо же спасать!....
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Боженьки Цензор что с вами?? дичь полная, вы ж опустились на уровень сельской местечковой газетёнки. Бытовуха, какое то убийство вобще хрен знает где.. я такого города не знаю..дичь глухомань..Ну давайте уже заряжайте новости про то как у бабы Фроси в селе Новожопинцы тля поела помидоры. А у соседа Микола на городе нашли бутыль самогона который закопала ещё его прабабка. Море новостей, интересных, актуальных, ЗНАЧИМЫХ!! А не дичь бытовуха , нафиг никому не нужная..то про аварии милион новостей..то кто то где по пьяни ко то отметелил.. Меняйте что то..стали реально сельской скучной газетёнкой..
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Воює НАТО проти ІГілу.
Тер акти по усій Європі (НАТО).
Московія теж "воює" проти ІГілу
Де теракти?
Тут щось не співподає.
Зовсім
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у нас в Казахстане тоже черт знает что творится,педофилы вообще распоясались насилуют детей десятками,отцы дочерей и тд,убивают пачками,по суициду вообще первое место в СНГ,богатые уходят от наказания легко даже за убийства,у вас в Украине тоже самое но у вас война,у нас же и без войны беспредел
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у нас в Украине насилуют детей и убивают пачками, потому что война???!!!.... это где???!!!...
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Идея про то , что нет никаких исламистов , а всё это "рука Хуйла" имеет право на существувание ... впрочем так же , как и теория мировой закулисы ...

Просто мало думает про то , что только в одной в основном мусульманской Индонезии 260 миллиона население - ровно столько , сколько было в СССР . В Нигерии 190 миллионов (из них 90 миллионов мусульман) , в Египте 90 миллонов . В Судане 40, в в Иране 80 миллион ... Большинство населения вышеназванных стран да не знают , что есть такая страна Россия , про путина я вообще молчу - единицы знают такой человек вообще есть ...
А мы не должны быть одноглазыми и однобокими , одноизвилинными . Справедливое отвращение к Хуйлу, у Хуйлостану не должно застилать глаза пеленой иначе и Украина получит через какое-то время тот же геморрой , что и имеет Западная Европа , которая к себе пустила орды людей с чуждой для Европы ментальностью и идеалогико-религиозной зашоренностью . Они считали их "бедненькими-несчастненькими" и эти "несчастные" теперь им отрезают головы от уха до уха ...
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А есть террористы других вероисповеданий, например иудеи?
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Нету))))) а знаеш пачему? Патомучто вешать ярлыки это их прирегатива.
Например адной из цывилизованных стран праизашол наезд на людей и пакрошил не мало и вот что интиресно как понели что преступник ну не как под мусульмана не падходит так и теракта как не было)))) мол было преступление))))
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Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская рассказала об отношениях эстрадного певца с дочерью. Как оказалось, исполнитель возлагал на нее большие надежды, но им было не суждено сбыться.

Семейные тайны Синявская раскрыла во время записи документального фильма "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя". По ее словам, в жизни прославленного исполнителя было три любви: музыка, жена и единственная дочь Мария. Певец надеялся, что наследница пойдет по его стопам, но она решила поступить иначе.

Синявкая заявила, что как музыкант Магомаев сожалел о том, что его дочь не начала эстрадную карьеру. "Он никогда ни на кого не давил. И на выбор Марины не влиял, но досадовал. Потому что она - талантливая девочка, и у нее были музыкальные способности. И Муслим часто досадовал: как же так, из музыкальной семьи, а путь предков не продолжила", - уточнила она.

Вдова Магомаева отметила, что Марина прекрасно играла на рояле. Чем именно занимается наследница известного певца остается загадкой: она живет в США и редко общается с журналистами.

Напомним, ранее Марина делилась с репортерами воспоминаниями об отце. По ее словам, он любил балагурить. "В Баку снег редкое явление, а когда я родилась выпал снег, и папа назвал меня Снегурочкой. Это имя прикрепилось ко мне. Я была маленькой, а папа казался мне высоким и очень веселым", - рассказала она.

Муслим Магомаев умер в 2008 году. Выход документальный ленты "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя" приурочен ко дню рождения певца - 17 августа 2017-го ему могло бы исполниться 75 лет. Вот еще один мусульманин и был потенциальным террористом. Накиньтесь на него и оскорбите его вдову.
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Та чьо там нєізвєсна, ізвєсна - махмут, мехмет, ахмет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный ножом убил человека в немецком Вуппертале
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