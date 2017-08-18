 У инвесторов нет ограничений по участию в приватизации энергокомпаний, - инвестаналитик

Такое мнение высказал инвестиционный аналитик, cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, пишет Зеркало недели.
"Никаких ограничений (для инвесторов - ред.) не было. Процесс (приватизации облэнерго - ред.) соответствует тем активам, которые продаются. На самом деле продают то, что никому не нужно, кроме одного владельца. То есть это 25%, часть предприятия, большинство которого принадлежит Ринату Ахметову. Понятно, что никому другому оно просто физически не требуется", - отметил Фурса.
"Здесь цена вообще понятие относительное, так как цена на конкурентном рынке, а здесь конкуренции нет. Поэтому нельзя говорить, какая должна быть цена - которую заплатили, такая и есть. Просто никто больше не заплатит, потому что больше оно никому не нужно", - добавил С. Фурса.
Он также отметил, что компания Dragon Capital не принимала участия в торгах, поскольку ее клиентам активы были неинтересны.
Напомним, в пятницу Фонд госимущества продал на торгах блокирующие пакеты энергокомпаний "Захидэнерго" и "Киевэнерго".
Экс-член НКРЭКУ, исполнительный директор инвестиционной группы "Конкорд Капитал" Андрей Герус назвал конкурс по продаже миноритарного госпакета акций генерирующей компании "Западэнерго" конкурентным. " "Западэнерго", нужно признать, конкуренция была. Пакет 25% продан за 417 млн грн, что на 20% дороже стартовой цены. Покупателю пришлось доплатить 70 млн к стартовой цене" ", - написал он на своей странице в Facebook.
В результате приватизационного аукциона, состоявшегося на фондовой бирже ПФТС, победителем оказалась компания Ornex, входящая в Группу СКМ. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.
Вторым участником торгов по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" была инвестиционная группа "Конкорд Капитал".
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава группы Игорь Мазепа.
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