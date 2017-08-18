 Центризбирком определил даты выборов в 202 территориальных громадах

Соответствующее решение было принято в ходе заседания в пятницу, 18 августа информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу комиссии.
ЦИК назначила выборы на 29 октября 2017 года и объявила о начале избирательного процесса 9 сентября 2017. За соответствующее постановление проголосовали 12 присутствующих членов комиссии.
В частности, в Винницкой области состоятся выборы в 9 ОТГ, в Волынской - 19 ОТГ, в Днепропетровской - 19 ОТГ, в Донецкой - 2 ОТГ, в Житомирской - 13 ОТГ, Закарпатской - 1 ОТГ, Запорожской - 10, Ивано-Франковской - 8, в Киевской - 4 ОТГ, в Кировоградской - 6 ОТГ, в Луганской - в 4 ОТГ, во Львовской - 8, в Николаевской - 1, в Одесской - в 11 ОТГ, в Полтавской области - 12 ОТГ, в Ровенской - в 5, в Сумской - в 9 ОТГ, в Тернопольской - в 4, в Харьковской - в 7, в Херсонской области - в 10, в Хмельницкой - в 7, в Черкасской - 15, в Черновицкой - в 4 ОТГ, в Черниговской - в 14 ОТГ.
Всего в первых выборах в 202 общинах 29 октября участие смогут принять 1 млн 360 тыс. человек, то есть 4% всех избирателей Украины.
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На осень планируются показательные процессы в отношении политэкспертов, оппонирующих действующей власти. Их хотят обвинить в госизмене, говорится в сегодняшней статье в издании «Страна».
После серии угроз, нападений и уголовных преследований в адрес отдельных журналистов и целых изданий, критикующих действующую власть, последняя решила заняться украинскими политологами.
Якобы сотрудники Службы безопасности уже не первый месяц пытаются осуществить провокацию с уголовными перспективами для представителей цеха политических комментаторов, критически оценивающих происходящее в стране. Последних якобы намереваются уличить в работе на Кремль, а затем инкриминировать государственную измену.
В сети развернувшуюся охоту на ведьм уже окрестили «делом политологов», по аналогии со знаменитым сталинским «делом врачей-вредителей».
«Страна» разбиралась, кто из политэкспертов оказался под колпаком и как СБУ пытается их поймать «на крючок».
СБУ отрабатывает блогеров и ЛОМов по всей стране
В среде политконсультантов изданию рассказали, что слухи о готовящихся провокациях ходят уже давно.
«Сначала это было на уровне похохотать, своего рода подтрунивание над коллегами. Но вскоре начали поступать подтверждающие эту информацию сигналы от источников в силовых структурах. А на ряде сайтов стали выходить пасквили, где оппонирующих власти экспертов стали называть «черными политтехнологами», «рукой Кремля» и тому подобными вещами», - говорит один из политологов, попросивший об анонимности.
Наши собеседники в правоохранительных органах подтверждают, что «разработка» не только политологов, а и целого перечня так называемых ЛОМов (лидеров общественного мнения) действительно осуществляется. Официально эта линия деятельности, которую ведут «чекисты», в отчетах проходит как «профилактика» и упреждение.
«Там не только политологи, просто они ходят по эфирам и их знают в лицо. Вызывают для бесед и журналистов, и блогеров, имеющих мало-мальскую аудиторию. Подводят это все под клише борьбы с сепаратистами, пугают статьями УК о госизмене. Дело Муравицкого, о котором вы писали, из этой оперы», - отметил один из высоких чинов в силовых структурах.
Поговаривают, что для «отработки» наиболее строптивых критиков власти, спецслужбы привлекают представителей радикальных националистических организаций.
Ветеран АТО, а ныне - владелец одного из каналов на YouTube Александр Мединский рассказал «Стране», что таким образом представители власти пытались, например, прекратить его деятельность.
«Я не профессиональный блогер, воевал за Украину и считаю себя патриотом. Но я критикую власть, и за информацию о моем местонахождении представителей одной из национал-радикальных организаций объявили вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Неизвестные люди похищали моего помощника и вывозили в лес, имитировали его расстрел», - говорит Мединский.
Сегодня он скрывается, и утверждает - нападки на ЛОМов, позволяющих себе критику власти, ведутся не только в столице.
В качестве примера Мединский приводит историю своего товарища-предпринимателя, проживающего в одном из областных центров Украины. Мужчина позволил себе ряд отрицательных оценок действующего режима в социальных сетях и был тут же взят «на карандаш».
«У него было несколько вызовов в СБУ, и там ему по-дружески сказали, что на критику в сторону власти «неровно смотрят». После третьей такой встречи с настоятельными увещеваниями, он удалился из соцсетей», - говорит блогер.
Такие «полюбовные» истории из периферии в большинстве своем предпочитают не выносить на суд общественности ни силовики, ни сами фигуранты дел.
В отношении же несговорчивых, Служба безопасности принимает более жесткие меры.
Высказывания экспертов и даже, нередко, обычных людей в соцсетях трактуют как угрозу суверенитету Украины и госизмену. Это особо тяжкая статья 111 УК, по которой в качестве меры пресечения не предусмотрен денежный залог, а только взятие под стражу.
И оказавшись перед выбором - провести как минимум два месяца в СИЗО или «остудить пыл», многие блогеры снижают градус критики.
Кто стоит за провокацией против политологов
С политическими экспертами, которые в последние годы стали регулярными гостями телеэфиров и заполонили собой информационное пространство, ситуация вышла несколько иная.
Переварив внутри цеха возникшие угрозы, политологи решились вынести сор из избы и донести сведения о готовящихся провокациях в их адрес.
Деталями соответствующей беседы на этот счет поделился на своей странице в Facebook представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.
Согласно озвученной им версии, охоту на политологов инициировали в руководстве «Народного фронта». Здесь посчитали, что причиной фактического обнуления рейтинга этой политсилы до уровня статистической погрешности стала критика, которую озвучивали в адрес «фронтовиков» и их представителей во власти отдельные политические эксперты.
Мол, в отместку за это и был придуман некий концепт уголовного производства в отношении экспертов, которых решено было обвинить в работе в интересах России. И поймать за руку при получении денег за данную деятельность. Что, в свою очередь, позволило бы не только «зачистить» информпространство от неудобных власти комментаторов, а и добавить политических очков самому «Народному фронту».
«Вспомните, не подходили ли к вам в последнее время странные персонажи типа «Катерина» с предложениями написать блог за деньги? А провокационных предложений в личку с целью фиксации ваших ответов?», - отметил Чаплыга.
В комментарии «Стране» он заявил, что видит единственным способом противостояния возможной фальсификации «дела политологов» публичность. Конкретных имен политических экспертов, оказавшихся в «зоне риска» Чаплыга не назвал, уточнив лишь: «Под прицелом все, кто не в пуле провластных ботов».
Один из экспертов на правах анонимности сказал, что в качестве «наживки» политологов якобы провоцируют за деньги озвучить комментарий в пользу примирения с Россией (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) и возрождения с ней экономических связей, а также публично поддержать деятельность лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука.
Напомню, вчера я давал статью «За призыв к новому Майдану для свержения Порошенко активисту дали 2 года». Это - подтверждение тому, о чем сегодня рассказывается в вышеприведенной статье (она приведена не в полном виде - Пророк)…
P. S. У вашего покорного слуги тоже есть «смутные предчувствия» на этот счет. Чуть что, расскажу…
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