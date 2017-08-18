 Неизвестный ножом убил человека в немецком Вуппертале

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в пятницу СМИ ФРГ.
Погибшему - 31 год. Еще один 25-летний мужчина получил ранения.
Полиция в настоящее время занимается поисками причастных к инциденту.
Следователи не исключают, что инцидент не имеет отношения к терроризму.
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Да , почти всегда так . Совок віделял большие деньги на подпольную сеть террористов . Куратором біл Примаков
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Це релігійні фанатики- ти ніколи з такими не стикався? Вони не рік і на п'ять вирощуються, а з дитинства. Це не легке діло- спонукати когось отак піти вбивати ножем, та ще й з розумінням, що тебе швидше за все вб'ють.
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События в Верджинии. Руководитель КуКлусКлана последние 4 года жил в России.
Испания. Барселона. ИГИЛ.
Выступление, фактически ультиматум всему миру, кремлёвского плешивого.
Финляндия. Турку. Мусульманский фанатик.
Германия. Вупперталь.
Это не змова. Это мировая война, объявленная Хуйлом всему миру.
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Итненужно за немцев пириживать! Их мало становиться только патому что ражать пиристали
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но так как акции газпрома у верхушки в европе - то и мерзости творят ОНИ, потому что могут....
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а тут еще акции газпрома стали "падать", это же ужас и кошмар!... надо же спасать!....
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Тер акти по усій Європі (НАТО).
Московія теж "воює" проти ІГілу
Де теракти?
Тут щось не співподає.
Зовсім
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Просто мало думает про то , что только в одной в основном мусульманской Индонезии 260 миллиона население - ровно столько , сколько было в СССР . В Нигерии 190 миллионов (из них 90 миллионов мусульман) , в Египте 90 миллонов . В Судане 40, в в Иране 80 миллион ... Большинство населения вышеназванных стран да не знают , что есть такая страна Россия , про путина я вообще молчу - единицы знают такой человек вообще есть ...
А мы не должны быть одноглазыми и однобокими , одноизвилинными . Справедливое отвращение к Хуйлу, у Хуйлостану не должно застилать глаза пеленой иначе и Украина получит через какое-то время тот же геморрой , что и имеет Западная Европа , которая к себе пустила орды людей с чуждой для Европы ментальностью и идеалогико-религиозной зашоренностью . Они считали их "бедненькими-несчастненькими" и эти "несчастные" теперь им отрезают головы от уха до уха ...
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Например адной из цывилизованных стран праизашол наезд на людей и пакрошил не мало и вот что интиресно как понели что преступник ну не как под мусульмана не падходит так и теракта как не было)))) мол было преступление))))
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Семейные тайны Синявская раскрыла во время записи документального фильма "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя". По ее словам, в жизни прославленного исполнителя было три любви: музыка, жена и единственная дочь Мария. Певец надеялся, что наследница пойдет по его стопам, но она решила поступить иначе.
Синявкая заявила, что как музыкант Магомаев сожалел о том, что его дочь не начала эстрадную карьеру. "Он никогда ни на кого не давил. И на выбор Марины не влиял, но досадовал. Потому что она - талантливая девочка, и у нее были музыкальные способности. И Муслим часто досадовал: как же так, из музыкальной семьи, а путь предков не продолжила", - уточнила она.
Вдова Магомаева отметила, что Марина прекрасно играла на рояле. Чем именно занимается наследница известного певца остается загадкой: она живет в США и редко общается с журналистами.
Напомним, ранее Марина делилась с репортерами воспоминаниями об отце. По ее словам, он любил балагурить. "В Баку снег редкое явление, а когда я родилась выпал снег, и папа назвал меня Снегурочкой. Это имя прикрепилось ко мне. Я была маленькой, а папа казался мне высоким и очень веселым", - рассказала она.
Муслим Магомаев умер в 2008 году. Выход документальный ленты "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя" приурочен ко дню рождения певца - 17 августа 2017-го ему могло бы исполниться 75 лет. Вот еще один мусульманин и был потенциальным террористом. Накиньтесь на него и оскорбите его вдову.
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