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Все про:Пентагон (443) Порошенко (13565) Полторак (924) Мэттис Джеймс (28)

 Глава Пентагона Мэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком

мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно информации, Дж.Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США намерен выделить средства на предоставление военной помощи Украине, в том числе и летального характера

В среду, 23 августа, Дж.Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния террористам на востоке страны. "Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечало издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон

По его информации, речь, среди прочего, может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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ПАП рукоподаваемый? И это после скандала с гражданством Михо... На который Запад почему-то не отреагировал.
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Не знаю, як фанати то переживуть.
Свідки секти ще пообіцяли, що тепер через Мішеля Пеця і влада стануть не виїзними. Чекаю.
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Петя растёт на глазах у Европы и США !!! Ежели раньше его смотрящий при Генштабе просто пропускал на военный полигон Десна гнилое мясо , то теперь гниль поставлена на поток . На фронт вместо мяса идёт в консервы свиные хвосты и зубы с хрящами !!!!!! Правда фронтовики отказались это принимать . С рекомендацией засунуть консервы в заднее место главнокомандующему и его смотрящему по тыреву мяса с фронта Бирюкову . ))))))))))
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Ты страну перепутал - это все на рашке происходит.
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Не написали главного - у Меттиса билет на Боинг или на Геркулес? Т.е. прилетят TOW или AN/TPQ ?
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Это не столь важно, здесь другое. Если за 6 дней до визита заранее написано и официально распространено: "... США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами"Источник: https://censor.net.ua/n452241, то этот текст предназначен вовсе не для украинских партнеров. Пусть маша захарова заранее морщит лобик.
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то есть у вас раззеянских терпил копеечных сегодня день отчета перед кадыровским хазяином ?вяликие пля, бугогага
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У Вас "какашник" отклеился!
Как там сцарь ху-ло?
Ещё не сдох?
А жаль.
Ждёмс.
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Пора давно уже дать Украине ракеты против Ху.. ла Педафила . Пусть остынет . И пора рекомендовать Пете прекратить тырить мясо с консервов на фронте через своего смотрящего Бирюкова . Бирюков при Генштабе занимается фальсификацией тендеров по поставкам на фронт . 128 бригада отказалась есть гнилые хвосты и зубы свиные в консерве вместо мяса . Бирюков выступал на 5 канале и с наглой откормленной харей рассказывал , что ничего не может поделать с фирмой Отаман которая поставляет зубы и хвосты вместо мяса . Сказал что их оштрафовал на 500 гривен . А почему не отстранил ?!! Видать свежее мясо Петя схавала .он какую морду отъело на фронтовых харчах . Не красиво так делать . Гнида .
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Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Пентагона Мэттис посетит Украину 24 августа, запланированы встречи с Порошенко и Полтораком
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