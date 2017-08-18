 Мэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком, - Пентагон

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Согласно информации, Дж.Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.
В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.
В среду, 23 августа, Дж.Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.
Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния террористам на востоке страны. "Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечало издание.
По его информации, речь, среди прочего, может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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Российский пропагандистский телеканал Life сегодня 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге.Издание FlashNord также утверждает, что канал будет закрыт, а все его сотрудники - уволены.Ранее РБК сообщило, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников при этом останется только стриминговое вещание в интернете.
https://inforesist.org/smi-rossiyskiy-telekanal-life-zakryivaetsya/
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Это явно происки жидофожиздобиндеровцев, которые есть марионетки пиндосско-массонской ложи, которая, в свою очередь, подчинена рептилоидам-аннунакам.
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Эпическая Зрада!
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ну тупой...
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Бывают хоть какие-то новости, где бы хоть один комментатор не начал трещать про злочинну владу, всех повесим ( при чём опять тех, кого языком раз 50 повесили), про "зубожілих українців" и т.д.?
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от отца досталась, скорее всего
а отцов не выбирают
тебе ли об этом не знать, 5 копійок
прикольное погоняло у твоего папаши, однако
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