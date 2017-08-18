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Все про:Пентагон (441) Порошенко (13564) Полторак (924) Мэттис Джеймс (26)

 Мэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком, - Пентагон

мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Мэттис пригласил Полторака в Пентагон

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно информации, Дж.Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США намерен выделить средства на предоставление военной помощи Украине, в том числе и летального характера

В среду, 23 августа, Дж.Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния террористам на востоке страны. "Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечало издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон

По его информации, речь, среди прочего, может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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Учебные пистолеты и патроны?
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бобік №2, Ось вже твій с-ний life закрили. Тобі доведеться працювати за "ідею".
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А теперь тебе прихлопнули, так что остался без копеечки!
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нельзя это другие технологие, кацапам продать нефиг делать
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СМИ: Российский телеканал Life закрывается :D

Российский пропагандистский телеканал Life сегодня 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге.Издание FlashNord также утверждает, что канал будет закрыт, а все его сотрудники - уволены.Ранее РБК сообщило, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников при этом останется только стриминговое вещание в интернете.
https://inforesist.org/smi-rossiyskiy-telekanal-life-zakryivaetsya/
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что-то приуныли кремлеботы, почуяли поклёвывание в задницу жареного петуха
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Побачимо що вони натролять без "гонорару". Правда, штатні ФСБешні тролі будуть ср-ти вся і всюди.
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ход истории необратим, хотя некторые упоротые пропагандоны хорохорятся пуще прежнего))..
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Да как же так? Единственный... ну ладно, один ИЗ ( на пару с РТ и звЯздой) "честнейших и объективнейших" телекАНАЛов в мире и ФСЁ?!

Это явно происки жидофожиздобиндеровцев, которые есть марионетки пиндосско-массонской ложи, которая, в свою очередь, подчинена рептилоидам-аннунакам.
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Министр обороны США приедет в Киев и встретится с Порошенко и Полтораком.
Эпическая Зрада!
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Добавь к победам - телефонный разговор Педро с президентом Индии.
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Ты книгу про зраду не начал исчо писать? Пора начинать. Материала с форумов цензора хватит на 12 томов, как БСЭ.
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Так ты же не даёшь материал про шатунов и лодку!
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после рецензий на твою, про пэрэмогы соевого чмошника, книгу про зраду писать не будет смысла
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я уверен, что моя фраза будет в твоем шедевре "ПЭРЭМОГЫ ПЭТРА", так что я спокоен
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Він бобік №2, всього навсьго. Книжки пише бобік №1
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И не говори: все мире устали от Украины и патриотов слили в котлах в синих шлепанцах на босую ногу в пластиковой форме, а это время липецкая фабрика! И вообще сын Порошенко
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Зря смеёшься! Этот вопрос очень важный, поскольку это очередная победа для прохоботов!
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А для зрадофилов трагедия, я так понимаю.
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Вы порохоботы смотрите на все действия вашего Педро через лупу и каждый взмах его соевой руки сопровождаете аплодисментами!
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Зато зрадофилы смотрят на все события ( будь то даже рассвет или закат) через призму какой-то личной неудовлетворённости.

Бывают хоть какие-то новости, где бы хоть один комментатор не начал трещать про злочинну владу, всех повесим ( при чём опять тех, кого языком раз 50 повесили), про "зубожілих українців" и т.д.?
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Я не порохобот, просто я тут никакой зрады не вижу.
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Парад? А кого победили?
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Да ,у нормальных людей гейпарад и никто никого не победил.
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Пане Олександре, навіть сікільов би сказав: "совпадєніє - нє думаю"
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Я точно не він. Це прямий сигнал хУЙЛУ від США- ми вже тут.
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А при чём здесь Петя? Или кацапам царЪ - это пуп?..
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Я не знаю как там у вас с царями. Но зрадой..бы тут доказывают, что Петю США слили, мол не хотят с ним встречаться. Этот визит опровергает их теорию
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касаби собі мислять - Порошенко ракети ич-ину продав, Манфорта злив, Юлю "нє почітаєт", карочє "нєрукопожатий". х-ло рогозіну - фас(любой ценой перезагрузіть осєнью в Україні власть)
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Петров, тебе не приходило в голову, что в такой день Мэттис приедет поддержать Украину, а не Пороха??? Разве это не очевидно?
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Він буде тут, щоб Ху*ло не дригалося зайве.
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Мэттис послушает рассказ от Полторак,как солдат в армии кормят лоем вместо тушёнки,а тот расскажет об этом в Америке.
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"цу" роздаватиме маріонеткам...................
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не для того мама кацапчика растила чтобы он подробнее...
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не суди всех по себе, если тебе кацапы раздают какое-то "цу"- то это только твои проблемы)
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Видать едет получить личные гарантии "наших" говнокомандиров что летальное оружие которое они нам поставят никуда не пропадет, и на складах не сгнеет, а будет использовано по назначению против кацапобестолочей... .
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"ПРЕЛЕСТНО, ПРЕЛЕСТНО" "министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
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ты промазал, высер крещатика выше, тебе туда пост перенести нужно
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ну фамилия у мужика такая - Полторак
от отца досталась, скорее всего
а отцов не выбирают
тебе ли об этом не знать, 5 копійок
прикольное погоняло у твоего папаши, однако
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Его папаше за союза как раз не хватило этих копеек на контрацептив и он появился на свет
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Приїде Метіс і знову втокмачить Петю носом в болото - скаже що реформи треба проводити і з корупцієб боротися.
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И в заключение прогноз погоды: 24 августа в Украине ожидается белая ночь, ярчайшее северо-восточное сияние.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком, - Пентагон
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