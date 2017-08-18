EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Экономика
  138  10
Все про:облэнерго (82) приватизация (821) Фурса Сергей (1)

 У инвесторов нет ограничений по участию в приватизации энергокомпаний, - инвестаналитик

энергетика

У инвесторов, которые участвуют в приватизации блокирующих пакетов облэнерго, выставленных на продажу в Украине, нет ограничений относительно участия в таких торгах.

Такое мнение высказал инвестиционный аналитик, cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, пишет Зеркало недели.

"Никаких ограничений (для инвесторов - ред.) не было. Процесс (приватизации облэнерго - ред.) соответствует тем активам, которые продаются. На самом деле продают то, что никому не нужно, кроме одного владельца. То есть это 25%, часть предприятия, большинство которого принадлежит Ринату Ахметову. Понятно, что никому другому оно просто физически не требуется", - отметил Фурса.

"Здесь цена вообще понятие относительное, так как цена на конкурентном рынке, а здесь конкуренции нет. Поэтому нельзя говорить, какая должна быть цена - которую заплатили, такая и есть. Просто никто больше не заплатит, потому что больше оно никому не нужно", - добавил С. Фурса.

Он также отметил, что компания Dragon Capital не принимала участия в торгах, поскольку ее клиентам активы были неинтересны.

Напомним, в пятницу Фонд госимущества продал на торгах блокирующие пакеты энергокомпаний "Захидэнерго" и "Киевэнерго".

Экс-член НКРЭКУ, исполнительный директор инвестиционной группы "Конкорд Капитал" Андрей Герус назвал конкурс по продаже миноритарного госпакета акций генерирующей компании "Западэнерго" конкурентным. " "Западэнерго", нужно признать, конкуренция была. Пакет 25% продан за 417 млн грн, что на 20% дороже стартовой цены. Покупателю пришлось доплатить 70 млн к стартовой цене" ", - написал он на своей странице в Facebook.

В результате приватизационного аукциона, состоявшегося на фондовой бирже ПФТС, победителем оказалась компания Ornex, входящая в Группу СКМ. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.

Вторым участником торгов по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" была инвестиционная группа "Конкорд Капитал".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава группы Игорь Мазепа.​
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потому что до это он уже выкупил 75%, а это завершающий этап
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бреши! Есть! Того блокиратора "рыжый татарин" зовут, а крыша у него под погонялом "рошен"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но потенциальные инвесторы выбирают жизнь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рассейские компании наконец то смогут увеличить свою долю в украинской энергосистеме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ограничений принимать участие то нету, а вот приватизировать нельзя - ведь главное участие !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У ахметки второй день карта прет,после вчерашнего джекпота с донбассэнерго,сегодня еще две компании прикупил,прям поперло ,таки деолигархизация работает
 показать весь комментарий
Ответить
 
пэтруччо маладец! нах войну, только бизнес, только гешефт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно было Ахметова ограничить в торгах. Киевэнерго уже показал себя с грабительскими ценами от Ахметова.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУ инвесторов нет ограничений по участию в приватизации энергокомпаний, - инвестаналитик
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти